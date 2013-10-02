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BitTorrent, P2P temelinde çalışan mesajlaşma servisinin testlerine başladı

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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BitTorrent, P2P temelinde çalışan mesajlaşma servisinin testlerine başladı
Torrent dünyasının popüler isimlerinden BitTorrent, bildiğiniz gibi son zamanlarda P2P yani peer-to-peer adı verilen iki veya daha fazla istemci arasında veri paylaşımı için kullanılan ağ protokolü temelinde farklı servisler üzerinde çalışma gösteriyor. Firmanın son hizmetlerinden BitTorrent Chat isimli mesajlaşma servisi ise, kişilere güvenli sohbet imkanı tanıyor.
Firmanın diğer birçok servisi gibi P2P temelinde çalışan BitTorrent Chat, gönderilen mesajları şifreli bir şekilde sadece belirlenen kişiler arasında gönderip alıyor ve bu içerikler kesinlikle herhangi bir server üzerinde depolanmıyor. Herkes için ücretsiz olacağı belirtilen ve denemeleri yapılan yazılımın şimdilik masaüstü sistemler ile çalışabildiği, ancak ilerleyen zamanlarda mobil cihazlara da gelebileceği belirtiliyor.
BitTorrent Chat servisi için hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Sayfa üzerinde ayrıca özel alpha sürümüne katılmak üzere e-posta üzerinden istek yapılabiliyor.

http://blog.bittorrent.com/2013/09/30/now-in-labs-building-secure-server-less-messaging-with-bittorrent-chat/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 5 yıl
bu teknoloji casusların çok işine yarar !
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starmaster 5 yıl
Skype im tahtı sallantıda
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mehmetoguzderin 5 yıl
BitTorrent çok büyüyecek...
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