BlackBerry, KEY2 LE için yeni bir video yayınladı

BlackBerry yeni modeli KEY 2 LE'yi tanıtmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos tarihinde tanıtılacağı doğrulanan cihaz için dün BlackBerry resmi twitter hesabı üzerinden yeni bir video yayınladı.

BlackBerry KEY 2 LE özellikleri

BlackBerry KEY 2 LE 4.5 inç büyüklüğünde 1080 x 1620 çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip olacağı düşünülüyor. Cihazın gücünü Snapdragon 636 çipsetinden alması bekleniyor. Snapdragon 636 sekiz adet Kryo 260 çekirdeğinden besleniyor. Grafik tarafında ise bu işlemciye Adreno 509 grafik birimi eşlik ediyor. Ayrıca cihazın 4GB RAM'e sahip olması ve 32 ve 64 GB depolama seçeneği sunması bekleniyor. Videoda cihazın kameraları gözükmüyor ancak sızıntılar cihazın arka tarafında 13 MP ön tarafında ise 5 MP kameraya sahip olduğu yönünde.

KEY 2 LE hakkında sızdırılan özellikler henüz firma tarafından onaylanmadı. Cihaz 30 Ağustos tarihinde Berlin'de tanıtılacak.

https://www.phonearena.com/news/BlackBerry-KEY2-LE-video-teaser_id108143