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BlackBerry 2013 mali yılı 4.çeyrek sonuçlarını açıkladı: 6 milyon BlackBerry satışı ve kar !

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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BlackBerry 2013 mali yılı 4.çeyrek sonuçlarını açıkladı: 6 milyon BlackBerry satışı ve kar !

Research In Motion, yeni ismiyle BlackBerry, 2 Mart 2013 tarihinde sona eren 2013 mali yılı 4.çeyrek sonuçlarını açıkladı.Geçtiğimiz mali yılın aynı döneminde 125 milyon zarar açıklayarak sinyal vermeye başlayan BlackBerry, son hamlelerle birlikte 2013 mali yılının 4.çeyreğinde ise aynı kalemde +94 milyon dolar kaydetmeyi başardı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre gelirlerin bir önceki çeyreğe göre 49 milyon yani %2'lik bir düşüş gösterdiği 4.çeyrekte yaklaşık 1 milyonu BlackBerry 10'lu olmak üzere 6 milyon BlackBerry akıllı telefonu ile 370,000 BlackBerry Playbook satışı gerçekleşirken; abone sayısı 76 milyona yükseldi. Bu veriler ışığında, gelirlerin %61'i donanım çözümlerinden, %36'sı servislerden ve %3 ise yazılım ve diğer kaynaklardan oluştu.

GKGMİ'ne göre sürdürülen operasyonlardan elden edilen faaliyet karı, seyreltilmiş hisse başına 0,18 dolar veya 94 milyon olurken; devam etmeyen operasyonlar da göz önüne alındığında bu tutar 98 milyon dolara yükseldi. RIM aynı kalemlerde ise bir önceki çeyrekte sırasıyla (sadece sürdürülen faaliyetlerden) 14 milyon kar ile (sürdürülen + sürdürülmeyen bir arada) 9 milyon dolar zarar açıklamıştı.

Kar marjının yüksek ortalama satış fiyatları sayesinde %40 olduğu çeyrekte, nakit benzeri kaynakların toplam değeri (kısa vadeli + uzun vadeli yatırımlar) 2,9 milyar dolara yükselirken; 4.çeyrekte operasyonlardan gelen nakit akışı ise yaklaşık 219 milyon dolar olarak gerçekleşti.


http://press.blackberry.com/financial/2013/blackberry-reports-fourth-quarter-fiscal-2013-results.html Yorum Yaz
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kursadlolw 6 yıl
Blackberry anladı artık,çok da iyi bir iş çıkardı! Helal olsun blackberry,Yakında android uygulamalarını çalıştırdığında görürsünüz siz :D
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J0K3R61 6 yıl
BlackBerry kefeni yırttı desene :)
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bukalemun56 6 yıl
içinde mali kelimesi geçen haberlerde şapka kullanmanızı rica ediyorum. öyle otomatiğe bağlamışımkı hızlıca okurken mali 400 diye okuyorum "mâli bilanço" gibi yerine mali 400 bilanço gibi okuyasım geliyor.
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l3ittersweet 6 yıl bukalemun56
bukalemun56

içinde mali kelimesi geçen haberlerde şapka kullanmanızı rica ediyorum. öyle otomatiğe bağlamışımkı hızlıca okurken mali 400 diye okuyorum "mâli bilanço" gibi yerine mali 400 bilanço gibi okuyasım geliyor.

TDK şapkayı kaldırdı :(
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cank1981 6 yıl
2013 yılının 1, çeyrek sonuçları açıklanmadan 2013 4. çeyrek sonuçları açıklanmış :D
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marancı 6 yıl
Sevindim. BB piyasada kalmalı
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furky86 6 yıl
Mali yıl 1 yıl ileriden gider arkadaşlar...
Kar etmesine üzüldüm, demek ki z10 1899dan satılmaya devam edecek :( 1299 bandını bekliyordum
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enzomaresca 6 yıl furky86
furky86
Mali yıl 1 yıl ileriden gider arkadaşlar...
Kar etmesine üzüldüm, demek ki z10 1899dan satılmaya devam edecek :( 1299 bandını bekliyordum

1899dan değil 1650 tl den satılıyor çoğu sitede kvk garantili olarak
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multiTYRT 6 yıl
2013?
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pekozgur 6 yıl
Hocam daha 2013 mali yılının son çeyreğine çok var. 2012 son çeyrek olmasın o!!
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