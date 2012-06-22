BlackBerry 10 işletim sistemli ilk akıllı telefon fiziksel klavyeye sahip olmayacak





BlackBerry işletim sistemli akıllı telefonların en çok beğenilen özelliklerinden biri olan fiziksel klavye, Research in Motion'ın yeni akıllı telefonunda maalesef yer almayacak. The Canadian Press'e konuşan RIM sözcüsü Rebecca Freiburger, daha önce iddia edildiği gibi BlackBerry 10 sürümünü taşıyacak ilk akıllı telefonda fiziksel klavye kullanılmayacağını resmen açıkladı.

Geliştirdikleri yeni sanal klavye ile dokunmatik ekranlarda yazı yazabilmeyi çok daha kolay hale getirmek için uğraş veren Waterloo merkezli şirket, bunanla birlikte ünlü fiziksel klavyelerinden vazgeçmeyi düşünmediğini de bildirerek hayranlarını rahatlattı. Yalnız yeni BlackBerry 10'u daha büyük dokunmatik ekranlı cihazlarda benzer yazışma deneyimini yaşatabilmek için geliştiren RIM'in öncelikli amacı; Android ve iOS'a kaptırdığı pazar paylarını tekrar geri kazanmak. Bunu da ancak dönemin ihtiyaçlarını karşılayabilecek işlevsel uygulamalar ve daha büyük ekranlarla yapabilir.

Henüz ilk BlackBerry 10 akıllı telefonunun ne zaman piyasaya sürüleceği resmen duyurulmadı. Fakat N4BB sitesinin kaynakları, Ağustos'ta duyurulacak olan BB10'lu cihazın Eylül ayı ilk yarısında satışa çıkacağını öne sürüyor. Halihazırda üretimi tamamlanan telefon için Qualcomm'un 4G LTE çipleri bekleniyormuş. Kısa süre içerisinde son kullanıcıya ulaşmaya hazır hale gelecekler. Aletin ayrıca şimdiye kadar hiçbir BlackBerry'de görülmemiş bir renkle geleceği bildiriliyor.

Fiziksel klavyeli ilk BB10'un detaylarına da ulaşılmış. Üretim aşaması tamamlanmak üzere olan 'BlackBerry Nevada' kod adlı akıllı telefon, muhtemelen yılın son çeyreğinde piyasaya sürülecek. Yani fiziksel klavye tutkunları uzun süre bekletilmeyecek.

Mobil sektörün en tepesine kurulan Android ve onu yakından takip eden iOS'un yanı sıra Windows Phone da artık bu yarışta var olduğunu birkaç gün önce resmen dillendirdi. Symbian ile birlikte kaybolacağı sanılan BlackBerry'nin on numaralı sürümüyle tekrar canlanıp canlanamayacağını bu sonbaharda göreceğiz. Snapdragon S4 Plus çipsetli WP8 cihazları, beş yeni Google Nexus telefonu, Apple iPhone 5 ve Samsung Galaxy Note II ile aynı dönemde BlackBerry 10'u piyasaya sürecek olan RIM'in nasıl rekabet edeceğini çok merak ediyoruz.

http://www.cbc.ca/news/business/story/2012/06/21/rim-blackberry-jam-world-tour.html