Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Bitcoin’in karbon ayak izi hesaplandı

Her ne kadar kendisi ve kullanımı sanal olsa da üretimi için çokça gerçek enerji harcanan Bitcoin’in karbon ayak izi hesaplandı: Bir büyük dünya şehri kadar karbon salınımı gerçekleşiyor.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
8,8b
1
17
kripto para
Kerem Ardıçlı
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son yıllardaki çıkışıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Bitcoin’in kazılması ve gerçekleşen transferlerin kayda alınması için güçlü matematik algoritmaların hesaplanması gerekiyor. Bu hesapların verimli ve hızlı yapılabilmesi için geliştirilen özel sistemler enerji sarfiyatlarıyla ön plana çıkıyor. Hatta bazı ülkeler, Bitcoin madenciliği için kurulan çiftliklere verdiği elektriği kısıtlama ya da fiyatını arttırma yoluna gitmişlerdi.

Son yılların gözde tartışmalarından biri olmaya devam eden ve 2018 yılında kazılma hacmini 4 kat arttırmayı başaran Bitcoin üzerindeki yapılan çalışmalardan biri ise karbon ayak izinin hesaplanmasıydı. Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar genel itibariyle tahmin ve çıkarıma dayanıyordu. MIT ve Münih Teknik Üniversitesi (TUM) araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışmayla Bitcoin’in gerçekçi karbon izi hesaplandı.

Araştırmacılar, çalışmalarını yaparken adeta bir dedektif gibi çalışmışlar. İlk olarak Bitcoin madenciliğinde kullanılan donanım üreticilerinin halkı bilgilendirme raporlarında yer alan üretim ve girdi gibi rakamları inceleyerek yıllık satış rakamlarını hesaplamışlar. Ayrıca madenciliğin yapıldığı yerleri de dikkate alan araştırmacılar, çiftlik olarak adlandırılan ve profesyonel bir şekilde Bitcoin üretimi yapılan yerlerde soğutma için harcanan ciddi miktardaki enerjiyi de hesaba katmışlar. Bireysel üretim yapan ve donanım gücü paylaşan kişileri de hesaba katmayı ihmal etmemişler.
Tüm bu hesaplamalar neticesinde bilim adamları Kasım 2018 itibariyle Bitcoin üretimi için yıllık 46 TWh enerji harcandığını bulmuşlar. Bu enerjinin ne kadar karbon salınımı yaptığını da görmek isteyen bilim adamları, tahminden öte gidebilmek için üretimin nerelerde yoğunlaştığını incelemişler. Yapılan çalışma sonucunda madencilerin %68’inin Asya’da, %17’sinin Avrupa’da, geriye kalan %15’inin de Kuzey Amerika’da konuşlu olduğu tespit edilmiş.

Madencilik yapılan bölgelerin karbon ayak izlerini eldeki verilerle eşleştiren araştırmacılar, Bitcoin’in bir yıllık karbon ayak izinin 22 ila 22,9 megaton olduğunu hesaplamışlar. Bu değer Hamburg, Viyana ya da Los Angeles’ın bir yıllık karbon ayak iziyle eşdeğer. Araştırmacılardan Christian Stoll, elde ettikleri bulgular neticesinde Bitcoin üretiminde kullanılan enerji ve açığa çıkan karbon değerlerinin, küresel ısınmaya etki edecek miktarda olduğunu ve denetime tabi olması gerektiğini vurguluyor.

https://www.tum.de/nc/en/about-tum/news/press-releases/details/35499/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sharparrow 5 gün en beğenilen
Bir biz kazamadık şu meteti... Şunun nasıl yapılabileceğini anlatan adam gibi bir site bulamadım. Burasıda güya teknoloji sitesi. O eskidendi artık donanım haber değil telefon haber oldu
Bir biz kazamadık şu meteti... Şunun nasıl yapılabileceğini anlatan adam gibi bir site bulamadım. Burasıda güya teknoloji sitesi. O eskidendi artık donanım hab...
Devamını Gör
5 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum 5 gün
Geleneksel bankacılık ve transfer yöntemleri hakkında da bir hesaplama yapılsa Bitcoin'in devede kulak kalacağına eminim.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huzzeyin 5 gün Sharparrow
Sharparrow
Bir biz kazamadık şu meteti... Şunun nasıl yapılabileceğini anlatan adam gibi bir site bulamadım. Burasıda güya teknoloji sitesi. O eskidendi artık donanım haber değil telefon haber oldu

