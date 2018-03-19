Android P eski uygulamaların çalışmasını engelleyecek

Google Play Store'da yayınlanmasından bu yana ve muhtemelen yıllardır güncellenmeyen bir ton uygulama var. Geliştiricisi tarafından kaderine terk edilmiş uygulamalar bile hala Android'in çeşitli sürümlerinde çalışmaya devam edebiliyor. Ancak bu durum Android P ile değişecek.

Ayrıca Bkz.

"Galaxy Note 8 için Android Oreo güncellemesi başladı"

Android Police tarafından yayınlanan bir rapora göre Google, Android P ile telefonlarda Android 4.1 veya daha düşük sürümler için geliştirilmiş uygulamaların çalışmasını engelleyecek. Bu da çok eski uygulamaları kullanmaya devam edenlerin, Android P sürümüne geçtikleri takdirde bunları kullanamayacakları anlamına geliyor.

Temel neden güvenlik ve optimizasyon

Bazı uygulamalar işlevsel olmasına rağmen güncellenmesi durumunda giderilebilecek bir takım güvenlik açıklarına sahip olabilirler. Dolayısıyla arama devinin bu kararı çok da mantıksız gibi görünmüyor. Bunun dışında eski uygulamaların özellik, kullanıcı arayüzü, çözünürlük vb. açısından modern telefonlar için optimize edilmemiş olması gibi bir durum da var.

Google bu kararında yalnız değil. Hatırlayacağınız üzere Apple da bir süre önce, geliştiricilere iTunes App Store'da yer alan uygulamalarını 64-bit olarak güncelleme zorunluluğu getirmişti. Android P'nin şu anda ilk geliştirici önizleme sürümü yayınlanmış durumda. Yeni nesil mobil işletim sisteminin önümüzdeki aylarda genel kullanıma sunulması bekleniyor.

https://www.androidpolice.com/2018/03/18/android-p-feature-spotlight-apps-built-android-4-1-lower-may-blocked-running/