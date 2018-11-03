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Bitcoin'in dünü, bugünü ve yarını

Aralık 2017'deki büyük sıçramasıyla dikkatleri kripto para piyasasına çeken Bitcoin'in geçmişteki ve günümüzdeki hareketlenmelerinin analizi... Detaylar haberimizde.
6 ay
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Bitcoin, herhangi bir merkez bankasına bağlı olmaya, tamamen elektronik şekilde işlem gören bir para birimidir. 2009 yılında Karanlık Ağ'da bir ödeme yöntemi olarak ortaya çıkan Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto'dur. 2013 yılından sonra uzun bir müddet 100-400 dolar aralığında seyreden Bitcoin, Aralık 2017'deki yükselişiyle dikkatleri üzerine çekmiş fakat daha sonra bu yükselişini devam ettirememişti.
2009 yılında ortaya çıkan Bitcoin, kayıtlara geçen ilk fiyatı 2010 yılındaydı. Bitcoin, 2009 yılı boyunca 0 dolardı. Söz konusu kripto para biriminin fiyatı, 2010 yılında da en fazla 0.39 dolara kadar yükselebildi. 
Bitcoin'in dünü, bugünü ve yarını
 
Merkeziyetsiz olması sebebiyle Bitcoin, Karanlık Ağ'da kullanılmaya başlanıldı. Özellikle yasa dışı mal ve hizmetlerin satışında ödeme yöntemi olarak kullanılan söz konusu kripto para birimi, Karanlık Ağ'daki popüler siteler tarafından kabul edilmesiyle beraber ilk sıçrayışını gerçekleştirdi.
Anonim şekilde online olarak bir ödeme yapılabilmesi, yasa dışı mal ve hizmetlerin satışını oldukça arttırdı. Bunun yanında Bitcoin de Karanlık Ağ'da oldukça popülerleşti.
Oldukça ünlü kripto para analiz sitesi olan CoinMarketCap'te, dijital para piyasasında şu an %53'lük hakimiyeti bulunan Bitcoin'in 2013 yılından günümüze kadar olan fiyat grafiği bulunuyor.
2013 yılından sonra yaklaşık 4 yıl boyunca 100 dolar ile 400 dolar arasında bir fiyat grafiği çizen Bitcoin, gün geçtikçe popülerleşmeye başladı. Merkeziyetsizliği, herhangi bir devlete ve merkez bankasına bağlı olmaması, internette anonimlik isteyen insanlara Bitcoin'i çekici kıldı.
Fikir itibariyle Bitcoin'e ekonomik sistemin içindeki bir devrim olarak bakılmaya ve söz konusu kripto para biriminin yakında tüm sistemleri değiştireceğine yönelik  yorumlar yapılmaya başlanıldı.
2017 yılına gelindiğinde Bitcoin, büyük bir artış gösterdi ve tüm dikkatleri kripto para piyasasına çekti. Bitcoin'in hızlı yükselişi, Blockchain teknolojisinin de devletler ve özel şirketler tarafından dikkate alınmasını sağladı.
2017 yılının Aralık ayında yaklaşık 19.000 dolar fiyatına gelen Bitcoin, 2018 yılına büyük ümitlerle girdi.
2018 yılında düşüş göstermeye başlayan Bitcoin, Aralık 2017 yılında yatırım yapan birçok yatırımcıyı zarar ettirdi.
Gösterdiği düşüşe rağmen Tim Draper gibi ünlü yatırımcılar Bitcoin'in tekrar yükseleceğine dair yorumlarda bulundu. Bunun yanında söz konusu kripto para biriminin patlamaya hazır bir "balon" olduğunu düşünen analistler ve yatırımcılar da var.
Bitcoin'in 2018 yılını nasıl bitireceği ve 2019 yılının ilk 3 ayında çizeceği fiyat grafiği merak konusu. CoinMarketCap'ten alınan verilere göre Bitcoin, şu an yaklaşık 6.400 dolardan işlem görüyor.

https://coinmarketcap.com Yorum Yaz
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alemburda34 6 ay en beğenilen
6000 - 7000 aralığına çakıldı kaldı bu yüzden çoğu kişi patlama bekliyor ve elindekini tutuyor. Tutdukları sürecede hacim düşmediğinden bitcoin popüler kalıp değerini yitirmiyor. Bitcoinin değerini yine bitcoin sahipleri belirliyor.
6000 - 7000 aralığına çakıldı kaldı bu yüzden çoğu kişi patlama bekliyor ve elindekini tutuyor. Tutdukları sürecede hacim düşmediğinden bitcoin popüler kalıp de...
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expressimo 6 ay
Rotschild loading...
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SEO-Uzmanı 6 ay
merkezi olmayan bir sistem deniliyor ama
2x çatallama algoritmasına göre
bu işin sonu bankaların satın alabileceği
quantum bilgisayarlara doğru bir gidişatı var
özetle bir noktadan sonra merkezi olmayan derken
merkezi sivil sunucularda olmayan
daha doğrusu sivillerin alamayacağı noktaya gelen bir sistem olacaktır bu !
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Ekrem71.5 6 ay
5 bitcoin im var uygun fiyata satılır
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alemburda34 6 ay en beğenilen
6000 - 7000 aralığına çakıldı kaldı bu yüzden çoğu kişi patlama bekliyor ve elindekini tutuyor. Tutdukları sürecede hacim düşmediğinden bitcoin popüler kalıp değerini yitirmiyor. Bitcoinin değerini yine bitcoin sahipleri belirliyor.
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YoYoxP 6 ay alemburda34
Hiç bitcoini olmayanlar bu düşüşü gördükten sonra biraz zor yatırım yaparlar. Şuan bitcoini olanlar eğer acil paraya ihtiyaç duyarlarsa zarar edecek olsalar bile mecburen paralarını bozdurup sistemden çıkabilirler. Piyasası uzun süre durgun kalırsa değerinin düşmesi muhtemel gibi duruyor. Bakalım gelecek ne getirecek. :)
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Y-ZiyA 6 ay
De beers mübarek. Dün bugün ve yarın
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