Burası sürekli su kaçıran çeşme gibi. Sürekli birşeyler sızıyor genelde de telefon. Bir tane master yok sızıntıları giderecek. Dediğine sonuna kadar katılıyorum.
SharparrowBir biz kazamadık şu meteti... Şunun nasıl yapılabileceğini anlatan adam gibi bir site bulamadım. Burasıda güya teknoloji sitesi. O...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
omer_ist 3 gün
m.bitmain.com/...
Bir bakin , tek gereken bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 4 gün
HD forumun bazı insanları şaka gibi. Haber bitcoin madenciliğinin doğaya ve dünyaya verdiği zararı anlatırken adamlar, DH bize madencilik nasıl yapılıyor anlatmıyor, ben de evde madencilik yapmak istiyorum yardımcı olmuyor diye ağlıyor!!! Yapmak istediği de 1 dolara bitcoin üretip 10.000 dolara satıp kendine bir ada alıp dünyayı sömürmek, lüks yatlar alıp, lüks binalar yapıp bin tane cariye ile eğlenmek. Karbon ayak izi nedir diye sor bakalım kaçı umuruna takacak. Bu dünyaya kafanız boş gelip boş gidiyorsunuz ama verdiğiniz zarar o kadar dolu ki.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 gün
biliyoruz almanyayı enerjisinin yarısını termik yarısı nükler ve farklı ülke sınırlarına kuruyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 gün
google da arayamamışsın yada yabancı dilin yok buda senin yetersizliğin oluyor 50 yaşında youtube da nejdet delioğlu var o bile yapıyor bu işi
burası donanım HABER haber kısmını gördünmü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 5 gün
Bit bit karartıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AL3lMA 5 gün
Karbon ölçümünü Almanya'nın yapması şaşırtmadi ??
Adamlar hava kirliliğine savaş açmış darısı tüm ülkelerin başına
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 5 gün AL3lMA
tüm ülkelerin destek olması şart
aynı geminin içindeyiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum 5 gün
Geleneksel bankacılık ve transfer yöntemleri hakkında da bir hesaplama yapılsa Bitcoin'in devede kulak kalacağına eminim.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 5 gün en beğenilen
Bir biz kazamadık şu meteti... Şunun nasıl yapılabileceğini anlatan adam gibi bir site bulamadım. Burasıda güya teknoloji sitesi. O eskidendi artık donanım haber değil telefon haber oldu
4 Yanıt Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
::Ashes:: 5 gün Sharparrow
knk tonla kaynak var bitcoin madenciliği için zaten direk bitcoin madenciliği yapmak ev kullanıcısı için masraflı oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huzzeyin 5 gün Sharparrow
Sharparrow
Bir biz kazamadık şu meteti... Şunun nasıl yapılabileceğini anlatan adam gibi bir site bulamadım. Burasıda güya teknoloji sitesi. O eskidendi artık donanım haber değil telefon haber oldu

