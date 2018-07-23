Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Snapchat para transfer hizmeti Snapcash'i sonlandırıyor

Popüler video ve fotoğraf paylaşım uygulaması Snapchat'in 2014 yılında duyurduğu para transfer hizmeti Snapcash 30 Ağustos 2018 tarihinden sonra kullanılamayacak.
10 ay
1,2b
1
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Snapchat para transfer hizmeti Snapcash'i sonlandırıyor
Tam Boyutta Gör
 

Anlık video ve fotoğraf paylaşma uygulaması Snapchat, 2014 yılında kullanıcıların uygulama üzerinden arkadaşlarına para transfer edebileceği Snapcash uygulamasını duyurmuştu. Kullanıcıların haftalık 250 dolara kadar, kimliklerini onaylatmaları halinde ise 2500 dolara kadar para transferi yapmasına olanak sağlayan Snapcash'in o dönem özellikle gençler arasında oldukça popüler olan Snapchat'i farklı bir noktaya taşıyabileceği iddia ediliyordu. Buna karşılık ABD dışında kullanıma sunulmayan Snapcash artık yolun sonuna geldi.


Rakiplerle mücadele edemedi 

Bir Snapchat sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre 30 Ağustos tarihinde Snapcash özelliğine son verilecek. Şirketin web sitesi ve uygulamasından da kaldırılacak olan Snapcash'in neden sonlandırıldığı ile ilgili net bir açıklama yapılmasa da Snapcash'in; Venmo, PayPal ve Zelle gibi transfer uygulamaları arasında gözden kaybolduğu ve istenilen etkiyi yaratamadığı düşünülüyor.



Square şirketi ile birlikte geliştirilen Snapcash için şirket sözcüsü "Snapcash, başka bir şirket ile ortaklaşa yarattığımız ilk ürünümüzdü. Snapcash'ı son dört yıldır kullanan tüm Snapchat kullanıcılarına ve Square'in ortaklığına teşekkür ediyoruz!" ifadesini kullandı.


https://www.cnet.com/news/snapchat-to-end-snapcash-payment-system-amid-fierce-competition/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Bitcoin'in değeri 8000 dolara ulaştı: Piyasa hakimiyeti rekor kırdı 10 ay Sanal nesnelere gerçek zamanlı dokunma hissi veren cihaz geliştirildi 10 ay Overwatch Nerf oyuncakları geliyor 10 ay Güneş her 11 yılda bir 2 km büyüyüp küçülüyor 10 ay Samsung da oyuncu odaklı telefon furyasına katılıyor 10 ay Europa'da uzaylı yaşam formu olabilir mi? İşte bilim insanlarının yeni görüşleri 10 ay Samsung'un yeni kablosuz şarj standının farklı görselleri sızdırıldı 10 ay Retro tutkunlarına özel App Store sekmesi 10 ay Yeni Mercedes A-Serisi Sedan, sınıfının en aerodinamik otomobili olacak 10 ay Çin, yapay zeka destekli denizaltısını 2020'de suya indirmeyi planlıyor 10 ay Galaxy Note 9 fiyatıyla rekor kıracak! 10 ay GTX 1170 GTX 1080 Ti’dan hızlı olabilir 10 ay Uykusuz kalmanın maliyeti milyarlarca dolar 10 ay Samsung Galaxy Note 9’un kutu açılımı videoları internette yayılmaya başladı 10 ay Tesla’nın ilk akıllı telefonu 'Quadra' sızdırıldı iddiası 10 ay Sony, akıllı telefonlar için 48 MP görüntü sensörünü duyurdu! 10 ay 2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 2 10 ay FSP CMT-510 RGB Fanlı ve Full Temperli Kasa İncelemesi 10 ay İşte Comic-Con'un en çok konuşulan 11 fragmanı 10 ay Honor Note 10 tüm detaylarıyla karşınızda 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Snapchat para transfer hizmeti Snapcash'i sonlandırıyor Sonraki HMD Global doğruladı: Nokia X5 global pazara geliyor 10 ay 2018 MacBook Pro sahipleri veri kurtarma sorunu yaşayabilir 10 ay Uber ve Lyft Twitch yayını yapan şoförün görevine son verdi 10 ay SpaceX hyperloop yarışmasında yeni rekor: Saatte 467 kilometre hız 10 ay Beş kameralı LG V40 ThinQ'nun özellikleri ve çıkış tarihi sızdırıldı 10 ay Samsung Galaxy Note 9 bu kez Mercan Mavisi rengiyle karşımızda 10 ay Yeni Mazda 6'nın fiyatı ve Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu 10 ay Huawei'in yeni amiral gemisi telefonlarına güç verecek Kirin 980 işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı 10 ay SpaceX, uzun bir sürenin ardından iniş denemesi yaptı: İşte görüntüler 10 ay Yeni Peugeot 508'in hibrit versiyonu 2019'da geliyor 10 ay Derin deniz yumuşakçalarını yakalaması için robot kol geliştirildi 10 ay Çevrim içi platformlar arasında veri transferi kolaylaşıyor 10 ay Galaxy Tab S4'ün iris tarayıcısına sahip olacağı onaylandı 10 ay Shyamalan’ın Glass filmi için ilk fragman geldi 10 ay Meizu 16 piyasayı sallamaya geliyor 10 ay Yeni S-Pen özellikleri detaylanıyor 10 ay Sirke sineği beyninin, 21 milyon fotoğraftan oluşan 3 boyutlu resmi çekildi 10 ay Yeni MacBook Pro kötü bir ısı yönetimine sahip 10 ay Boston Dynamics, yılda tam 1000 adet 'robot köpek' üretecek 10 ay Bilgisayarlı tomografi beyin kanseri riskini arttırabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim