Bitcoin fiyatı 71 bin dolar ile yeni bir rekor kırdı: Bitcoin neden yükseliyor?

Tam Boyutta Gör Bitcoin ilk kez 71.000 doları aşarak kesintisiz yükselişini sürdürdü. Bitcoin fiyatı bu yılın başından bu yana yüzde 70 oranında artarken sadece son 24 saatte yüzde 2,5 oranında yükseliş gösterdi. Kripto para piyasasında Bitcoin dışında Ether, Solana ve Avalanche gibi daha küçük tokenler de yükseliş kaydetti.

Bitcoin fiyatı 71 bin dolar oldu

Tam Boyutta Gör Bitcoin fiyatı Türkiye saatiyle 11:39’da 71.330 dolar (2.283.033 TL)ile tarihi zirvesine ulaştı. Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, yıl başından bu yana değerini yüzde 70 artırırken son bir yıldaki yükselişi ise yüzde 254 oldu. Bununla birlikte Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 1,79 artarak 2,68 trilyon dolar oldu.

Bitcoin neden yükseliyor?

Tam Boyutta Gör Moneycontrol tarafından hazırlanan rapora göre, Bitcoin'e olan talep, ABD Spot borsasında işlem gören yeni kripto ürünleri ve küresel faiz oranlarının düşeceği beklentileri nedeniyle arttı. ABD’de FED’in faiz indirmesi beklenirken genel olarak bu yıl büyük merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. Faizlerin düşeceği yönündeki beklenti de Bitcoin’deki ve genel kripto paralardaki artışı destekliyor.

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Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak halving (yarılanma) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor. Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 1,27 değer kazanarak 3.997 dolar seviyesine ulaştı. Bu vesileyle Ethereum da 2021’deki 4.891 dolar zirvesine daha da yaklaşmış oldu.

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