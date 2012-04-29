BlackBerry 10 geliştirici cihazı ortaya çıktı

RIM firmasının yılın sonlarına doğru piyasaya sürmesi beklenen ve Snapdragon S4 yongada sistemini taşıyacağı tahmin edilen BlackBerry 10 modelinin, geliştirici alfa cihazına ait görüntüler internette paylaşıldı.





Crackberry sitesi tarafından paylaşılan haberde görsellerin, gelecek hafta Orlando'da BlackBerry Jam konferansında dağıtılacak geliştirici cihazına ait olduğu belirtiliyor. Bu cihaz satışa sunulmayacak ancak geliştiricilerin BlackBerry 10 modelleri piyasaya sürüldüğünde uyumlu uygulamaları hazır etmeleri için yardımcı olacak.





RIM'in BBX ilk geliştirme dönemlerinde uyumlu cihazların küçük bir PlayBook görünümünde olacağı iddiaları gündeme gelmişti. Görselde de PlayBook modelinin daha küçük bir tasarımı gibi duruyor. Tahminler cihazın BlackBerry Colt adlı BB10 modelinin bir prototipi olabileceği üzerinde yoğunlaşıyor.