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BitTorrent'in mimarı, bitcoine rakip para birimi oluşturacak

Dünyanın en popüler dosya paylaşım ağlarından olan BitTorrent'in yaratıcısı Bram Cohen, birkaç ay içinde bitcoine rakip olacak bir kripto para birimi oluşturacağını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,6b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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BitTorrent'in mimarı, bitcoine rakip para birimi oluşturacak
 

BitTorrent protokolünü oluşturarak dünyanın en popüler dosya paylaşım ağlarından birisinin yaratıcısı haline gelen Bram Cohen, kripto para dünyasına girmeye hazırlanıyor. San Francisco'da çalışmalarını sürdüren 41 yaşındaki yazılımcı bitcoinin fazla abartıldığını ve bu dijital para biriminin çok daha ötesinde finansal teknolojiler dünyasında devrim yaratabilecek bir fikrinin olduğunu dile getirdi.


Madencilik Yöntemini Değiştirecek 

Torrent blogu olan Torrentfreak'in hazırladığı yayında konuşan Bram Cohen, yeni bir kripto para birimi üzerine çalışan bir şirket kuracağını dile getirirken mevcut dijital paraların aksine madencilik faaliyetlerini hesaplama gücü yerine depolama gücü üzerine şekillendireceğini ifade etti. Kripto para birimlerinin ortaya çıkarılması için genellikle çok yüksek performanslı bilgisayarlara ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Cohen, ''Madenciliğin bir parçası olarak yüksek enerji harcayan bilgisayarların olmadığı bir plana sahibim, çılgın bir planım var." dedi.


Bram Cohen bu açıklamalarının dışında kendi kripto para birimi fikriyle ilgili detay vermezken konuşma boyunca madencilik faaliyetleri ile insanların aslında israf yaptıklarını belirtirken kendi para biriminde ek bir maliyet olmadan sadece bilgisayar depolaması ile insanların kripto paraya ulaşabileceğini söyledi. 


İnsanlar Bitcoini Bilmiyor 

Günümüzün en popüler kripto para birimi olan olan bitcoin hakkında da konuşan Bram Cohen, insanların büyük bir kısmının, bitcoininden para kazandıkları için ve bitcoin çok değerli hale geldiği için bu para birimi konusunda heyecanlandıklarını dile getirirken  "Bence bu insanların çoğu bitcoinin gerçekte ne olduğu konusunda pek bir bilgiye sahip değil.'' dedi.


Cohen, yeni para birimiyle ilgili net tarih vermedi ancak önümüzdeki birkaç ay içinde kendimi ''tam zamanlı'' olarak kripto para çalışmalarına vereceğim dedi. Cohen'in açıklamaları ışığında bu yılın sonlarına doğru bitcoine yeni bir rakip geleceği tahmin ediliyor. 

http://www.ibtimes.co.uk/brains-behind-bittorrent-will-create-new-cryptocurrency-rival-bitcoin-1618546 Yorum Yaz
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kımyasal 2 yıl en beğenilen
Çıkar çıkmaz kasın ve stoklayin,ne olur ne olmaz. Yıllar sonra o zaman biriktirseydim şimdi Arnavutköy de villam olmuştu diye ağlamayın.
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netstat 2 yıl
utorrentin gizli mining yaptığı doğruymuş demek
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DH Misafiri 2 yıl
ben yeni cikan onecoin den aldim 6.85 eur du su anda 9.85 eur cikti yil.sonunda 15 eu bir coin gorur. 611.15 coini 1000 eu aldim su anda 6000 eu cikti
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Volkanbaba 2 yıl
İlk çıktığında bi 15-20 liralık atalım köşeye nolur nolmaz
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clopin 2 yıl
Depolama gücüyle olacaksa bu internet hızlarıa bi adet coini iki saatte satın alamayız
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ozbey08 2 yıl
bilgisayarımızı başkalarının hizmetine sunmak ne kadar doğru. bilgisayarımızı kullanarak büyük hacker saldırıları yaparsalar ne olur? biz aslında dolaylı olarak suça ortak olmuş olmuyormuyuz?
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SEO-Uzmanı 2 yıl
herkes kendi parasını bassın o zaman ! :)
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snomask 2 yıl
"Çöp" lafı kimden gelecek diye beklemedeyim
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mhanbostanci 2 yıl snomask
snomask

"Çöp" lafı kimden gelecek diye beklemedeyim




Yettim.

ÇÖP!

Neden derseniz?
Öyle canı isteyen coin çıkarıp ortalığa salamaz, bu iş topluluk işi.
ayrıca haber de bir tuhaf bittorrent bri yazılım. torrent ağı diye birşey yok P2P ağ yapısı dediğimiz birşey var. bu adam mı keşfetmiş P2P yi :) allah allah biz başka bir gezegende miydik o sırada.
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kımyasal 2 yıl en beğenilen
Çıkar çıkmaz kasın ve stoklayin,ne olur ne olmaz. Yıllar sonra o zaman biriktirseydim şimdi Arnavutköy de villam olmuştu diye ağlamayın.
1 Yanıt Yanıtla +10
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kadirirdem 2 yıl kımyasal
Hahah katılıyorum.
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netstat 2 yıl
utorrentin gizli mining yaptığı doğruymuş demek
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