Ran NeuNer, Bitcoin'in 2018'de 50.000 dolara çıkacağı iddiasından vazgeçti

CNBC'de yayınlanan CryptoTrader programının sunucusu Ran NeuNer, Bitcoin'in 2018 yılının sonuna kadar 50.000 dolara ulaşacağı yönünde bir tahminde bulunmuştu. NeuNer, geçtiğimiz günlerde bu iddiasından vazgeçti.

NeuNer, 1 Şubat 2018’de resmi Twitter hesabından “Kayda geçmesi için bu tweeti sabitliyorum. Bitcoin 2018'i 50.000 dolar seviyesinde bitirecek.” şeklinde bir tweet atmıştı. Ünlü analist, geçtiğimiz günlerde “Kayda geçmesi için bu tweeti sabitliyorum. Bitcoin 2018'i 50.000 dolar seviyesinde bitirmeyecek. ” şeklinde bir tweet daha atarak Şubat ayındaki tahmininden vazgeçti.

CNBC sunucusu, yaptığı bir açıklamada, pazarın son durumu nedeniyle tutumunu değiştirdiğini belirterek, görüşünü “açıklığa kavuşturmak” istediğini söyledi:"Bir ayı piyasasında olduğumuzu ve iyi bir haberin piyasaya sürülmediğini göz önüne aldığımda, Bitcoin'in bu yılı 50.000 dolar seviyesinde bitiremeyeceğini görüyorum.” dedi.

NeuNer, Bitcoin için bir fiyat aralığı tahmininde bulunmaktan kaçındı ve "Fazla karışık." dedi.

CoinMarketCap'ten alınan verilere göre Bitcoin, şu an 6.350 dolar civarından işlem görüyor.

https://cointelegraph.com/news/crypto-analyst-ran-neuner-retracts-his-claim-that-bitcoin-will-hit-50k-in-2018