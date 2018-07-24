Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bitcoin'in değeri 8000 dolara ulaştı: Piyasa hakimiyeti rekor kırdı

Bitcoin'in değeri son bir haftada yaklaşık yüzde 20 artarak 8000 dolar seviyesine ulaştı. Bitcoin2in piyasa değerinin kripto para piyasasının tamamına olan oranı ise bu yılın zirvesinde.
10 ay
1,8b
1
7
kripto para
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bitcoin'in değeri 8000 dolara ulaştı: Piyasa hakimiyeti rekor kırdı
Tam Boyutta Gör
 

16-17 Temmuz tarihlerinde başlayan kripto para piyasalarındaki yükseliş geride bıraktığımız haftada Bitcoin özelinde devam etti. Son bir hafta içinde değeri yüzde 20 civarında artan Bitcoin bugün iki aylık aranın ardından yeniden 8000 dolar seviyesini gördü. Bugün sabah saatlerinde yükselişe geçen Bitcoin 8009 dolar değerine ulaşsa da şu an 7980 dolar değerinde. 


Bitcoin'deki yükseliş genele yansımadı 

Bitcoin'deki yükselişe karşılık piyasa değeri itibariyla önde gelen diğer kripto para birimleri ise genel olarak benzer bir performans sergileyemedi. Ether ve Ripple son bir haftayı zararla kapatırken Stellar bir haftada yüzde 26; Cardano ise yüzde 10 değer kazanarak dikkat çekti. Tabi yükseliş trendinin piyasanın geneline yansımaması piyasanın toplam değerinin de artmamasına neden oldu. Her ne kadar Bitcoin'in değeri artsa da geçtiğimiz hafta 300 milyar dolar ulaşan kripto para piyasasının toplam değeri an itibariyla 293 milyar dolar.


Bitcoin'in yalnız bir şekilde yükselmeye devam ettiği tablo bizi ilginç bir rekora götürüyor. Halihazırda 1600'ün üstünde kripto para biriminin yer aldığı kripto para piyasasının toplam değeri 293 milyar dolarken Bitcoin'in piyasa değeri ise 137 milyar dolar. Bu da Bitcoin'in piyasadaki hakimiyetinin yüzde 47 civarında olduğunu gösteriyor. Bu yıl için rekor anlamına gelen bu değer en son geçtiğimiz yıl aralık ayında görülmüştü. Bu yıl içinde Bitcoin'in pazardaki en yüksek oranı mart ayının sonunda piyasanın yüzde 44'üne egemen olmasıyla yaşanmıştı. 


coinmarketcap.com Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Front-Back 10 ay en beğenilen
Yıl sonundan umutluyuz :)
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WoXeD 10 ay
demiştim demeyi sevmem ama 22 sinden sonra yükselecek demiştim. g20 baskısı kalktı 10k kırılınca güzel olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Front-Back 10 ay en beğenilen
Yıl sonundan umutluyuz :)
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escapetolife 10 ay
GTX 11 serisi çıkacak ya sende yüksel anasını satayım.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3qzotix 10 ay Escapetolife
1170'in fiyatı 3000 civarı olur. Eğer performansı 1080ti civarı olursa 3500-4000 arası, mining toparlanırsa 4500 + şeklinde fiyatlanır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 10 ay
Ülkemizde dolardan 15 dk da binlerce lira kar edenler varken bitcoinin falan esamesi okunmaz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Halilowich 10 ay
Bitcoin yatırımı olanlar dolar arttığında da para kazanıyor. Bitcoin fiyatı artınca da. Küresel bir kriz söz konusu olursa ve dolar da bu krizde güven kaybı yaratırsa hem altın hem bitcoin iyi yükseliş yakalar. YTD
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V2 10 ay
biraz daha böyle giderse FOMO başlayabilir. O zamanda 15k ya kadar yolu var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Commodore 64 Mini, 9 Ekim'de satışa sunulacak 10 ay Honor 9N resmi olarak duyuruldu 10 ay Boeing, SpaceX'in gerisinde kaldı: Starliner'da büyük hata 10 ay Avermedia Live Gamer Portable 2 Plus video yakalama cihazı inceleme 10 ay Nvidia’nın 11 serisi kartlarının çıkış tarihi sızdı | Gecikme sebebi 10 ay Mcdonalds'ın kamyonları yemeklik yağlardan dönüştürülen biyodizel yakıtla çalışıyor 10 ay Yeni nesil Xbox, oyun akış hizmetini destekleyecek 10 ay HMD Global fiyatları iPhone X seviyesine çıkarıyor: Nokia 9'un fiyatı 1.000 dolar olabilir 10 ay Kredi kartsız taksitli cep telefonu almak istiyorum ne yapmalıyım? 10 ay Örnekler üzerinden kent hayatında evrimin izini sürmek 10 ay Avrupa Komisyonu Philips ve Asus'a para cezası verdi 10 ay Bilim adamları rüyaların gerçek amacını anlamaya başladı 10 ay PES 2019'un sistem gereksinimleri açıklandı 10 ay Samsung Galaxy Watch ortaya çıktı 10 ay Samsung'un Bixby destekli akıllı hoparlörü 'Magbee' ismiyle gelebilir 10 ay Youtube'a Keşfet özelliği geliyor 10 ay Android Oreo kullanım oranı anca %12'ye ulaştı 10 ay Alibaba'nın Trendyol'u satın almasına onay çıktı 10 ay Fiyat/performans canavarı Xiaomi Mi A2 ve "çentikli" Xiaomi Mi A2 Lite tanıtıldı 10 ay Snapdragon 720, yapay zeka için Nöral İşlem Birimi'ne sahip olabilir 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Bitcoin'in değeri 8000 dolara ulaştı: Piyasa hakimiyeti rekor kırdı Sonraki Sanal nesnelere gerçek zamanlı dokunma hissi veren cihaz geliştirildi 10 ay Overwatch Nerf oyuncakları geliyor 10 ay Güneş her 11 yılda bir 2 km büyüyüp küçülüyor 10 ay Samsung da oyuncu odaklı telefon furyasına katılıyor 10 ay Europa'da uzaylı yaşam formu olabilir mi? İşte bilim insanlarının yeni görüşleri 10 ay Samsung'un yeni kablosuz şarj standının farklı görselleri sızdırıldı 10 ay Retro tutkunlarına özel App Store sekmesi 10 ay Yeni Mercedes A-Serisi Sedan, sınıfının en aerodinamik otomobili olacak 10 ay Çin, yapay zeka destekli denizaltısını 2020'de suya indirmeyi planlıyor 10 ay Galaxy Note 9 fiyatıyla rekor kıracak! 10 ay GTX 1170 GTX 1080 Ti’dan hızlı olabilir 10 ay Uykusuz kalmanın maliyeti milyarlarca dolar 10 ay Samsung Galaxy Note 9’un kutu açılımı videoları internette yayılmaya başladı 10 ay Tesla’nın ilk akıllı telefonu 'Quadra' sızdırıldı iddiası 10 ay Sony, akıllı telefonlar için 48 MP görüntü sensörünü duyurdu! 10 ay 2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 2 10 ay FSP CMT-510 RGB Fanlı ve Full Temperli Kasa İncelemesi 10 ay İşte Comic-Con'un en çok konuşulan 11 fragmanı 10 ay Honor Note 10 tüm detaylarıyla karşınızda 10 ay Snapchat para transfer hizmeti Snapcash'i sonlandırıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim