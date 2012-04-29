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BlackBerry 10 geliştirici cihazı ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,2b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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RIM firmasının yılın sonlarına doğru piyasaya sürmesi beklenen ve Snapdragon S4 yongada sistemini taşıyacağı tahmin edilen BlackBerry 10 modelinin, geliştirici alfa cihazına ait görüntüler internette paylaşıldı.

Crackberry sitesi tarafından paylaşılan haberde görsellerin, gelecek hafta Orlando'da BlackBerry Jam konferansında dağıtılacak geliştirici cihazına ait olduğu belirtiliyor. Bu cihaz satışa sunulmayacak ancak geliştiricilerin BlackBerry 10 modelleri piyasaya sürüldüğünde uyumlu uygulamaları hazır etmeleri için yardımcı olacak.

RIM'in BBX ilk geliştirme dönemlerinde uyumlu cihazların küçük bir PlayBook görünümünde olacağı iddiaları gündeme gelmişti. Görselde de PlayBook modelinin daha küçük bir tasarımı gibi duruyor. Tahminler cihazın BlackBerry Colt adlı BB10 modelinin bir prototipi olabileceği üzerinde yoğunlaşıyor.

http://crackberry.com/here-we-go-again-blackberry-10-alpha-dev-device Yorum Yaz
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Makaroncu 7 yıl en beğenilen
mami_24
EvrenTus takımını BB den cıkartırsanız BBnin bir anlamı kalmaz.
kesinlikle onu telefon yapan tuşlarıdı zaten

O tuşlardan kopamadığı için batıyo zaten :)
mami_24EvrenTus takımını BB den cıkartırsanız BBnin bir anlamı kalmaz.kesinlikle onu telefon yapan tuşlarıdı zaten
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esqhia 7 yıl
Anlamı kalmadığını kim söyledi ?? Tüm telefonlarında tuş takımı var da ne oluyo? Gidişat herkesin malumu.. Tuş takımı olmayan full dokunmatik modeller de çıkarsın,klavyeli modelleri de üretmeye devam etsin. İnsanlar akıllı telefon alırken neden 3 işletim sistemine mahkum olsun ki?? Mee Go sonlandırılınca hepimiz üzülmedik mi?? symbian a destek verilmeyecek olması,nokia kullanıcılarını rahatsız etmedi mi?
Yeni işletim sistemi,yeni telefonlar,hem rekabet hem de son kullanıcı açısından iyidir.BB nin zaten tüm telefonlarından klavyeyi çıkarma gibi bir düşüncesi olduğunu da zannetmiyorum..
Anlamı kalmadığını kim söyledi ?? Tüm telefonlarında tuş takımı var da ne oluyo? Gidişat herkesin malumu.. Tuş takımı olmayan full dokunmatik modeller de çıkars...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Evren 7 yıl
Tus takımını BB den cıkartırsanız BB'nin bir anlamı kalmaz.
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montiszhish 7 yıl
neden app store da uygulama sayısı fazla değil? güvenli olsun istiyor çünkü RIM bu telefon mailleri 128kbit ile şifreliyor. hiç bir zaman iphone kadar uygulamaya sahip olmayacak hiçbir zaman klavyesiz de olmayacak sebeb?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Parn 7 yıl
Simdi burada BB ile ilgili bir kac sey paylaşmak isterim ahali
Bu telefonlar is adamları icindir efendim insanlar mail ve SMS trafiğini iyi ayarlamak isterler bu yuzden zaten tuş takımı bu telefonlar icin biçilmiş kaftan
Ne zaman ki RİM smartphone işine girdi iste orada batarsın arkadas.
Ben dilerdim ki Nokia da orta sinif telefon üretmeye devam etseydide bosuna batmasaydi o kadar
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A_R_D_A 7 yıl
Çok bile geç kaldılar. Şuan dokunmatik ve q klavyeli blackberry 10 bile satışta olmalıydı...
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ademsahin 7 yıl
Ya arkadaşlar çok merak ediyorum Blackberry'yi yerden yere vuranların kaçı adam akıllı BB kullanıcısı ben tam 15 yıldır aktif olarak telefon kullanıyorum ve şimdiye kadar ki tüm telefonlarım BB oldu.Çoluk çocuğun elindeki telefonlar konusunda haklısınız ama ben aktif olarak iş hayatında BB'yi kullanan bir insanım ve telefonun kıymetini çok iyi biliyorum.İş dünyası için biçilmiş bir kaftan BB'ler.Zaten iş dünyası ağırlıklı kullanıyorsanız BB içerisindeki uygulamalar sizi fazlasıyla tatmin edecektir ki oyun istiyorsanız iPhone , Android vs ye yönelin.Mail , ofis konularında BB en iyisi bunu kabul edin artık.Cihazın tasarımına gelecek olursak keşke klavyeyi kaldırmasalarmış çünkü BB'yi bu kadar ergonomik yapan bu klavyeleridir ki gerçekten mail trafiğime bu klavyeden başkası hayatta dayanamaz :) Son olarak da eleştireceğiniz cihazı adam akıllı kullanmışsanız eleştirin yoksa kulaktan dolma bilgilerle eleştiri yapıp da komik duruma düşmeyin.Saygılar ...
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BarGoS 7 yıl
ben 1 senedir qnx li playbook kullanıyorum.şuanda android desteği ile birlikte alet resmen şahlandı.ve stabiletsi hızı flash oynatımındaki becerisini aynen telefona aktarıcak bb10 ile.uygulama sıkıntısı olmayacak çünkü hali hazırda playbooktaki herşey çalışacak.angry birds space ten tutun aklınıza gelecek güncel oyunların % 80 i zaten var + güncel kullanılan whatsapp facebook msn twitter v.b programlar zaten yıllardır var.ben bb10 un çok başarılı olacağından çok eminim.
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b.j.k.1905 7 yıl
şekli iphone 4s benzemiyo mu
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nedensiz07 7 yıl
zamanında millete 1500 tlye klavyeli telefon kakalarken bişey yoktu ama beter olsunlar
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E_Aydin35 7 yıl
RIM, sonunda biraz kendini aşmış bu iyiye gösterge evet çok başarılı olmasada yavaş yavaş öğrenicekl asıl doğru yolun ne olduğunu, tuşlarda bir yere kadar..:)
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BuZ-MaViSi 7 yıl
bis dayatmasını kaldırıp,stabil bir işletim sistemi yapsınlar yeterli
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Stanislas Xavier 7 yıl
korkuadam

