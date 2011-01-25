BlackBerry Curve ''Sedona''nın fotoğrafları internette paylaşıldı

Kısa bir süre önce Research in Motion'ın, BlackBerry Dakota, Torch II, Curve ''Apollo'' modelleri üzerinde çalıştığına dair bilgiler ve çeşitli fotoğraflar internete sızdırılmış; yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Yeni nesil Curve'ün fotoğrafı N4BB tarafından sürpriz şekilde yayınlandı.

N4BB'ye göre yeni telefonun kod adı önceki iddiaların aksine Apollo değil Sedona olacak. 800 MHz saat hızında çalışan işlemciden, 512 MB RAM'den ve BlackBerry 6.1 işletim sisteminden gücünü alacak Sedana'nin bilinen özellikleri arasında HSPA desteği, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, NFC (Near-Field Communication), Wi-Fi bağlantısı, 360 x 480 piksel ekran ve GPS bağlantısı yer almakta.