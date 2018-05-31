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Bittrex, dolar ile kripto para ticaretine izin verecek

ABD'nin önde gelen kripto para borsalarından Bittrex, Signature Bank ile anlaşmaya vardı. Borsa, kullanıcıların doğrudan dolar ile kripto para satın almasına olanak sağlayacak.
11 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Bittrex, dolar ile kripto para ticaretine izin verecek
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Günlük 100 milyon doların üzerindeki işlem hacmi ile ABD'nin önde gelen kripto para borsalarından Bittrex, kullanıcı kitlesini artıracak yeni bir anlaşmaya imza attı. Platformda 200'e yakın kripto paranın alımına/satımına izin veren borsa artık kullanıcıların doğrudan dolar ile kripto para satın alabileceğini duyurdu.


Dört eyalette kullanılacak 

Dünya çapında 3 milyondan fazla kullanıcısı bulunan borsa Signature Bank ile anlaşarak kullanıcıların hesaplarına dolar transfer etmesini veya hesaplarındaki doları bankalarına aktarmasını sağlayacak. İlk olarak ABD'nin; Washington, California, New York ve Montana eyaletlerindeki kurumsal müşterilerin bu imkandan faydalanmasını sağlayacak olan borsa ilk işlemlerin bugün yapılabileceğini belirtiyor. İlk olarak Bitcoin, True USD(TUSD) ve Tether(USDT)'de kullanılabilecek yeni özellik için borsanın sitesine Bitcoin-dolar, True USD-dolar ve Tether-dolar paritesi de eklenmiş durumda.


Konuyla ilgili açıklama yapan Bittrex İcra Kurulu Başkanı Bill Shihara, borsada dolar kullanımını sağlamak için uzun bir süreçten geçtiklerini dile getirdi. Shihara'ya göre yapılan bu anlaşma bankaların sadece Bittrex'e güvendiklerini göstermekle kalmıyor; kripto paraların bankalar tarafından kabul edilmesi için gereken şartları yerine getirmek üzere olduğunu da işaret ediyor. 


https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-31/bittrex-gets-bank-agreement-to-help-you-buy-bitcoin-with-dollars Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mekjet.com 11 ay
kripto para kullanılan havalimanları da var örneğin mekjet.com/... kripto paralar yaygınlaşmaya başladılar
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WoXeD 11 ay
btcnin etkisinin altkoinlerde zayıflaması adına sevindirici bir haber.
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Halilowich 11 ay
Market hacminin artması için kolaylaştırıcı bir yenilik. Güzel.
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