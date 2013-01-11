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BlackBerry 10 için hazırlanan tanıtım afişleri internete sızdırıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ay sonundaki tanıtımın ardından BlackBerry 10 işletim sistemine sahip akıllı telefonları ülkemiz de dahil pek çok pazarda görme şansını elde edeceğiz. Bugüne kadar BlackBerry 10 işletim sistemi taşıyacak cihazlarla ilgili pek çok sızıntı gündeme geldi ve yeni modeller hakkında biraz bilgi sahibi olduk. Bugün ise tanıtım afişleri internete sızdırıldı.

Tanıtım afişlerinde pek çoğunu bildiğimiz BlackBerry 10 özelliklerinden bazılarına vurgu yapılıyor. Ekran paylaşımlı video konferansa izin veren BBM, farklı kullanım amacına göre uygulamaları sınıflayabileceğiniz Balance, görev hatırlatıcı Remember, gelişmiş tahminli klavye, bildirim ve uygulamalara erişebileceğiniz Hub, internet tarayıcı, BlackBerry World uygulama mağazası, takvim, art arda çekim yaparak en iyi yüz ifadesini seçmenizi sağlayan kamera afişlerde yer alan özellikler.

Görsellerde dikkat çeken ise büyük ihtimal Z10 adındaki BlackBerry 10 L serisine ait akıllı telefon. Avea'nın ülkemizde sunacağı da muhtemelen bu cihaz olacak. 

http://rapidberry.net/blackberry-10-retail-pictures-show-the-beautiful-blackberry-z10-in-black-and-white/ Yorum Yaz
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hedelebu123 6 yıl
İlk blackberry 10 telefonu (z10) 28 subatta piyasada olacakmis

bgr.com/...
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Burakm23 6 yıl
BlackBerry bu telefonda iyi bir satış rakamı yakalamazsa işi çok zor şirketin
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colaker 6 yıl
önüne de kamera koymuşlar ya akar gider artık rim kimse tutamaz :P
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kpln04 6 yıl
baya güzel görünüyor
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Dentrassi 6 yıl
Tasarımı iphone 5 a okadar cok benziyorki apple rahat nefes aldırmaz gibi geliyor
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frostburn 6 yıl
blackberry'nin app mağazası ne kadar güçlü? bilmediğimden soruyorum , acaba android marketi kullanabilir miyiz bu telefonu satın alırsak?
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l3ittersweet 6 yıl frostburn
frostburn

blackberry'nin app mağazası ne kadar güçlü? bilmediğimden soruyorum , acaba android marketi kullanabilir miyiz bu telefonu satın alırsak?

android appleri çalışıyor sideload olarak, ki birçok temel app halihazırda var bb10'da.
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-ejder- 6 yıl
belle ile android melezi.
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seyru 6 yıl
Bunlarında nasıl oluyorsa sızmayan bişeyi kalmadı birde pentegaon bunları nasıl seçiyorsa güvenli diye :)
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cceviz 6 yıl
blackberry ye hiç yakıştıramadım. Apple ın patentli büyük icadı olan kenarları ovalleştirilmiş dikdörtgen tasarımını kullanmış. telefon tutarsa hiç şansı yok, ABD firması da değil, Apple hayatta huzur vermez RIM e.
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Zuko 6 yıl cceviz
spidercenk
blackberry ye hiç yakıştıramadım. Apple ın patentli büyük icadı olan kenarları ovalleştirilmiş dikdörtgen tasarımını kullanmış. telefon tutarsa hiç şansı yok, ABD firması da değil, Apple hayatta huzur vermez RIM e.

O patent iPad içindi ve bu telefonun ekranı 9.7 veya 7.9 inç ve 4:3 oranında olmadığına göre hatta ekranın çerçevenin kenarındaki boşlukları aynı iPad'lerdeki gibi olmadığına göre sorun yok bence. Sizce?
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e-mcani 6 yıl
bu blackberry 10 da LG optimus 3D'nin aynısı nerdeyse tasarım olarak... bu beyaz modelde çok anlaşılmıyor da siyah rengiyle ikiz gibi...
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