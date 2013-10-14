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BlackBerry, BB OS 7'ye destek vermeyi sürdürecek

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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BlackBerry, BB OS 7'ye destek vermeyi sürdürecek
Son dönemde tüketici elektroniği pazarından çıkarak kurumsal çözümlere yönleneceği konuşulan BlackBerry, geriye dönük olarak BB 7 OS'e destek vermeye devam etmeyi planlıyor.

Digitimes'ın firmaya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre BB OS 10'un tanıtılmasının üzerinden 1 seneye yakın süre geçmesine rağmen, BB 7 OS popülerliğini koruyor. Bireysel kullanıcılar bir tarafa, hali hazırda birçok kurumsal müşteri dahi BB OS 7'den BB 10 OS'e geçiş yapmadıkları ve bu durumun BB 10 OS'in büyümesine olumsuz etki yaptığının altı çizilirken; BlackBerry'nin sattığı akıllı telefonların çok büyük bir bölümünün BB 7 OS'li cihazlar olduğu vurgulandı

Kanadalı telekomünikasyon devi BlackBerry'nin de bu tablo karşısında BB 10 OS'in yanı sıra uzun bir süre daha BB 7 OS'e destek vereceği öğrenildi.


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ВAВA 5 yıl
DH Misafiri

Eskiden BlackBerry'nın bir ayrıcalığı vardı BlackBerry messenger şimdi tüm telefonlarda bunun uygulaması var artık bu telefonun eskisi gibi tutulacağını sanmıyorum

+1 BlackBerry diye bir şey kalmadı artık.
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DH Misafiri 5 yıl
Eskiden BlackBerry'nın bir ayrıcalığı vardı BlackBerry messenger şimdi tüm telefonlarda bunun uygulaması var artık bu telefonun eskisi gibi tutulacağını sanmıyorum
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hazır eli değmişken Os6'yıda görsün
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ferrari091 5 yıl
İyi kullandigim telefonun biraz olsa da degeri varmis :DD
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kymelria 5 yıl
piyasadaki cihazlar çoğunlukla OS7,
eskilere destek verecek mecbuuur,
destek vermeyecek de napacak!
ne çektin be blackberry !

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rbyygt2 5 yıl
Samsung bada'ya dönsün.

Nokia'da symbian'A dönsün.

Htc'de sadece wp üretimiyle devam etsin.

Motorola'da sadece android üretsin.

LG'de ortada kalsın.

Kurtulalım arkadaş
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Phantom II 5 yıl
Bi batmadınız
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