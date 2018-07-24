Bitcoin'in değeri 8000 dolara ulaştı: Piyasa hakimiyeti rekor kırdı

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16-17 Temmuz tarihlerinde başlayan kripto para piyasalarındaki yükseliş geride bıraktığımız haftada Bitcoin özelinde devam etti. Son bir hafta içinde değeri yüzde 20 civarında artan Bitcoin bugün iki aylık aranın ardından yeniden 8000 dolar seviyesini gördü. Bugün sabah saatlerinde yükselişe geçen Bitcoin 8009 dolar değerine ulaşsa da şu an 7980 dolar değerinde.





Bitcoin'deki yükseliş genele yansımadı

Bitcoin'deki yükselişe karşılık piyasa değeri itibariyla önde gelen diğer kripto para birimleri ise genel olarak benzer bir performans sergileyemedi. Ether ve Ripple son bir haftayı zararla kapatırken Stellar bir haftada yüzde 26; Cardano ise yüzde 10 değer kazanarak dikkat çekti. Tabi yükseliş trendinin piyasanın geneline yansımaması piyasanın toplam değerinin de artmamasına neden oldu. Her ne kadar Bitcoin'in değeri artsa da geçtiğimiz hafta 300 milyar dolar ulaşan kripto para piyasasının toplam değeri an itibariyla 293 milyar dolar.





Bitcoin'in yalnız bir şekilde yükselmeye devam ettiği tablo bizi ilginç bir rekora götürüyor. Halihazırda 1600'ün üstünde kripto para biriminin yer aldığı kripto para piyasasının toplam değeri 293 milyar dolarken Bitcoin'in piyasa değeri ise 137 milyar dolar. Bu da Bitcoin'in piyasadaki hakimiyetinin yüzde 47 civarında olduğunu gösteriyor. Bu yıl için rekor anlamına gelen bu değer en son geçtiğimiz yıl aralık ayında görülmüştü. Bu yıl içinde Bitcoin'in pazardaki en yüksek oranı mart ayının sonunda piyasanın yüzde 44'üne egemen olmasıyla yaşanmıştı.

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