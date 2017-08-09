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Bitcoinin piyasa değeri 60 milyar dolara dayandı

Bu ayın başında gerçekleşen bölünme sonrasında değerini hızla arttırıp yeni rekorlara imza atan bitcoinin toplam piyasa değeri 55 milyar doları geçti ve 60 milyar dolara yaklaştı.
1 yıl
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18
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bu ayın başında önemli bir güncellemenin ardından yoluna devam eden bitcoin, yükselişini sürdürüyor. Haziran ve temmuz aylarında, güncellemenin getireceği bölünme tehdidi, bitcoinin değer kaybetmesine neden olmuştu ancak güncellemenin ardından, azınlık bir madenci grubu bitcoin cash isimli yeni bir kripto parayı oluşturup işlemlerine onun üzerinden devam etseler de bu ayrılık bitcoini pek etkilemedi. 


 
Geçtiğimiz günlerde ikinci kez 3000$'ın üstünde bir değere ulaşan bitcoin, 3500$ değerini de aşmayı başardı. Bu yükselişe birlikte bitcoin, yatırımcılar için güvenli bir liman olarak görülen altının, ons fiyatının(1260$) yaklaşık üç katı değerine ulaşırken ilerleyen dönemlerde bitcoinin altının yerine geçebileceği spekülasyonlarının da tekrar ortaya çıkmasını sağladı. Tabi bu yükselişin etkilediği bir diğer rakam da bitcoinin market değeri yani dolaşımdaki bitcoinlerin toplam değeri oldu. 


Geçtiğimiz hafta piyasa değeri ilk kez 50 milyar doların üstüne çıkan bitcoin, değerindeki artışla beraber toplam piyasa değerini de 60 milyar dolara yaklaştırdı. Dün akşam saatlerinde bitcoinin değeri 3522$'a ulaşıp yeni bir rekor gelirken kripto paranın piyasa değeri de 57 milyar doların üstüne yükseldi. Böylece bitcoin bölünme sonrası bir hafta içinde piyasa değerini yaklaşık yüzde 30 arttırmış oldu

https://blockchain.info/charts/market-cap Yorum Yaz
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sniper23 1 yıl en beğenilen selcuksert38
selcuksert38

sanal para yalan para demektir. insan için ancak alın teri ile çalıştığının karşılığı vardır ve değerlidir...

O zaman "ALIN TERİ" ile asgari ücretle çalışabilirsiniz
selcuksert38sanal para yalan para demektir. insan için ancak alın teri ile çalıştığının karşılığı vardır ve değerlidir...
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Ahmeto4129 1 yıl
Gece 12250 den sattım kafamı duvarlara vuruyorum şuan yok 3500 barajıni gecememis 1 haftadır kesin düşer felan ortalıkda dolasan bilgiye göre haftasonu geliyor diye sattık erken davranısın zararı 600 tl ve artıyorda
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Mugetsuga 1 yıl
Yalnız ben bu bitcoinden acayip işkilleniyorum.
Tam olarak neye yarar sağlıyor bu? Ekran kartlarımız neye hizmet ediyor? Evet aslında kiraya verdiğimiz kartlar bilgileri karşıya yolluyor ama bu kazdıkları bilgi ne işe yarıyor?
Bana kalırsa bu işin altından çok büyük bir şey çıkıcak. Yanlış anlaşılmasın, öyle kişisel bilgiler çalınıyor tatavası değil bu yaptığım. Sanal olarak bir güç üretiliyor gibi, düşünün bilgilerin gücünü.
Bu akımı başlatanlar kendi başlarına yapmaya çalışsaydı belki bin yıl uğraşması gerekicekti, ancak tüm dünyadan "madenciler" sayesinde bu kazı ve bilgi gücünü bikaç yıla indirgemiş oluyorlar.
Ha belki de ileri teknoloji çağı için (iyi bir şey) hızlı bir başlangıca yarıyordur sadece.
Karışık oldu biraz yazdıklarım ama söylenenler nedir ne değildir bakmadan yazdım o yüzden fazla vurmayın
1 Yanıt Yanıtla +1
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firat_kilic 1 yıl Mugetsuga
Hmm bilimkurgu fantezi kafası ile yakalamışsın... yıllar önce düşünmüştüm ama insanlara güvenim kalmadı... simetriyi gördükten sonra...
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DH Misafiri 1 yıl
adı üstünde sanal. her an yok olmaya mahkum yani.
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mavizaman 1 yıl
16.2 milyon bitcoin mi var şu an piyasada?
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Mesudum 1 yıl
Paranın ne olduğunu düşünüp ondan sonra karşı çıksınlar.
Para...
İşlenmiş kağıt ve özel mürekkep. Belki bir kaç güvenlik önlemi şeridi
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Terry Malloy 1 yıl
bir iki yıl önce değerinin 6da biriydi. çok değerlendi
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MHEC 1 yıl
Geleceğin para birimi.
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SEO-Uzmanı 1 yıl

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zymrdvn 1 yıl
Yine bir bitcoin haberi ve altında yine Furkan Babur.
Bence bu işte bir "bit yeniği" var ama neyse...
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selcuksert38 1 yıl
sanal para yalan para demektir. insan için ancak alın teri ile çalıştığının karşılığı vardır ve değerlidir...
3 Yanıt Yanıtla +1
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enemywalker 1 yıl selcuksert38
selcuksert38

sanal para yalan para demektir. insan için ancak alın teri ile çalıştığının karşılığı vardır ve değerlidir...

Haklısınız.
İnsanlar ekran kartı alabilmek için çalışmaktadır.
İnsanlar iş makinesi alabilmek için çalışıyor ve bu iş makinesini kiraya veriyor.
Bu ikisi arasında n fark var ?
İki ürün de kiraya veriliyor.
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sniper23 1 yıl selcuksert38
selcuksert38

sanal para yalan para demektir. insan için ancak alın teri ile çalıştığının karşılığı vardır ve değerlidir...

O zaman "ALIN TERİ" ile asgari ücretle çalışabilirsiniz
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firat_kilic 1 yıl selcuksert38
insanın çalıştırdığının karşılığı varmıdır? mesela patronun seni çalıştırınca patrona para gitmiyor mu? içinden bir parçayıda sana vermiyor mu? sende gidip altına bir bilgisayar koyup onun patronu olmuyon mu? bilgisayar terlemiyor mu sanıyorsun?
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