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BlackBerry 10 işletim sistemli ilk akıllı telefon fiziksel klavyeye sahip olmayacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,1b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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BlackBerry işletim sistemli akıllı telefonların en çok beğenilen özelliklerinden biri olan fiziksel klavye, Research in Motion'ın yeni akıllı telefonunda maalesef yer almayacak. The Canadian Press'e konuşan RIM sözcüsü Rebecca Freiburger, daha önce iddia edildiği gibi BlackBerry 10 sürümünü taşıyacak ilk akıllı telefonda fiziksel klavye kullanılmayacağını resmen açıkladı.
Geliştirdikleri yeni sanal klavye ile dokunmatik ekranlarda yazı yazabilmeyi çok daha kolay hale getirmek için uğraş veren Waterloo merkezli şirket, bunanla birlikte ünlü fiziksel klavyelerinden vazgeçmeyi düşünmediğini de bildirerek hayranlarını rahatlattı. Yalnız yeni BlackBerry 10'u daha büyük dokunmatik ekranlı cihazlarda benzer yazışma deneyimini yaşatabilmek için geliştiren RIM'in öncelikli amacı; Android ve iOS'a kaptırdığı pazar paylarını tekrar geri kazanmak. Bunu da ancak dönemin ihtiyaçlarını karşılayabilecek işlevsel uygulamalar ve daha büyük ekranlarla yapabilir.
Henüz ilk BlackBerry 10 akıllı telefonunun ne zaman piyasaya sürüleceği resmen duyurulmadı. Fakat N4BB sitesinin kaynakları, Ağustos'ta duyurulacak olan BB10'lu cihazın Eylül ayı ilk yarısında satışa çıkacağını öne sürüyor. Halihazırda üretimi tamamlanan telefon için Qualcomm'un 4G LTE çipleri bekleniyormuş. Kısa süre içerisinde son kullanıcıya ulaşmaya hazır hale gelecekler. Aletin ayrıca şimdiye kadar hiçbir BlackBerry'de görülmemiş bir renkle geleceği bildiriliyor.
Fiziksel klavyeli ilk BB10'un detaylarına da ulaşılmış. Üretim aşaması tamamlanmak üzere olan 'BlackBerry Nevada' kod adlı akıllı telefon, muhtemelen yılın son çeyreğinde piyasaya sürülecek. Yani fiziksel klavye tutkunları uzun süre bekletilmeyecek.
Mobil sektörün en tepesine kurulan Android ve onu yakından takip eden iOS'un yanı sıra Windows Phone da artık bu yarışta var olduğunu birkaç gün önce resmen dillendirdi. Symbian ile birlikte kaybolacağı sanılan BlackBerry'nin on numaralı sürümüyle tekrar canlanıp canlanamayacağını bu sonbaharda göreceğiz. Snapdragon S4 Plus çipsetli WP8 cihazları, beş yeni Google Nexus telefonu, Apple iPhone 5 ve Samsung Galaxy Note II ile aynı dönemde BlackBerry 10'u piyasaya sürecek olan RIM'in nasıl rekabet edeceğini çok merak ediyoruz.

http://www.cbc.ca/news/business/story/2012/06/21/rim-blackberry-jam-world-tour.html Yorum Yaz
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manyakurt 7 yıl en beğenilen
BB işletim sisteminin Symbian ile aynı kaderi paylaşacağını sanmıyorum. RIM geleceği görebilen bir firma, nokia'gibi sahip olduklarına sırtını çevirecek değiller. Bu yarışta olmak için elinden gelenlerin en iyisini yapmaya çalıştıkları ortada, fiziksel klavyesiz, tam dokunmatik telefonda bunun en güzel örneği. Hem kendi tabularını yıkıyorlar, hemde işletim sistemlerine özen gösteriyorlar.
BB işletim sisteminin Symbian ile aynı kaderi paylaşacağını sanmıyorum. RIM geleceği görebilen bir firma, nokia'gibi sahip olduklarına sırtını çevirecek değille...
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Zuko 7 yıl
"Bunu da ancak dönemin ihtiyaçlarını karşılayabilecek işlevsel uygulamalar ve daha büyük ekranlarda yapabilir."
Allah aşkına, haberlere yorumlarınızı katmayın. Gına geldi artık.
"Bunu da ancak dönemin ihtiyaçlarını karşılayabilecek işlevsel uygulamalar ve daha büyük ekranlarda yapabilir."Allah aşkına, haberlere yorumlarınızı katmay...
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cartographer 7 yıl
Sadece ilk çıkacak BlackBerry 10 tam dokunmatik olacak. Sonra çıkacak modellerde klavye olacak bunu Thorsten Heins da söyledi zaten. Modellerin tanıtılması arasında fazla bir zaman farkının da olmayacağını düşünüyorum ben ayrıca.
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YGA 7 yıl
Tasarım güzel. Uygulamalarda da bir devrim yaratırsa eski yerini alabilir bence.
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Patria o Muerte 7 yıl
Blackberry i alan insanlar genelde klavyesi ve bbm icin aliyorlar bu kotu oldu.
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!!-Origin-!! 7 yıl
Sanırım N serisi klavyeli olacakmış Peki Ben BB9900 Kullanıyorum güncelleme gelecekmi acaba BB10 ? Umarım gelir
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PENDRAG0N 7 yıl
bu sefer hatasız bir os bekliyoruz hadi bakalım
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Dark Shade 7 yıl
Iyi dusunmusler.. Bence onleri acik...
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Pardus Linux 7 yıl
QNX'i kullanmaya başlaması çok iyi bir durum hem performans olarak getisi çok fazla olacak hemde Android uygulamalarını destekleyecek bu durumu iyi kullanabilirler ve iyi bir donanım ile birleştirirlerse avantaj yakalayabilirler. Dokunmatik zaten çağın gereği fiziksel klavye olmasın demiyorum olsun ama tek çeşit olmasın her ihtiyaca uygun cihaz üretsin...
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BarGoS 7 yıl
raptor2009
BarGoSbir kez playbook kullanma şansınız oldu ise blackberry 10 un nasıl bir hız stabilite ve kasmadan flash oynattıgına ve o akıcılığa şahit olmuşsunuzdur.gerçekten çok çok başarılı ve tek rakibi aslında ios.umarım kndini tanıtmayı ve uygulama geliştirici desteğini hızlıca vererek pazarda yine güçlü rakip olur
Hocam BB10 çıktı mı ya?Playbooklar daki daha alt sürüm değil mi BB10 daha çıkmadı sanki? :s

