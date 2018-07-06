Bitcoin siyasete bulaştı: 12 milyar dolarlık kara para aklandı iddiası

''Olayın üstü kapatıldı''
Shaktisinh Gohil ve Hindistan Ulusal Kongresi'nin raporlarına göre kara para aklama operasyonlarının döndüğü yer Gucerat eyaleti. Federal kanunlarda yer alan bir dizi suçun Gucerat eyaletinde bizzat polis ve Hindistan Halk Partisi kontrolünde uygulandığını ileri süren muhalefet, eyalette adam kaçırma, kara para aklama gibi faaliyetlerin yanı sıra polis gücüyle insanların Bitcoin'lerinin gasp edildiğini de belirtiyor. Shaktisinh Gohil'in açıklamalarına göre eyaletteki kara para aklama faaliyetleri polis memurları tarafından ortaya çıkarıldı ancak nüfuzlu kişiler ve üst düzey yetkililer araya girerek olayın üstünü kapattı.
Eyaletteki inşaat şirketlerinin, iş adamlarının ve diğer nüfuzlu kişilerin hukuka aykırı yollarla elde edip ülkeye soktuğu parayı, Gucerat eyaletinde Bitcoin ve bankalar aracılığıyla kısa sürede ''temiz'' hale getirdiğini ileri süren Hindistan Ulusal Kongresi, olayın detaylı bir şekilde incelenmesini talep ediyor. Operasyonların karmaşık yapısını ''Mega Bitcoin dolandırıcılığı'' olarak nitelendiren Shaktisinh Gohil de tarafsız bir yüksek mahkemenin adli soruşturma yürütmesi gerektiğini, gerçeğin ancak bu şekilde ortaya çıkacağını dile getirdi.
İktidardaki Hindistan Halk Partisi ise henüz herhangi bir yetkili makam ya da yargı organı tarafından doğrulanmayan iddiaları reddetti. Hindistan Ulusal Kongresi'nin gerçek dışı iddialar ileri sürdüğünü dile getiren iktidar partisi sözcüsü Anil Baluni, muhalefetin yalan ve siyasal karışıklığı yayarak birilerine hizmet çalıştığını düşünüyor. Buna karşılık muhalefet tarafı ise iktidar partisinin, iddiaların araştırılmasını reddettiğini ve kendilerini korumaya çalıştığını belirtiyor.
Ülkede ciddi tartışmalara neden olan iddiaların aydınlatılması bir hayli uzun sürebilir ancak Hindistan'ın Bitcoin konusunda pek de olumlu bir geçmişe sahip olduğunu söylemek mümkün değil. Daha önce pek çok kez kara para aklama faaliyetlerinin tespit edildiği ülkede kripto para dolandırıcılığı da oldukça yaygın.
https://www.coindesk.com/indias-ruling-party-accused-of-involvement-in-mega-bitcoin-scam/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kripto paralarında arkasında bir güç var merkeziyetsiz dediklerine bakmayın onlarında bir merkezi var.
Çiftlikbank, Jet Fadıllar eski usül bunlar yeni bilişim çağına uygun Sülün Osmanlar değil mi?
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