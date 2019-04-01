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Bithumb borsası saldırıya uğradı, 19 milyon dolarlık kripto para çalındı

Güvenilirlik konusunda şüphe uyandıran kripto para borsaları birbiri ardına saldırıya uğramaya devam ediyor. Son olarak Bithumb borsası 19 milyon dolarlık varlık çaldırdı.
1 ay
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Kripto para dünyasının ana unsuru konumundaki değişim borsaları çok kolay bir şekilde siber saldırıya uğruyor ve milyonlarca dolar kaybediyor. Güney Kore’nin en büyük borsalarından Bithumb ikinci kez saldırıya uğradı.

İçeriden destek

Borsadan yapılan açıklamaya göre 29 Mart tarihinde bazı EOS ve Ripple cüzdanlarından normal olmayan çekim talepleri gelmeye başladı. Borsa hemen olaya müdahale etti ve tüm cüzdanlardaki yatırma-çekme işlemlerini durdurdu. Yatırımları ise soğuk cüzdanlara transfer etti.

Ayrıca Bkz. "Valve kendi sanal gerçeklik gözlüğünü Mayıs ayında duyuracak"

Yapılan araştırmalar sonucunda EOS ve Ripple olmak üzere toplamda 19 milyon dolarlık varlığın borsa dışına çıkarıldığı belirlendi. Dışarıdan yapılan bir saldırı gibi görünse de borsa kendi çalışanlarından da şüpheleniyor.

Geçtiğimiz aylarda Bithumb bir kez daha saldırıya uğramıştı. Yine EOS ve Ripple olmak üzere toplamda 18 milyon dolarlık varlık çalınmıştı. Borsa güvenliğe odaklandığını söylese de bir türlü hırsızlığın önüne geçemiyor. Bazı kaynaklar borsanın işten çıkarmak durumunda kaldığı çalışanlarının ihanetine uğradığını iddia ediyor.

 

https://bitcoinnews.com/bithumb-looses-almost-19-mln-in-eos-xrp-insider-theft/ Yorum Yaz
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MonitörKertenkelesi 1 ay
Bitcoin 200 bin dolar olacak diye millete 17 bin dolardan bitcoin satıp sonra birkaç ayda fiyatını 3 bin dolara kadar indirmek de aslında bir çeşit hırsızlık ama kibarca olunca pek de goygoy yapan olamıyor. Şu an için al sat ile milleti uyutan ve hortumlayan bir çeşit kumar Bitcoin piyasası. Umut verip Dolar alıyor. Milletin hayali zengin olmak. Git piyango al en azından ne olacağı belli ve bir amortisi var. Ama milletin gözü aç. En yüksek rakamı alana kadar gözü doymuyor. Zaten bu yüzden sadece yılbaşında bilet alan çok. Çıkacak ise en yükseği çıksın yoksa her ay verilen ikramiyeyi beğenmiyor millet.
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hikmetg 1 ay
Digital para güvenli deyenler açıklasın bir zahmet. Bence tamamen dolandırıcılık. Başka bir şey değil. Sürekli saldırı ve kayıp haberleri geliyor.
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The.Mafia 1 ay
19 milyon dolar güzel para çalmışlar
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