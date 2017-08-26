Black Mirror'ın 4. sezonundan ilk fragman yayınlandı

BBC'de yayınlanan iki sezonunun ardından bir süre ara veren Black Mirror'ı yeniden canlandıran Netflix, dizinin 3. sezonunu geçtiğimiz yılın sonunda yayınladı. Diziyi Birleşik Krallık'tan ABD'ye taşıyan 3. sezonun ilk başta 12 bölüm olması planlıyordu. Ne var ki zamanla bu planlar değişti ve sezon altışar bölümlük iki parçaya bölündü. İşte bu 12 bölümün ikinci parçası olan 4. sezon, bu yıl izleyiciler ile buluşacak.

Black Mirror'ın merakla beklenen 4. sezonu için hazırlıklarını sürdüren Netflix, yeni sezon için ilk fragmanı yayınladı. Bunun yanı sıra yeni bölümlerin isimleri, oyuncu kadroları ve yönetmenleri de açıklandı. Dizinin yeni sezonunda Jodie Foster, John Hillcoat ve David Slade gibi tanınmış yönetmenler kamera arkasına geçecek.

Yayınlanan bu ilk tanıtım videosu dizinin bölümleri hakkında fazla detay içermiyor ancak yeni sezonda Star Trek'i andıran bir bölüm olacak gibi görünüyor. Ayrıca David Slade'in yönettiği bölüm de siyah beyaz olması ile dikkat çekiyor.

Black Mirror'ın 4. sezon bölümleri ve kadroları şu şekilde:

“Arkangel”

Oyuncu Kadrosu: Rosemarie Dewitt (La La Land, Mad Men), Brenna Harding (A Place to Call Home), Owen Teague (Bloodline)

Yönetmen: Jodie Foster

Senaryo: Charlie Brooker



“USS Callister”

Oyuncu Kadrosu: Jesse Plemons (Black Mass, Fargo), Cristin Milioti (The Wolf of Wall Street, Fargo), Jimmi Simpson (Westworld, House of Cards), Michaela Coel (Chewing Gum, Monsters: Dark Continent)

Yönetmen: Toby Haynes (Dr Who, Sherlock)

Senaryo: Charlie Brooker & William Bridges



“Crocodile”

Oyuncu Kadrosu: Andrea Riseborough (Birdman, Bloodline), Andrew Gower (Outlander), Kiran Sonia Sawar (Murdered By My Father)

Yönetmen: John Hillcoat (Triple Nine, Lawless)

Senaryo: Charlie Brooker



“Hang the DJ”

Oyuncu Kadrosu: Georgina Campbell (Flowers, Broadchurch), Joe Cole (Peaky Blinders, Green Room), George Blagden (Versailles, Vikings)

Yönetmen: Tim Van Patten (The Sopranos, Game of Thrones)

Senaryo: Charlie Brooker



“Metalhead”

Oyuncu Kadrosu: Maxine Peake (The Theory Of Everything, The Village), Jake Davies (The Missing, A Brilliant Young Mind), Clint Dyer (Hope Springs)

Yönetmen: David Slade (Hannibal, American Gods)

Senaryo: Charlie Brooker



“Black Museum”

Oyuncu Kadrosu: Douglas Hodge (The Night Manager, Catastrophe), Letitia Wright (Humans, Ready Player One), Babs Olusanmokun (Roots, The Defenders)

Yönetmen: Colm McCarthy

Senaryo: Charlie Brooker

http://variety.com/2017/tv/news/black-mirror-season-4-titles-cast-teaser-1202538681/