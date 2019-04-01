Bithumb borsası saldırıya uğradı, 19 milyon dolarlık kripto para çalındı

Kripto para dünyasının ana unsuru konumundaki değişim borsaları çok kolay bir şekilde siber saldırıya uğruyor ve milyonlarca dolar kaybediyor. Güney Kore’nin en büyük borsalarından Bithumb ikinci kez saldırıya uğradı.

İçeriden destek

Borsadan yapılan açıklamaya göre 29 Mart tarihinde bazı EOS ve Ripple cüzdanlarından normal olmayan çekim talepleri gelmeye başladı. Borsa hemen olaya müdahale etti ve tüm cüzdanlardaki yatırma-çekme işlemlerini durdurdu. Yatırımları ise soğuk cüzdanlara transfer etti.

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Yapılan araştırmalar sonucunda EOS ve Ripple olmak üzere toplamda 19 milyon dolarlık varlığın borsa dışına çıkarıldığı belirlendi. Dışarıdan yapılan bir saldırı gibi görünse de borsa kendi çalışanlarından da şüpheleniyor.

Geçtiğimiz aylarda Bithumb bir kez daha saldırıya uğramıştı. Yine EOS ve Ripple olmak üzere toplamda 18 milyon dolarlık varlık çalınmıştı. Borsa güvenliğe odaklandığını söylese de bir türlü hırsızlığın önüne geçemiyor. Bazı kaynaklar borsanın işten çıkarmak durumunda kaldığı çalışanlarının ihanetine uğradığını iddia ediyor.