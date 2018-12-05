Kripto madencilik için 415 bin router hacklendi

Düşük maliyetlere sahip olması ve hızlı gelir getirmesi nedeniyle gizli kripto madencilik yazılımları hackerlar arasında popüler hale geldi. Gizli madencilik yazılımları daha çok bilgisayar, mobil cihaz ve internet sitelerinde kullanılıyor. Şimdi ise router cihazları listeye eklendi.

Hızla artıyor

Ağustos ayından bu yana yapılan araştırmalara göre MikroTik markasına ait yaklaşık 415 bin yönlendirici cihazına gizli bir şekilde madencilik yapabilmek için zararlı yazılım bulaştırılmış durumda.

Ayrıca Bkz.

"Türkçe seslendirmeli Command & Conquer: Rivals indirmeye sunuldu"

Gizli madencilik kodları bilgisayardaki kaynakları kullanarak başta Monero olmak üzere farklı para birimleri kazıyor ve gelir elde ediyor. En yaygın yazılım CoinHive iken Omine ve CoinIm de tercih ediliyor.

Gizli madencilik yazılımları ilk olarak Brezilya’da kendisini göstermişti. Sonrasında ülkemiz de dahil olmak üzere global olarak yaygınlaşmaya başladı. Ağustos ayında 200 bin civarında cihaz tespit edilmişti. Şimdi ise 400 bini geçmiş durumda.

Bu tarz yazılımlara karşı henüz kesin bir çözüm geliştirilmiş değil ancak MikroTik markası yeni bir güncelleme yayınlayarak yazılımın çalışmasını engellemiş durumda. Bu bakımdan güncellemenin indirilerek kurulması tavsiye ediliyor.