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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry 10.1 güncellemesi, BlackBerry Z10 için Skype'ı da beraberinde getiriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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BlackBerry 10.1 güncellemesi, BlackBerry Z10 için Skype'ı da beraberinde getiriyor
Microsoft'un çevrimiçi iletişim uygulaması Skype, BlackBerry 10.1 güncellemesiyle birlikte Z10 kullanıcılarının da beğenisine sunuldu.

Daha öncesinde bir önizleme sürümüyle BlackBerry Q10'da boy gösteren Skype, diğer mobil platformda sunduğu deneyimi BlackBerry Z10'da da sunuyor. Halihazırda BlackBerry World üzerinde ücretsiz olarak indirilebilen uygulama için BlackBerry 10.1 güncellemesini yapmış olmak gerekiyor. 

Henüz ön izleme sürümünde olan uygulamanın ilerleyen dönemlerde yapılacak olan güncellemelerle birlikte yeni özellikler kazanabileceğini ve daha verimli bir hale gelebileceğini de belirtelim. Uygulamaya aşağıdaki bağlantı linkinden ulaşabilirsiniz.



http://www.slashgear.com/skype-arrives-on-blackberry-z10-as-10-1-update-is-on-the-way-14281945/ Yorum Yaz
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