BlackBerry, BB OS 7'ye destek vermeyi sürdürecek

Son dönemde tüketici elektroniği pazarından çıkarak kurumsal çözümlere yönleneceği konuşulan BlackBerry, geriye dönük olarak BB 7 OS'e destek vermeye devam etmeyi planlıyor.

Digitimes'ın firmaya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre BB OS 10'un tanıtılmasının üzerinden 1 seneye yakın süre geçmesine rağmen, BB 7 OS popülerliğini koruyor. Bireysel kullanıcılar bir tarafa, hali hazırda birçok kurumsal müşteri dahi BB OS 7'den BB 10 OS'e geçiş yapmadıkları ve bu durumun BB 10 OS'in büyümesine olumsuz etki yaptığının altı çizilirken; BlackBerry'nin sattığı akıllı telefonların çok büyük bir bölümünün BB 7 OS'li cihazlar olduğu vurgulandı

Kanadalı telekomünikasyon devi BlackBerry'nin de bu tablo karşısında BB 10 OS'in yanı sıra uzun bir süre daha BB 7 OS'e destek vereceği öğrenildi.