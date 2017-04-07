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Bitcoin, Japonya’da 260.000’den fazla mağazada kullanılacak

Bitcoin henüz pek çok ülkede çeşitli sebeplerden ötürü yasal olarak kullanılma imkanına sahip olmasa da Japonya’da perakende zincirleri bitcoin ile yapılan ödemeleri kabul etmeye hazırlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Dijital para birimi bitcoin, güvensizlik ve karanlık işlerde kullanıldığı düşüncesiyle henüz pek çok ülkede yasallaşmış değil ancak Japonya’da durum biraz daha farklı. Ülkede şu an 4500 adet mağaza bitcoin ile ödeme kabul ederken bu yaza kadar bitcoinle ödeme kabul eden mağaza sayısının dev bir artışla 260.000’e çıkması bekleniyor. İddialara göre ülkedeki önemli perakende zincirleri ve bitcoin borsaları mağazalarda bitcoin kullanılması için altyapı oluşturmaya başladı bile.

Bitcoin, Japonya’da 260.000’den fazla mağazada kullanılacak
 

Japonya’nın önde gelen medya organı Nikkei’in açıklamalarına göre tüketici elektroniği zinciri olan Bic Camera, ülkenin en büyük bitcoin borsası konumundaki bitFlyer ile bir araya gelerek ilk etapta Tokyo’daki iki mağaza ve memnun kaldıkları takdirde diğer bütün mağazalarda kullanılmak üzere bitcoin ile ödeme imkanını müşterilerine sunacak. Mağazalarda 904$’a kadar bitcoinle ödeme yapabilecek olan müşteriler nakit ödemeyle aynı oranda indirim veya bonus da elde edebilecek.

Bic Camera ödeme bitcoini ödeme tercihleri arasına ekleyen tek mağaza zinciri olmayacak. İnsan kaynakları alanında faaliyet gösteren Recruit Holdings’e ait perakende destek kolu Recruit Lifestyle da ülkedeki bir diğer önemli bitcoin borsası Coincheck ile ortaklık kuracağını duyurdu. Recruit Lifestrle tarafından geliştirilen ödeme ekranı olan(pos makinesine benzer şekilde) AirRegi isimli cihazın bulunduğu işletmelerde, AirRegi’ye eklenecek yeni özelliklerle birlikte bitcoinle ödeme kabul edilebilecek.

AliPay’i de Destekliyor

Çinli e-ticaret devi Alibaba tarafından geliştirilen ödeme sitemi AliPay ile de uyumlu olan AirRegi ülkede 260.000 adet mağazada kullanılıyor. Bu sayede Bic Camera ve AirRegi kullanan mağazalarla birlikte bitcoin yaza kadar 260.000 üzerinde mağazada ödeme seçeneği olarak kabul görecek.

Ülkede bu bitcoin hareketliliği ile birlikte hem ülkeye gelen turistlerin para birimi değişiklikleriyle uğraşmadan harcama yapabilmeleri hem de insanların bitcoine olan ilgisi ve kullanım sıklığının artması bekleniyor. Her ne kadar pek çok kişi tarafından eleştiriliyor olsa da halihazırda dünya çapında 20 milyondan fazla insanın kullandığı bitcoin gerek kullanıcı sayısı olarak gerekse ons altının fiyatını bile geçmeyi başaran değeri ile artık kendini ispatlamış bir para birimi olarak değerlendiriliyor.


http://asia.nikkei.com/Business/Consumers/Japanese-retailers-quickly-embracing-bitcoin-payments?page=2 Yorum Yaz
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GrıezmaNN 2 yıl en beğenilen gxhero
gxhero

Eğer bu haber doğruysa japonya gözümde çok düşer, bugün kara para aklamakta kullanılan ve işid gibi terörist örgütleri besleyen (değeri bu şekilde katlanarak artan) sanal ve takip edilemeyen bir şeyin karşılığın da ne elde edecekler de ekonomik krizden çıkacaklar... Bitcoin = Kanlı para(müslüman kanı).