Burası sürekli su kaçıran çeşme gibi. Sürekli birşeyler sızıyor genelde de telefon. Bir tane master yok sızıntıları giderecek. Dediğine sonuna kadar katılıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CrowMeister 5 gün Sharparrow
Aynen hocam. Forum amacına hizmet edemiyo. Donanımhabere paralel bi site olsa eminim ki tüm kullanıcılar oraya geçer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yanıt Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +370 simsiyahbembeyaz +235 Spider_hip +206 mustafaaydemirr +140 danger1513 +111 damn2u +99 esmerbuyucu +88 ALPEREN A. +86 torenbolen +79 yhanozdemir +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8827 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bitcoin, maden ve
7 etiket daha karbon karbon ayak izi kripto para Bilim ve Teknoloji Kerem Ardıçlı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 gün Huawei'nin Sailfish işletim sistemini kullanabileceği iddia ediliyor 5 gün 2si1 | Stadia, EA Access, MS Gamepass ve uPlay+ gelecek bu mu? 5 gün Samsung Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor 5 gün V1913A/T model numarasına sahip gizemli bir Vivo cihazı TENAA'da listelendi 5 gün Tesla’nın gizli test aracı yeni bir Model S versiyonu olabilir 5 gün Gmail’de gizli e-posta nasıl gönderilir? 5 gün Yeni Xbox ve PS5 fiyatı hakkında heyecanlandıran tahmin 5 gün Huawei Nova 5i Pro, JD.com'da listelendi 5 gün Mikroskobi ve sanal gerçeklik, hastalıklara karşı kullanılabilecek 5 gün Mi Community açıkladı: MIUI Global Beta programı tüm cihazlar için sonlandırılıyor 5 gün OnePlus 6 ve 6T'nin Android Q güncellemelerinin 2.beta sürümü yayınlandı 5 gün Apple AirPods 2 satışları ilk etapta beklentilerin altında kaldı 5 gün Eski macOS sürümleri Apple internet mağazasına erişemeyecek 5 gün Helio P22 ve 3500mAh bataryalı "Casper VIA G4 değerlendirmesi" 5 gün Facebook Libra Coin haftaya tanıtılıyor 5 gün LEGO Tower oyunu beta sürecine başladı 5 gün Android için Chrome, resimleri göreceğiniz zaman yükleyecek 5 gün Realme 4 beklenenden erken gelebilir 5 gün Amazon’un Instagram benzeri Spark platformu kapanıyor 5 gün Samsung’dan 292 inçlik 8k modüler TV: The Wall Luxury 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Bitcoin’in karbon ayak izi hesaplandı Sonraki Telegram CEO'su, Çin hükümeti tarafından siber saldırıya uğradıklarını iddia ediyor 6 gün Google Mesajlar uygulaması, artık cevaplamayı unuttuğunuz mesajları hatırlatacak 6 gün Microsoft Edge tarayıcısı Linux platformuna gelebilir 6 gün Adobe'un yeni yapay zekası, Photoshop uygulanmış yüzleri belirleyebiliyor 6 gün Huawei Mate 30 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 6 gün LG W10'un canlı görüntüsü sızdı 6 gün Nintendo Switch’e game pad alternatifi: Grip Controller 6 gün 2si1: Yeni nesil konsollara gerek var mı? 6 gün Rivian, eskiyen elektrikli araç pillerini Porto Riko’da güneş enerjisi için kullanacak 6 gün RAM yarışı kızışıyor | Thermaltake'in yeni bellekleri 6 gün Küçücük bir mıknatısla dünyanın en güçlü manyetik alanı oluşturuldu 6 gün TikTok Mayıs ayının uygulama içi satışlarında kendi rekorunu beşe katladı 6 gün Daha, daha fazla RGB | Çılgın bilgisayarlar 6 gün Bu nasıl bilgisayar böyle ? 6 gün Project Catalyst desteğiyle Twitter Mac uygulaması geri dönüyor 6 gün Xiaomi Mi 9T'nin resmi kutu açılımı videosu yayınlandı 6 gün Epic Games mağazasında Enter the Gungeon ücretsiz 6 gün Haftaya BİM marketlerde Razer oyuncu faresi var 6 gün Nonstop Knight 2 ile macera durmaksızın devam ediyor 6 gün 11 Xiaomi telefon için Android Q müjdesi verildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Vivo’nun 120W hızlı şarj teknolojisi
DonanımHaber
Yeni nesil Renault Kangoo böyle görünebilir
DonanımHaber
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
PKK elebaşı ÖCALAN, HDP'YE TARAFSIZ
DH Forum
Call of Duty: Modern Warfare'dan YPG
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim