Bitcoinin piyasa değeri 60 milyar dolara dayandı

Bu ayın başında önemli bir güncellemenin ardından yoluna devam eden bitcoin, yükselişini sürdürüyor. Haziran ve temmuz aylarında, güncellemenin getireceği bölünme tehdidi, bitcoinin değer kaybetmesine neden olmuştu ancak güncellemenin ardından, azınlık bir madenci grubu bitcoin cash isimli yeni bir kripto parayı oluşturup işlemlerine onun üzerinden devam etseler de bu ayrılık bitcoini pek etkilemedi.





Geçtiğimiz günlerde ikinci kez 3000$'ın üstünde bir değere ulaşan bitcoin, 3500$ değerini de aşmayı başardı. Bu yükselişe birlikte bitcoin, yatırımcılar için güvenli bir liman olarak görülen altının, ons fiyatının(1260$) yaklaşık üç katı değerine ulaşırken ilerleyen dönemlerde bitcoinin altının yerine geçebileceği spekülasyonlarının da tekrar ortaya çıkmasını sağladı. Tabi bu yükselişin etkilediği bir diğer rakam da bitcoinin market değeri yani dolaşımdaki bitcoinlerin toplam değeri oldu.





Geçtiğimiz hafta piyasa değeri ilk kez 50 milyar doların üstüne çıkan bitcoin, değerindeki artışla beraber toplam piyasa değerini de 60 milyar dolara yaklaştırdı. Dün akşam saatlerinde bitcoinin değeri 3522$'a ulaşıp yeni bir rekor gelirken kripto paranın piyasa değeri de 57 milyar doların üstüne yükseldi. Böylece bitcoin bölünme sonrası bir hafta içinde piyasa değerini yaklaşık yüzde 30 arttırmış oldu

https://blockchain.info/charts/market-cap