BlackBerry 10 için hazırlanan tanıtım afişleri internete sızdırıldı









Ay sonundaki tanıtımın ardından BlackBerry 10 işletim sistemine sahip akıllı telefonları ülkemiz de dahil pek çok pazarda görme şansını elde edeceğiz. Bugüne kadar BlackBerry 10 işletim sistemi taşıyacak cihazlarla ilgili pek çok sızıntı gündeme geldi ve yeni modeller hakkında biraz bilgi sahibi olduk. Bugün ise tanıtım afişleri internete sızdırıldı.





Tanıtım afişlerinde pek çoğunu bildiğimiz BlackBerry 10 özelliklerinden bazılarına vurgu yapılıyor. Ekran paylaşımlı video konferansa izin veren BBM, farklı kullanım amacına göre uygulamaları sınıflayabileceğiniz Balance, görev hatırlatıcı Remember, gelişmiş tahminli klavye, bildirim ve uygulamalara erişebileceğiniz Hub, internet tarayıcı, BlackBerry World uygulama mağazası, takvim, art arda çekim yaparak en iyi yüz ifadesini seçmenizi sağlayan kamera afişlerde yer alan özellikler.





Görsellerde dikkat çeken ise büyük ihtimal Z10 adındaki BlackBerry 10 L serisine ait akıllı telefon. Avea'nın ülkemizde sunacağı da muhtemelen bu cihaz olacak.

http://rapidberry.net/blackberry-10-retail-pictures-show-the-beautiful-blackberry-z10-in-black-and-white/