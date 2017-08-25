Harley Quinn ve Joker'i bir araya getirecek film için hazırlıklar başladı

DC Comics eserlerinin ve karakterlerinin film haklarını elinde bulunduran Warner Bros cephesinden önemli haberler gelmeye devam ediyor. Daha iki gün önce stüdyonun DC sinematik evreninden bağımsız yeni DC filmleri hazırladığı ve bu filmlerden birinin de Joker'in orijin hikayesi olacağı yönünde ilk haberler ortaya çıktı.

Yapımcılığını Martin Scorsese'nin üstleneceği bu Joker filminin ortaya çıkmasından sadece iki gün sonra, bu kez de Joker ve Harley Quinn'i bir araya getirecek ayrı bir film hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. Deadline'ın haberine göre daha önce Suicide Squad'da bir arada görme şansı yakaladığımız Joker ve Harley Quinn, kendi filmleri ile beyaz perdeye geri dönecek.

Joker ve Harley Quinn'in bir araya getirecek film, iki gün önce ortaya çıkan bireysel Joker filminin aksine DC sinematik evreninin parçası olacak. Crazy, Stupid, Love ve Focus gibi filmlerden tanıdığımız Glenn Ficarra ve John Requa filmin senaryosunu kaleme alacak ve yönetmenliğini üstlenecek. Suicide Squad'da bu arızalı ikiliyi canlandıran Jared Leto (Joker) ve Margot Robbie (Harley Quinn)'nin de bu film için geri döneceği söyleniyor.

Öte yandan bu yeni Joker ve Harley Quinn filminin Gotham City Sirens'ın yerini alacağı söyleniyor. Harley Quinn'i Catwoman ve Poison Ivy gibi popüler kadın karakterler ile bir araya getirmesi planlanan Gotham City Sirens, bir süre önce Warner Bros tarafından duyurulmuş ve filmi David Ayer (Suicide Squad)'in yöneteceği açıklanmıştı. Ne var ki Suicide Squad'ın pek beğenilmemesi ve Ayer ile stüdyonun arasının açılması Gotham City Sirens'ın rafa kaldırılmasına neden oldu.

Bu arada Warner Bros'un Suicide Squad 2 için çalışmalarını hızlandırdığı söyleniyor. Şu sıralar filmi yönetmesi için birkaç yönetmen ile görüşmelerini sürdüren stüdyo, Suicide Squad 2'yi bir an önce çekmek istiyor. Çünkü Joker ve Harley Quinn filminin Suicide Squad 2'den sonra çıkması planlanıyor.

http://deadline.com/2017/08/john-requa-glenn-ficarra-circling-margot-robbie-harley-quinn-spinoff-movie-1202155227/