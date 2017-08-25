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Harley Quinn ve Joker'i bir araya getirecek film için hazırlıklar başladı

Suicide Squad'ın en sevilen parçalarından Harley Quinn ve Joker beyaz perdeye geri dönüyor. İkiliyi bir araya getirecek yeni bir film için hazırlıklara başlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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DC Comics eserlerinin ve karakterlerinin film haklarını elinde bulunduran Warner Bros cephesinden önemli haberler gelmeye devam ediyor. Daha iki gün önce stüdyonun DC sinematik evreninden bağımsız yeni DC filmleri hazırladığı ve bu filmlerden birinin de Joker'in orijin hikayesi olacağı yönünde ilk haberler ortaya çıktı.
Yapımcılığını Martin Scorsese'nin üstleneceği bu Joker filminin ortaya çıkmasından sadece iki gün sonra, bu kez de Joker ve Harley Quinn'i bir araya getirecek ayrı bir film hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. Deadline'ın haberine göre daha önce Suicide Squad'da bir arada görme şansı yakaladığımız Joker ve Harley Quinn, kendi filmleri ile beyaz perdeye geri dönecek.
Joker ve Harley Quinn'in bir araya getirecek film, iki gün önce ortaya çıkan bireysel Joker filminin aksine DC sinematik evreninin parçası olacak. Crazy, Stupid, Love ve Focus gibi filmlerden tanıdığımız Glenn Ficarra ve John Requa filmin senaryosunu kaleme alacak ve yönetmenliğini üstlenecek. Suicide Squad'da bu arızalı ikiliyi canlandıran Jared Leto (Joker) ve Margot Robbie (Harley Quinn)'nin de bu film için geri döneceği söyleniyor.
Öte yandan bu yeni Joker ve Harley Quinn filminin Gotham City Sirens'ın yerini alacağı söyleniyor. Harley Quinn'i Catwoman ve Poison Ivy gibi popüler kadın karakterler ile bir araya getirmesi planlanan Gotham City Sirens, bir süre önce Warner Bros tarafından duyurulmuş ve filmi David Ayer (Suicide Squad)'in yöneteceği açıklanmıştı. Ne var ki Suicide Squad'ın pek beğenilmemesi ve Ayer ile stüdyonun arasının açılması Gotham City Sirens'ın rafa kaldırılmasına neden oldu.
Bu arada Warner Bros'un Suicide Squad 2 için çalışmalarını hızlandırdığı söyleniyor. Şu sıralar filmi yönetmesi için birkaç yönetmen ile görüşmelerini sürdüren stüdyo, Suicide Squad 2'yi bir an önce çekmek istiyor. Çünkü Joker ve Harley Quinn filminin Suicide Squad 2'den sonra çıkması planlanıyor.

http://deadline.com/2017/08/john-requa-glenn-ficarra-circling-margot-robbie-harley-quinn-spinoff-movie-1202155227/ Yorum Yaz
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Türkiye Cumhuriyeti 2 yıl en beğenilen
Jokeri şu zamana kadar Heath Ledger'den daha iyi canlandıran kişi olmadı.
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HatimİndirenSteveJOBS 2 yıl
Sırf Margot'un hatırına izlerim.
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Manchester United 2 yıl
Joker deyince akla Heath Ledger gelir.
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Adventure. 2 yıl Manchester United
Leto'nun Joker'i bana arabesk rap söyleyen tipleri anımsatıyor :))))
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Rodin 2 yıl
Tumblr filmi, çöp.
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V4LKyR 2 yıl
Heath Ledger öldü gitti beyler, bitti yani.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Jared'i severim ama jokeri tam bir fiyasko
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Adventure. 2 yıl
Arabesk Rapçilere benzeyen Joker geri dönüyor. Leto'nun oyunculuğuna lafım yok ama Joker'in tarzı leş.
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BoJack Horseman 2 yıl
Yeter be kardeşim.
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MustafaC53 2 yıl
joker filmi bi 20 sene çekilmemesi lazım ki Heath Ledger unutulsun.
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Skayn 2 yıl
Bu joker rezalet gözlerimiz Heath'ı arıyor.
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aycibin 2 yıl
Heath'siz joker olmasa da olur.olacaksa Harley olsun yeter
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Türkiye Cumhuriyeti 2 yıl en beğenilen
Jokeri şu zamana kadar Heath Ledger'den daha iyi canlandıran kişi olmadı.
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Kartal Göz 2 yıl Türkiye Cumhuriyeti
Türkiye Cumhuriyeti
Jokeri şu zamana kadar Heath Ledger'den daha iyi canlandıran kişi olmadı.

Jack Nicholson'ın canlandırdığı Joker de iyiydi.
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