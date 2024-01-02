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    Anlık Bildirim

    Bitcoin uzun bir aradan sonra ilk kez 45.000 doların üstüne çıktı

    Bitcoin’in öngörülmesi güç hareketleri devam ediyor. İnişli çıkış geçen 2023’ün ardından Bitcoin, Nisan 2022 tarihinden bu yana ilk kez 45.000 doların üzerine çıktı.
    Bitcoin uzun bir aradan sonra ilk kez 45 bin doların üstüne çıktı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük kripto para birimi, borsada işlem gören spot Bitcoin fonlarının olası onayına ilişkin iyimserliğin etkisiyle yeni yıla büyük bir yükseliş ile başladı. Bitcoin, Nisan 2022 tarihinden bu yana ilk kez 45.000 doların üzerine çıktı. Bu yükselişin arkasında ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bulunuyor.

    Bitcoin uzun bir aradan sonra 45 bin doları geçti

    Bitcoin uzun bir aradan sonra ilk kez 45 bin doların üstüne çıktı Tam Boyutta Gör
    Bitcoin, 21 ayın zirvesi olan 45.532 dolara ulaştı ve 2020'den bu yana en güçlü yıllık performansıyla geçen yıl %156 değer kazandı. Bu yüksek değer kazancına rağmen Bitcoin, eski şaşalı günlerinden çok uzak.  Bitcoin, Kasım 2021'de ulaştığı 69.000 dolarlık rekor seviyenin halen arkasında. Öte yandan gelişmeler ışığında Ethereum blok zinciri ağına bağlı coin olan Ether ise 2023 yılında %91 artış göstererek 2.386 dolara yükseldi.

    Bitcoin neden yükseldi?

    Bitcoin uzun bir aradan sonra ilk kez 45 bin doların üstüne çıktı Tam Boyutta Gör
    Yatırımcıların odak noktası, ABD menkul kıymetler düzenleyicisinin yakında Bitcoin piyasasını milyonlarca yatırımcıya daha açacak ve milyarlarca yatırım çekecek bir spot Bitcoin ETF'yi onaylayıp onaylamayacağı oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para piyasasının manipülasyona açık olduğunu savunarak son yıllarda spot Bitcoin ETF'leri başlatmak için yapılan çok sayıda başvuruyu reddetmişti. Ancak son aylarda, düzenleyicilerin önerilen 13 spot Bitcoin ETF'sinden en azından bazılarını onaylamaya hazır olduğuna dair işaretler artmakta olup, kararın ocak ayı başlarında verilmesi bekleniyor.

    Uzmanlar SEC’in ret kararı vermesi halinde ani bir düşüş yaşanabileceğini söylüyor. Onay kararı alınırsa tam tersi bir tepki olabilir. Öte yandan 2024 yılında büyük merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. Bu da kripto para birimleri için bir nimet.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 23 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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