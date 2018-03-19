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Android P eski uygulamaların çalışmasını engelleyecek

Google, güvenlik riski taşıyan ve modern telefonlara göre optimize edilmemiş Android 4.1 veya daha düşük sürümler için geliştirilen eski uygulamaların Android P'li cihazlarda çalışmasını engelleyecek.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google Play Store'da yayınlanmasından bu yana ve muhtemelen yıllardır güncellenmeyen bir ton uygulama var. Geliştiricisi tarafından kaderine terk edilmiş uygulamalar bile hala Android'in çeşitli sürümlerinde çalışmaya devam edebiliyor. Ancak bu durum Android P ile değişecek.
Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 8 için Android Oreo güncellemesi başladı"
Android Police tarafından yayınlanan bir rapora göre Google, Android P ile telefonlarda Android 4.1 veya daha düşük sürümler için geliştirilmiş uygulamaların çalışmasını engelleyecek. Bu da çok eski uygulamaları kullanmaya devam edenlerin, Android P sürümüne geçtikleri takdirde bunları kullanamayacakları anlamına geliyor.

Temel neden güvenlik ve optimizasyon

Bazı uygulamalar işlevsel olmasına rağmen güncellenmesi durumunda giderilebilecek bir takım güvenlik açıklarına sahip olabilirler. Dolayısıyla arama devinin bu kararı çok da mantıksız gibi görünmüyor. Bunun dışında eski uygulamaların özellik, kullanıcı arayüzü, çözünürlük vb. açısından modern telefonlar için optimize edilmemiş olması gibi bir durum da var.
Google bu kararında yalnız değil. Hatırlayacağınız üzere Apple da bir süre önce, geliştiricilere iTunes App Store'da yer alan uygulamalarını 64-bit olarak güncelleme zorunluluğu getirmişti. Android P'nin şu anda ilk geliştirici önizleme sürümü yayınlanmış durumda. Yeni nesil mobil işletim sisteminin önümüzdeki aylarda genel kullanıma sunulması bekleniyor.

https://www.androidpolice.com/2018/03/18/android-p-feature-spotlight-apps-built-android-4-1-lower-may-blocked-running/ Yorum Yaz
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murdocklawless 1 yıl en beğenilen
belli bir süre güncellenmeyen uygulamayı mağazadan kaldırsın.
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napolyon94 1 yıl
İsini iyi yapiyorsa her gun guncel olmasindansa 10 yil ayni surumde kalmasi daha iyidir.
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Nf 1 yıl
İşini iyi yapan uygulama da yeni android sürümlerde yada donanım değişikliklerinde uyumsuzluk yaşayabiliyor. Güncelleme şart oluyor.
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jimhendrix 1 yıl
O çöp uygulamaların komple kaldırılması lazım.
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smart1978 1 yıl
Mantikli...
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High Sierra 1 yıl
Kitkat ve özellikle Lollipop aşağısı desteklememeli 4.1 hiçbir şey çoğu uygulama 4.2 ve aşağısı ile uyumlu çıkıp kaderine terk edilmiş durumda.
64 bit O'da öne çıkarılamadı sanırım P'de ön planda olacak.
Zaten Google Android One'daki MT658X furyasını sonlandırdı, Mediatek'in en ucuz ve en güncel çipseti olduğu için zamane Discovery'sinden ta bu zamana kadar gelebilmişti, ayrıca Android Go da aynı durumda şu an Mt673X çipsetli cihazlar alt segmenti oluşturuyor. 32 bit adının en kısa sürede tarihe karışması şart Android'de.
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Marrusia 1 yıl
Lollipop asasi calistirilmamalı..
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum, özellikle 4.1'den sonra ciddi güncellemeler almaya başladı sistem. 5.0'dan itibaren materyal tasarım anlayışı geldi, 6.0'da 7.0'da ve 8.0'da arkaplan ve ciddi batarya optimizasyonları geldi, sistem arkada sürekli çalışan uygulamaları engelliyor ancak eski uygulamalar ne yazık ki engellenemiyordu. Fakat her uygulama bu değişimlerden etkilenmediği için güncelleme ihtiyacı duymuyor ama en azından materyal arayüzüne geçiş zorlanabilir.
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yunusaticioglu 1 yıl
yorum yapan arkadaşlardan acaba 4.1 tlfu olan var mı merak ediyorum
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grafman09 1 yıl
Çalışan telefonlarınızı cihazlarınızı çöpe atın. Sebep google öyle istiyor.. Gerçi birçok site yorumcusu yeni çıkan beğenmediği her ürüne çöp dediği için.. Bu haber onları ırgalamaz..
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napolyon94 1 yıl
İsini iyi yapiyorsa her gun guncel olmasindansa 10 yil ayni surumde kalmasi daha iyidir.
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murdocklawless 1 yıl en beğenilen
belli bir süre güncellenmeyen uygulamayı mağazadan kaldırsın.
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