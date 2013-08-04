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BlackBerry 10 Porsche Design ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry 10 Porsche Design ortaya çıktı

BlackBerry'nin geçen yılın lüks telefon sınıfındaki akıllı telefonu Porsche Design modelini BlackBerry 10 platformuna da uyarlamak istediğine dair bazı bilgiler internete yansımış ve bir de arka kasa görseli ortaya çıkmıştı. Bu kez modelin neye benzeyeceğine dair ayrıntılı bir görsel ortaya çıktı.

Vietnamlı kaynaklar tarafından sızdırılan yeni görsel, P'9982 şeklinde adlandırılacak yeni Prosche Design modelinin bu kez tamamen dokunmatik bir yapıda olacağını ve BlackBerry Z10 modeline tasarım açısından çok benzeyeceğini gösteriyor.

Modelin donanımı hakkında bilgi yokken, karbon fiber bir kasaya sahip olacağı ve BlackBerry 10 işletim sisteminin özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanacağı belirtiliyor. Model 2000$ veya biraz daha üzerinde bir fiyatla pazara sunulacak.

Model ile ilgili şimdilik bilinenler bu kadar. Ancak ilerleyen haftalarda BlackBerry'nin yeni lüks akıllı telefonu ile ilgili daha fazla detay ortaya çıkacaktır. 
 
BlackBerry 10 Porsche Design ortaya çıktı


http://n4bb.com/porsche-design-blackberry-p9982-different-ui-z10/ Yorum Yaz
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carter 6 yıl en beğenilen
Dışı Porsche, içi Şahin.
1 Yanıt Yanıtla +24
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godless turtle 6 yıl
"O paraya araba alırım." deyiminin canlı kanıtı olmaya karar vermişler anlaşılan.
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xmasx 6 yıl
Crackberry`de bir kac resim daha vardi, Uzerinde Porsche yazan bir urunun ucuz olmasini beklemiyorum acikcasi fakat madem bu kadar ozel bir tel uretiyosun hicte ozel bir donanima sahip olmamasi gercekten dusundurucu. Tasarim kotu degil ama o kasa buyuklugu fazlasiyla sırıtmıs.. Yinede umarim telefon bu degildir!
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Guest-89A521F1-A 6 yıl
Çok pahalı, tabi bütçesi olmayıp ta bu tarz bir telefon için kredi çekenlerde var.
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Salona 6 yıl
Ben de 2000$'ı çöpe atmayı planlıyordum.
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Gl4dius 6 yıl
Nokianında bi sıra buna benzer aşarı pahalı telefonları vardı. bu tür telefonlar alıcı buluyor ki üretiliyor yoksa neden üretilsin ki
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DarkEternal 6 yıl
Bunda da BB10 mu varki?
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godless turtle 6 yıl
onsos1100

godless turtleO paraya araba alırım. deyiminin canlı kanıtı olmaya karar vermişler anlaşılan.
sana değil zaten o hemen uzanma....zenginler için yapılmış özel bir ürün.dünyanın en zengin adamlarının seninle aynı telefonu kullanmaktan haz duyduğunu sanmıyorsun herhalde.


Dostum kusura bakma ama fena halde gereksiz bir adamsın, neye yorum yapacağımı sana mı soracaktım? Anlayabileceğine inansam, neden o yorumu yaptığımı açıklardım ama gerçekten okuduğunu anlamayan birine açıklama yapmak istemiyorum.
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onur01651 6 yıl
Kaç tane BB satılıyor ki porsche tutkunları bide gitsin BB alsın...
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mesincır 6 yıl
Sonradan görme içi boş olgunlaşmamış kişiler böyle şeyleri çok önemser.
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inexo 6 yıl
onu alan kesim fiyatını sormayacagi için önemli değil
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aycibin 6 yıl
porsche dizayn bir ürüne o fiyatın istenmesine karşı değilim.sonuçta porsche markasından bahsediyoruz,kendine has bir marka değerine sahip.ama üzerinde porsche yazan bir ürünün her bakımdan 1inci sınıf olması gerekiyor,sadece dış tasarım değil.teknik olarak da iphone5s ve galaxy s4'le başabaş olması gerekirdi.ürün z10'un kasası değişmiş hali ve bu da çok yetersiz.
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W.Fichtner 6 yıl
tasarım beğendim
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carter 6 yıl en beğenilen
Dışı Porsche, içi Şahin.
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Puzzles 6 yıl carter
carter

Dışı Porsche, içi Şahin.

Şahin parasına satılıyor zaten
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DH Misafiri 6 yıl
Tasarımı mükemmel beğenmeyenler fiyatini beğenmesin bu neyin kafası ?
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brk-bjk 6 yıl
Su Porsche Design in her seyi cok klas oluyor.Ayakkabisindan montuna telefonuna kadar sahane tasarimlar dogrusu her insan omrunde en az 1 defa bu urunlere sahip olmak ister.
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