Tebrikler kardeşim büyük resmi görmüşsün.
gxheroEğer bu haber doğruysa japonya gözümde çok düşer, bugün kara para aklamakta kullanılan ve işid gibi terörist örgütleri besleyen (d...
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zultaran 2 yıl gxhero
gxhero

Eğer bu haber doğruysa japonya gözümde çok düşer, bugün kara para aklamakta kullanılan ve işid gibi terörist örgütleri besleyen (değeri bu şekilde katlanarak artan) sanal ve takip edilemeyen bir şeyin karşılığın da ne elde edecekler de ekonomik krizden çıkacaklar... Bitcoin = Kanlı para(müslüman kanı).

Helal olsun kafa zehir gibi çalışıyor..,hayırlı cumalar ben cumaya gidiyorum.
gxheroEğer bu haber doğruysa japonya gözümde çok düşer, bugün kara para aklamakta kullanılan ve işid gibi terörist örgütleri besleyen (d...
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DH Misafiri 2 yıl
bu ne demek kanlı para ? dolar kansız mı? bu fikirlerinizi akşam yatmadan önce yazsanız ...hayırlı cumalar
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arel.gr 2 yıl
@gxhero staa gelen geçen alıntılamış, senden ne soğuk ne sıcak bşii demiyormusun ?
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gxhero 2 yıl arel.gr
@arel.gr ne söylememi bekliyorsun anlamadım ayrıca mesajımı alıntılamış olmaları illa cevap vermemi gerektirmez hem bana bir soru yöneltilmemiş de değil ben sadece fikrimi belirttim, hem zaten kullandığım kelimeler konu içerisinde bir şekilde geçiyor benimle dalga geçmiş olabilirler bu onların karakteriyle ilgili bir sorun bu benim söyledikleri mi haksız mı çıkarır yada düşüncemi savunmak zorunda mıyım neyse...
(Bu arada bana öğrenilmiş çaresizlik eleştirisi yapan arkadaş ise lütfen son 20 yılda çıkan savaşlara baksın özellikle nerelerde olduğuna sonra bana çaresizlikten bahsetsin lütfen ve bana ayrıca takip edilemeyen paranın ne kadar temiz olduğunu da açıklarsa bunu bana kanıtlayabilirse sanırım o çağresizlikten beraberce çıkarız)
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likeablex 2 yıl
Vay be...
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gxhero 2 yıl
Eğer bu haber doğruysa japonya gözümde çok düşer, bugün kara para aklamakta kullanılan ve işid gibi terörist örgütleri besleyen (değeri bu şekilde katlanarak artan) sanal ve takip edilemeyen bir şeyin karşılığın da ne elde edecekler de ekonomik krizden çıkacaklar... Bitcoin = Kanlı para(müslüman kanı).
3 Yanıt Yanıtla
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GrıezmaNN 2 yıl gxhero
gxhero

Eğer bu haber doğruysa japonya gözümde çok düşer, bugün kara para aklamakta kullanılan ve işid gibi terörist örgütleri besleyen (değeri bu şekilde katlanarak artan) sanal ve takip edilemeyen bir şeyin karşılığın da ne elde edecekler de ekonomik krizden çıkacaklar... Bitcoin = Kanlı para(müslüman kanı).

Tebrikler kardeşim büyük resmi görmüşsün.
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Linns Judy 2 yıl gxhero
gxhero

Eğer bu haber doğruysa japonya gözümde çok düşer, bugün kara para aklamakta kullanılan ve işid gibi terörist örgütleri besleyen (değeri bu şekilde katlanarak artan) sanal ve takip edilemeyen bir şeyin karşılığın da ne elde edecekler de ekonomik krizden çıkacaklar... Bitcoin = Kanlı para(müslüman kanı).


Kardeş bir sonraki yorumunda evrenin sırrını bekliyoruz.

Anahtar kelime: takip edilemeyen

Pireler ve Öğrenilmiş Çaresizlik

youtube.com/...
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zultaran 2 yıl gxhero
gxhero

Eğer bu haber doğruysa japonya gözümde çok düşer, bugün kara para aklamakta kullanılan ve işid gibi terörist örgütleri besleyen (değeri bu şekilde katlanarak artan) sanal ve takip edilemeyen bir şeyin karşılığın da ne elde edecekler de ekonomik krizden çıkacaklar... Bitcoin = Kanlı para(müslüman kanı).

Helal olsun kafa zehir gibi çalışıyor..,hayırlı cumalar ben cumaya gidiyorum.
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