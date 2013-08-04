BlackBerry 10 Porsche Design ortaya çıktı









BlackBerry'nin geçen yılın lüks telefon sınıfındaki akıllı telefonu Porsche Design modelini BlackBerry 10 platformuna da uyarlamak istediğine dair bazı bilgiler internete yansımış ve bir de arka kasa görseli ortaya çıkmıştı. Bu kez modelin neye benzeyeceğine dair ayrıntılı bir görsel ortaya çıktı.





Vietnamlı kaynaklar tarafından sızdırılan yeni görsel, P'9982 şeklinde adlandırılacak yeni Prosche Design modelinin bu kez tamamen dokunmatik bir yapıda olacağını ve BlackBerry Z10 modeline tasarım açısından çok benzeyeceğini gösteriyor.





Modelin donanımı hakkında bilgi yokken, karbon fiber bir kasaya sahip olacağı ve BlackBerry 10 işletim sisteminin özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanacağı belirtiliyor. Model 2000$ veya biraz daha üzerinde bir fiyatla pazara sunulacak.





Model ile ilgili şimdilik bilinenler bu kadar. Ancak ilerleyen haftalarda BlackBerry'nin yeni lüks akıllı telefonu ile ilgili daha fazla detay ortaya çıkacaktır.

http://n4bb.com/porsche-design-blackberry-p9982-different-ui-z10/