Güzelim RİM kendini Nokia gibi ezdirecek.Klavyesı için satıyor zaten cihazları,şimdi bir özgüvenle kalktı smartphone alanına girdi.Yakında başarısızlıı belli olur.Ne akıllı telefonlara uygun bir işletim sistemi var ne yeterli sayıda uygulaması,ne de yazılım desteği...


Arkadaşım şaka mısın ? PDA kavramının yaratıcısı zaten rimdir..Palm,nokia ile birlikte bu aletlerin önünü açmışlardır..Yani şimdi falan girmedi smartphone işine.İşletim sistemi yok demişsin bide..Yorumun içinde tek doğru kısım uygulama eksikliği ,onun dışında beyaza kara demişsin resmen..Konu hakkında bilginiz yok ise yorum yapmaktan kaçının kulaktan dolma bilgiler ile böyle rezil olmayın..Aynı zamanda yazılım desteğini gayet iyi sunan bir firmadır..Annemde 8520 var ve her hafta bir uygulamanın update i geliyor ve bu alet 500 mhz işlemcisi 256mb ram ile bütün uygulamaları çalıştırıyor..Blackberry nin en iyi kısmıdır yazılım..Şimdi gerilemesinin sebebi artık bir yenilik gerekmesinden kaynaklı..BB10 ise benim en çok umut ettiğim işletim sistemidir zira qnx tabanlı bir sistem olacak..Rım i burada eleştireceğim hatta yerden yere vuracağım tek nokta yavaşlığıdır..BB10 çoktan piyasada olmalıydı...
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esqhia 7 yıl
Anlamı kalmadığını kim söyledi ?? Tüm telefonlarında tuş takımı var da ne oluyo? Gidişat herkesin malumu.. Tuş takımı olmayan full dokunmatik modeller de çıkarsın,klavyeli modelleri de üretmeye devam etsin. İnsanlar akıllı telefon alırken neden 3 işletim sistemine mahkum olsun ki?? Mee Go sonlandırılınca hepimiz üzülmedik mi?? symbian a destek verilmeyecek olması,nokia kullanıcılarını rahatsız etmedi mi?
Yeni işletim sistemi,yeni telefonlar,hem rekabet hem de son kullanıcı açısından iyidir.BB nin zaten tüm telefonlarından klavyeyi çıkarma gibi bir düşüncesi olduğunu da zannetmiyorum..
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EuroAsia 7 yıl
Önceden Blackberry demek,zengin zübbe-iş adamı telefonu demekti.. Şimdi ise 200 liraya sahip olabiliyorsun,bu dur RIM'in buralara gelmesinin sebebi..
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Bamya Avcisi 7 yıl
Güzelim RİM kendini Nokia gibi ezdirecek.Klavyesı için satıyor zaten cihazları,şimdi bir özgüvenle kalktı smartphone alanına girdi.Yakında başarısızlıı belli olur.Ne akıllı telefonlara uygun bir işletim sistemi var ne yeterli sayıda uygulaması,ne de yazılım desteği...
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Makaroncu 7 yıl en beğenilen
mami_24
EvrenTus takımını BB den cıkartırsanız BBnin bir anlamı kalmaz.
kesinlikle onu telefon yapan tuşlarıdı zaten

O tuşlardan kopamadığı için batıyo zaten :)
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