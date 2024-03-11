Bitcoin fiyatı 71 bin dolar ile yeni bir rekor kırdı: Bitcoin neden yükseliyor?

Teknoloji Editörü
Tam Boyutta Gör
Bitcoin ilk kez 71.000 doları aşarak kesintisiz yükselişini sürdürdü. Bitcoin fiyatı bu yılın başından bu yana yüzde 70 oranında artarken sadece son 24 saatte yüzde 2,5 oranında yükseliş gösterdi. Kripto para piyasasında Bitcoin dışında Ether, Solana ve Avalanche gibi daha küçük tokenler de yükseliş kaydetti. Bitcoin fiyatı 71 bin dolar oldu
Tam Boyutta Gör
Bitcoin fiyatı Türkiye saatiyle 11:39’da
71.330 dolar (2.283.033 TL)ile tarihi zirvesine ulaştı. Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, yıl başından bu yana değerini yüzde 70 artırırken son bir yıldaki yükselişi ise yüzde 254 oldu. Bununla birlikte Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 1,79 artarak 2,68 trilyon dolar oldu. Bitcoin neden yükseliyor?
Tam Boyutta Gör
Moneycontrol tarafından hazırlanan rapora göre, Bitcoin'e olan talep, ABD Spot borsasında işlem gören yeni kripto ürünleri ve
küresel faiz oranlarının düşeceği beklentileri nedeniyle arttı. ABD’de FED’in faiz indirmesi beklenirken genel olarak bu yıl büyük merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. Faizlerin düşeceği yönündeki beklenti de Bitcoin’deki ve genel kripto paralardaki artışı destekliyor.
Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni
Bitcoin arzını azaltacak halving (yarılanma) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor. Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 1,27 değer kazanarak 3.997 dolar seviyesine ulaştı. Bu vesileyle Ethereum da 2021’deki 4.891 dolar zirvesine daha da yaklaşmış oldu.
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi,
mobil uygulamamızı kullanarak indirip, istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.