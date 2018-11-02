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Ran NeuNer, Bitcoin'in 2018'de 50.000 dolara çıkacağı iddiasından vazgeçti

Bitcoin'in 2018 yılı içerisinde 50.000 doları göreceği iddiasında bulunan ünlü kripto analisti Ran Neuner, 2018 yılının bitimesine 2 ay kala bu iddiasından vazgeçti.
6 ay
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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CNBC'de yayınlanan CryptoTrader programının sunucusu Ran NeuNer, Bitcoin'in 2018 yılının sonuna kadar 50.000 dolara ulaşacağı yönünde bir tahminde bulunmuştu. NeuNer, geçtiğimiz günlerde bu iddiasından vazgeçti. 
NeuNer, 1 Şubat 2018’de resmi Twitter hesabından “Kayda geçmesi için bu tweeti sabitliyorum. Bitcoin 2018'i 50.000 dolar seviyesinde bitirecek.” şeklinde bir tweet atmıştı. Ünlü analist, geçtiğimiz günlerde “Kayda geçmesi için bu tweeti sabitliyorum. Bitcoin 2018'i 50.000 dolar seviyesinde bitirmeyecek. ” şeklinde bir tweet daha atarak Şubat ayındaki tahmininden vazgeçti. 
CNBC sunucusu, yaptığı bir açıklamada, pazarın son durumu nedeniyle tutumunu değiştirdiğini belirterek, görüşünü “açıklığa kavuşturmak” istediğini söyledi:"Bir ayı piyasasında olduğumuzu ve iyi bir haberin piyasaya sürülmediğini göz önüne aldığımda, Bitcoin'in bu yılı 50.000 dolar seviyesinde bitiremeyeceğini görüyorum.” dedi.
NeuNer, Bitcoin için bir fiyat aralığı tahmininde bulunmaktan kaçındı ve "Fazla karışık." dedi.
CoinMarketCap'ten alınan verilere göre Bitcoin, şu an 6.350 dolar civarından işlem görüyor. 

https://cointelegraph.com/news/crypto-analyst-ran-neuner-retracts-his-claim-that-bitcoin-will-hit-50k-in-2018 Yorum Yaz
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dere.beyi 6 ay en beğenilen
buna bakıp millet satıyomuş ve sonra 50 bin oluyomuş varyaa öldürürler bu kekoyu :D
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DH Misafiri 6 ay
Telefonlarda 24 36 ay taksit kalkıp 6 ay ile sınırlanınca üst segment cihazlar satılmamaya başladı.4 tane turkcell bayisi olan bir zincir mağaza müdürü arkadaşım var, s9plus çıktığından beridir 4 mağazada 1 tane satıldı dedi.Huawei Samsungu öldürdü dedi
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DH Misafiri 6 ay
Telefonlarda 24 36 ay taksit kalkıp 6 ay ile sınırlanınca üst segment cihazlar satılmamaya başladı.4 tane turkcell bayisi olan bir zincir mağaza müdürü arkadaşım var, s9plus çıktığından beridir 4 mağazada 1 tane satıldı dedi.Huawei Samsungu öldürdü dedi
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Tommy Shelby 6 ay
😂
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cabriyo 6 ay
bitcoinin tekar tekrar patlayacağı kesin böyle atıp tutmayla değil.
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Y-ZiyA 6 ay
Evet 50.000'de değil 150.000'de bitirir diye iddiasını güncelleyen sunucuyu, Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarına kaldırmışlar
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dere.beyi 6 ay en beğenilen
buna bakıp millet satıyomuş ve sonra 50 bin oluyomuş varyaa öldürürler bu kekoyu :D
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Front-Back 6 ay
Olacak ya da olmayacak...
Adam ilk şansını denemiş ama olmamış. Bırakın da 2. şansını denesin ama dimi...
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AtiMX4 6 ay
Hep kar edecek değilsiniz. Milleti yeterince yerin dibine soktunuz biraz da siz batın.
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Spider_hip 6 ay
E artık buna ünlü analist diye bakmasınlar. 2 ay kala bitiremeyeceğini görüyorum diyor. O kadarını kriptodan haberi olmayan babam bile söyler. Önüne gelen bir şeyler sallıyor. Bir de bunlara ünlü analist, girişimci, istatistikçi falan gibi lakaplar takıyorlar. Bitcoin şu kadar olmazsa şeyimi kesip yerim diyen vardı. Lütfen kesip yesin. Bu şarlatana da bir daha ünlü analist falan demesinler. Analizleri yakından uzaktan tutmayan ünlü komedyen falan desinler.
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deoks 6 ay
Program sunucusu olunca bilirkişi olunmuyormuş yani.
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