Arkadaşım bb10 şuan mevcutta kullanılan playbook taki yazılımın aynısı ( geliştirilmişi ) yeni düzenlenmeiş ve telefona uyarlanmış adı bb10
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myhotyro 7 yıl
manyakurt
BB işletim sisteminin Symbian ile aynı kaderi paylaşacağını sanmıyorum. RIM geleceği görebilen bir firma, nokiagibi sahip olduklarına sırtını çevirecek değiller. Bu yarışta olmak için elinden gelenlerin en iyisini yapmaya çalıştıkları ortada, fiziksel klavyesiz, tam dokunmatik telefonda bunun en güzel örneği. Hem kendi tabularını yıkıyorlar, hemde işletim sistemlerine özen gösteriyorlar.

BB işletim sistemi çoktan tarih oldu bile. Yeni gelen BB10 un önceki BB işletim sistemi ile alakası yok. Satın aldıkları isletim sistemi QNX tabanlı hazırlanıyor BB10.
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Shahzade 7 yıl
BlackBerry mevcut modellerde kullandığı işletim sistemini yeni modellerde en azından üst seviye modellerde kullanmayacak olsa bile yeni işletim sisteminin de yine kullanıcı dostu olacağını özellikle klavyeli modellerinin de yine diğer Qwerty klavyeye sahip modellerden önde olacağını düşünüyorum. İş dünyasının bu markayı tercih etmelerinin zaten en büyük nedeni, kullanışlı sosyal ağların yanı sıra push e-mail özelliği. Mail alıp yollamak, sosyal ağları cihazın içinde mevcut olan özelliklerle entegreli olması gerçekten çok kolay kullanıma sahip olmasını sağlıyor. Bu arada BlackBerry, yeni işletim sistemi için bir video hazırlamış.

youtube.com/...
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raptor2009 7 yıl
BarGoS
bir kez playbook kullanma şansınız oldu ise blackberry 10 un nasıl bir hız stabilite ve kasmadan flash oynattıgına ve o akıcılığa şahit olmuşsunuzdur.gerçekten çok çok başarılı ve tek rakibi aslında ios.umarım kndini tanıtmayı ve uygulama geliştirici desteğini hızlıca vererek pazarda yine güçlü rakip olur

Hocam BB10 çıktı mı ya?Playbooklar daki daha alt sürüm değil mi BB10 daha çıkmadı sanki? :s
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selahattın ısık 7 yıl
islevsellik ve stabilite hala firmalarin asamadigi problem olurken..rim bunu yillardir piyasadaki telefonlarin yari hizi ve kapasitesindeki donanimla musteriye sunan bi firma..umarim kisa zamanda toparlanirda yozlasmak uzere olan smartphone tanimini yeniden herkese ezberletir...ve bunu yapacak herseye de sahipler...
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BarGoS 7 yıl
bir kez playbook kullanma şansınız oldu ise blackberry 10 un nasıl bir hız stabilite ve kasmadan flash oynattıgına ve o akıcılığa şahit olmuşsunuzdur.gerçekten çok çok başarılı ve tek rakibi aslında ios.umarım kndini tanıtmayı ve uygulama geliştirici desteğini hızlıca vererek pazarda yine güçlü rakip olur
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incrediblemann 7 yıl
genel anlamda bb'nin çekici yanı fiziksel klavyesi idi.fakat uygulama geliştirici desteğini yine yavaştan alırlarsa ios ile başa çıkamazlar.
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Nef'i 7 yıl
Pazarda farklı bir yerleri vardı. Bu açıdan zararlı olabilir bu gelişme onlar için.
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