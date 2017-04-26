BitTorrent'in mimarı, bitcoine rakip para birimi oluşturacak

BitTorrent protokolünü oluşturarak dünyanın en popüler dosya paylaşım ağlarından birisinin yaratıcısı haline gelen Bram Cohen, kripto para dünyasına girmeye hazırlanıyor. San Francisco'da çalışmalarını sürdüren 41 yaşındaki yazılımcı bitcoinin fazla abartıldığını ve bu dijital para biriminin çok daha ötesinde finansal teknolojiler dünyasında devrim yaratabilecek bir fikrinin olduğunu dile getirdi.





Madencilik Yöntemini Değiştirecek

Torrent blogu olan Torrentfreak'in hazırladığı yayında konuşan Bram Cohen, yeni bir kripto para birimi üzerine çalışan bir şirket kuracağını dile getirirken mevcut dijital paraların aksine madencilik faaliyetlerini hesaplama gücü yerine depolama gücü üzerine şekillendireceğini ifade etti. Kripto para birimlerinin ortaya çıkarılması için genellikle çok yüksek performanslı bilgisayarlara ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Cohen, ''Madenciliğin bir parçası olarak yüksek enerji harcayan bilgisayarların olmadığı bir plana sahibim, çılgın bir planım var." dedi.





Bram Cohen bu açıklamalarının dışında kendi kripto para birimi fikriyle ilgili detay vermezken konuşma boyunca madencilik faaliyetleri ile insanların aslında israf yaptıklarını belirtirken kendi para biriminde ek bir maliyet olmadan sadece bilgisayar depolaması ile insanların kripto paraya ulaşabileceğini söyledi.





İnsanlar Bitcoini Bilmiyor

Günümüzün en popüler kripto para birimi olan olan bitcoin hakkında da konuşan Bram Cohen, insanların büyük bir kısmının, bitcoininden para kazandıkları için ve bitcoin çok değerli hale geldiği için bu para birimi konusunda heyecanlandıklarını dile getirirken "Bence bu insanların çoğu bitcoinin gerçekte ne olduğu konusunda pek bir bilgiye sahip değil.'' dedi.





Cohen, yeni para birimiyle ilgili net tarih vermedi ancak önümüzdeki birkaç ay içinde kendimi ''tam zamanlı'' olarak kripto para çalışmalarına vereceğim dedi. Cohen'in açıklamaları ışığında bu yılın sonlarına doğru bitcoine yeni bir rakip geleceği tahmin ediliyor.

http://www.ibtimes.co.uk/brains-behind-bittorrent-will-create-new-cryptocurrency-rival-bitcoin-1618546