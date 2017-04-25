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Wikipedia'nın kurucusundan yalan haberlerle mücadele platformu: Wikitribune

Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales, profesyonel gazetecilerin ve topluluk gönüllülerinin bir araya gelerek yalan haberlerle mücadele edeceği Wikitribune isimli platformu duyurdu.
2 yıl
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Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Wikipedia'nın kurucusundan yalan haberlerle mücadele platformu: Wikitribune
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Arama motorları ve sosyal medya platformları son zamanlarda internetteki yalan haberlere karşı çeşitli önlemler ve haber doğrulama araçları geliştirirken yalan haberlerle mücadeleye yeni bir isim daha katılıyor. İnternet ansiklopedisi Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales, Wikitribune isimli platform ile profesyonel gazetecileri ve gönüllü olarak çalışacak insanları bir araya getirerek internetteki haberlerin doğrulanmasına katkıda bulunmayı planlıyor.


Tıpkı Wikipedia gibi ücretsiz ve reklamsız olan Wikitribune de insanların bağışlarıyla ayakta kalmayı planlıyor. Bağışta bulunanlar da platformun odaklandığı ve ele aldığı konularda söz hakkına sahip olacağı Wikitribune'de gazeteciler ve diğer kişiler haber değeri taşıyan her şeyi platformda özgürce yazacak ve yine profesyonel gazeteciler ve gönüllülerden oluşan bir denetleme heyeti bu yazılanların doğru veya yanlış olduğuna ilişkin, belgelerle birlikte, ayrıntılı açıklamalar yapacak.


ABD'deki Seçim Sürecinden Etkilendi 

Politika'dan bilime, teknolojiden ekonomiye her konudan haberlerin paylaşılabileceği platformda görev alan profesyonel gazetecilerin ödemeleri de Wikitribune'ün destekçilerinin yapacağı bağışlarla yapılacak. Jimmy Wales'ın ''halk için halkın haberleri''olarak tanımladığı Wikitribune'un ortaya çıkmasındaki ana etken ise belki de ilk kez internetteki yalan haberlerin oldukça tehlikeli olduğunun anlaşıldığı ABD'deki başkanlık seçimi sürecinde internette paylaşılan yalan haberler.


Henüz faaliyete başlamayan ancak hakkında birtakım bilgilere ulaşabileceğimiz ve faaliyete başladıktan www.wikitribune.com adresinden takip edebileceğimiz platform şimdilik sadece çalışmalara başlamak için bağış topluyor. Yeterli kaynağın sağlanmasıyla birlikte mümkün olan en kısa sürede yalan haberlerle olan mücadelesini başlatacak olan Wikitribune'ün 8 Haziran'da Birleşik Krallık'taki genel seçimler öncesinde çalışmalara başlaması hedefleniyor. 

https://www.theguardian.com/technology/2017/apr/25/wikipedia-founder-jimmy-wales-to-fight-fake-news-with-new-wikitribune-site Yorum Yaz
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adam olun 2 yıl en beğenilen
bizim muhalefete lazım böyle bir şey
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SEO-Uzmanı 2 yıl
komedi yaw bu !
sanayi devriminin bilmem kaçıncı versiyonundayız !
elektronik sistemle haberleşme bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde !
siyasetçilere bile ihtiyaç yok !
her akşam millete dijital olarak sorsunlar bu şekilde yasaları halk şekillendirsin diyeceğiz !dünyanın heran gibi bir ülkesinde bu e-demokrasi sistemi olsa yani halkın anı anına tüm kanunların çıkarılmasında etkili dijital rol oynaması sistemine geçilmesi için teknoloji fütüristleri bu yönde proje siteler açması gerekirken ! tam tersi siyasetçilerin yalanlarını silme eylimi içinde olmaları gerçekçi bir teknoloji çözümü değil !
gerçekçi çözümler üretemeyenler ; geçmişin sahnesinde rol kapıp, menfaat elde etmek isterler !
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napolyon94 2 yıl
Adami gorunce yine para dilenecek sandim
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kadirirdem 2 yıl
Ana Muhalefete lazım böyle bir şey.
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gamerasi 2 yıl
Oysa ki, Türkiye de tam tersi yapılıyor. Doğru haber ile mücadele ekibi, Aktroller gibi.
2 Yanıt Yanıtla +2
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addidas_85 2 yıl gamerasi
gamerasi
Oysa ki, Türkiye de tam tersi yapılıyor. Doğru haber ile mücadele ekibi, Aktroller gibi.

Boklu sidikliyi kınıyor
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MustafaC53 2 yıl gamerasi
gamerasi

Oysa ki, Türkiye de tam tersi yapılıyor. Doğru haber ile mücadele ekibi, Aktroller gibi.

"gamerasi - Takunya saftasının photoshopcusu"
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adam olun 2 yıl en beğenilen
bizim muhalefete lazım böyle bir şey
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