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    Anlık Bildirim

    Bitcoin fiyatı 71 bin dolar ile yeni bir rekor kırdı: Bitcoin neden yükseliyor?

    Bitcoin fiyatı yükselişe devam ediyor ve yeni tarihi zirvelere ulaşmayı sürdürüyor. Kısa süre önce Bitcoin, 71 bin doları aşmayı başarırken aynı zamanda yeni bir rekora imza attı.
    Bitcoin fiyatı 71 bin dolar ile yeni bir rekora imza attı Tam Boyutta Gör
    Bitcoin ilk kez 71.000 doları aşarak kesintisiz yükselişini sürdürdü. Bitcoin fiyatı bu yılın başından bu yana yüzde 70 oranında artarken sadece son 24 saatte yüzde 2,5 oranında yükseliş gösterdi. Kripto para piyasasında Bitcoin dışında Ether, Solana ve Avalanche gibi daha küçük tokenler de yükseliş kaydetti.

    Bitcoin fiyatı 71 bin dolar oldu

    Bitcoin fiyatı 71 bin dolar ile yeni bir rekora imza attı Tam Boyutta Gör
    Bitcoin fiyatı Türkiye saatiyle 11:39’da 71.330 dolar (2.283.033 TL)ile tarihi zirvesine ulaştı. Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, yıl başından bu yana değerini yüzde 70 artırırken son bir yıldaki yükselişi ise yüzde 254 oldu. Bununla birlikte Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 1,79 artarak 2,68 trilyon dolar oldu.

    Bitcoin neden yükseliyor?

    Bitcoin fiyatı 71 bin dolar ile yeni bir rekora imza attı Tam Boyutta Gör
    Moneycontrol tarafından hazırlanan rapora göre, Bitcoin'e olan talep, ABD Spot borsasında işlem gören yeni kripto ürünleri ve küresel faiz oranlarının düşeceği beklentileri nedeniyle arttı. ABD’de FED’in faiz indirmesi beklenirken genel olarak bu yıl büyük merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. Faizlerin düşeceği yönündeki beklenti de Bitcoin’deki ve genel kripto paralardaki artışı destekliyor.

    Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak halving (yarılanma) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor. Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 1,27 değer kazanarak 3.997 dolar seviyesine ulaştı. Bu vesileyle Ethereum da 2021’deki 4.891 dolar zirvesine daha da yaklaşmış oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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