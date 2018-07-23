Snapchat para transfer hizmeti Snapcash'i sonlandırıyor

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Anlık video ve fotoğraf paylaşma uygulaması Snapchat, 2014 yılında kullanıcıların uygulama üzerinden arkadaşlarına para transfer edebileceği Snapcash uygulamasını duyurmuştu. Kullanıcıların haftalık 250 dolara kadar, kimliklerini onaylatmaları halinde ise 2500 dolara kadar para transferi yapmasına olanak sağlayan Snapcash'in o dönem özellikle gençler arasında oldukça popüler olan Snapchat'i farklı bir noktaya taşıyabileceği iddia ediliyordu. Buna karşılık ABD dışında kullanıma sunulmayan Snapcash artık yolun sonuna geldi.





Rakiplerle mücadele edemedi

Bir Snapchat sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre 30 Ağustos tarihinde Snapcash özelliğine son verilecek. Şirketin web sitesi ve uygulamasından da kaldırılacak olan Snapcash'in neden sonlandırıldığı ile ilgili net bir açıklama yapılmasa da Snapcash'in; Venmo, PayPal ve Zelle gibi transfer uygulamaları arasında gözden kaybolduğu ve istenilen etkiyi yaratamadığı düşünülüyor.









Square şirketi ile birlikte geliştirilen Snapcash için şirket sözcüsü "Snapcash, başka bir şirket ile ortaklaşa yarattığımız ilk ürünümüzdü. Snapcash'ı son dört yıldır kullanan tüm Snapchat kullanıcılarına ve Square'in ortaklığına teşekkür ediyoruz!" ifadesini kullandı.

https://www.cnet.com/news/snapchat-to-end-snapcash-payment-system-amid-fierce-competition/