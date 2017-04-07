Bitcoin, Japonya’da 260.000’den fazla mağazada kullanılacak

Dijital para birimi bitcoin, güvensizlik ve karanlık işlerde kullanıldığı düşüncesiyle henüz pek çok ülkede yasallaşmış değil ancak Japonya’da durum biraz daha farklı. Ülkede şu an 4500 adet mağaza bitcoin ile ödeme kabul ederken bu yaza kadar bitcoinle ödeme kabul eden mağaza sayısının dev bir artışla 260.000’e çıkması bekleniyor. İddialara göre ülkedeki önemli perakende zincirleri ve bitcoin borsaları mağazalarda bitcoin kullanılması için altyapı oluşturmaya başladı bile.

Japonya’nın önde gelen medya organı Nikkei’in açıklamalarına göre tüketici elektroniği zinciri olan Bic Camera, ülkenin en büyük bitcoin borsası konumundaki bitFlyer ile bir araya gelerek ilk etapta Tokyo’daki iki mağaza ve memnun kaldıkları takdirde diğer bütün mağazalarda kullanılmak üzere bitcoin ile ödeme imkanını müşterilerine sunacak. Mağazalarda 904$’a kadar bitcoinle ödeme yapabilecek olan müşteriler nakit ödemeyle aynı oranda indirim veya bonus da elde edebilecek.

Bic Camera ödeme bitcoini ödeme tercihleri arasına ekleyen tek mağaza zinciri olmayacak. İnsan kaynakları alanında faaliyet gösteren Recruit Holdings’e ait perakende destek kolu Recruit Lifestyle da ülkedeki bir diğer önemli bitcoin borsası Coincheck ile ortaklık kuracağını duyurdu. Recruit Lifestrle tarafından geliştirilen ödeme ekranı olan(pos makinesine benzer şekilde) AirRegi isimli cihazın bulunduğu işletmelerde, AirRegi’ye eklenecek yeni özelliklerle birlikte bitcoinle ödeme kabul edilebilecek.

AliPay’i de Destekliyor

Çinli e-ticaret devi Alibaba tarafından geliştirilen ödeme sitemi AliPay ile de uyumlu olan AirRegi ülkede 260.000 adet mağazada kullanılıyor. Bu sayede Bic Camera ve AirRegi kullanan mağazalarla birlikte bitcoin yaza kadar 260.000 üzerinde mağazada ödeme seçeneği olarak kabul görecek.

Ülkede bu bitcoin hareketliliği ile birlikte hem ülkeye gelen turistlerin para birimi değişiklikleriyle uğraşmadan harcama yapabilmeleri hem de insanların bitcoine olan ilgisi ve kullanım sıklığının artması bekleniyor. Her ne kadar pek çok kişi tarafından eleştiriliyor olsa da halihazırda dünya çapında 20 milyondan fazla insanın kullandığı bitcoin gerek kullanıcı sayısı olarak gerekse ons altının fiyatını bile geçmeyi başaran değeri ile artık kendini ispatlamış bir para birimi olarak değerlendiriliyor.

http://asia.nikkei.com/Business/Consumers/Japanese-retailers-quickly-embracing-bitcoin-payments?page=2