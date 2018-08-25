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Netflix, Yüzüklerin Efendisi gibi büyük bütçeli filmler çekmeyi planlıyor

Hollywood'un dev stüdyolarına rakip olmak isteyen Netflix, önümüzdeki dönemde Yüzüklerin Efendisi ve Marvel filmleri gibi dev yapımlarla kıyaslanacak filmler çekmeyi planlıyor.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
4,3b
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Orijinal içerik alanına yönelmesinin ardından hızla yükselen Netflix, artık televizyon kanallarıyla rekabetini geride bırakıp Hollywood'un dev stüdyolarına kafa tutmaya başlamış durumda. Geçtiğimiz aylarda Time Warner ve Disney gibi medya devlerini geride bırakarak dünyanın en değerli medya şirketi haline gelen Netflix, bu konumunu korumak için sinema dünyasındaki varlığını güçlendirmek istiyor.
Orijinal filmleri ile Hollywood'un dev stüdyolarına rakip olmayı amaçlayan Netflix, bu amaç doğrultusunda büyük bütçeli filmlere yöneliyor. Şirket önümüzdeki dönemde Yüzüklerin Efendisi ve Marvel filmleri kadar büyük olacak dev yapımlara imza atmayı planlıyor.
House of Cards, Stranger Things, Mindhunters ve Narcos gibi sevilen yapımları ile orijinal dizi alanında büyük başarı yakalayan Netflix, orijinal filmlerinde ise aynı kaliteyi yakalayamadı. Beasts of No Nation ve Mudbound gibi birkaç Netflix filmi övgü toplamış olsa da, şirketin bugüne kadarki filmleri genel olarak pek beğenilmedi.
Netflix'in film departmanının başındaki isim olan Scott Stuber, Yüzüklerin Efendisi ve Marvel filmleri gibi dev yapımlara imza atarak Netflix filmleri ile ilgiyi algıyı değiştirmek istiyor. Şirket bunun yanı sıra The Irishman (Martin Scorsese) ve Roma (Alfonso Cuaron) gibi usta yönetmenlerden gelen ve ödül potansiyeli olan prestij sağlayacak filmlere de yatırım yapmaya devam edecek.
Öte yandan son dönemde yayımladığı Set It Up, The Kissing Booth veTo All the Boys I've Loved Before gibi romantik-komedilerinden gördüğü ilgiden oldukça memnun olan Netflix, önümüzdeki dönemde romantik-komedi filmlerinin de sayısını arttırmayı planlıyor.

https://www.hollywoodreporter.com/news/will-netflix-movies-finally-be-ready-close-up-1136558 Yorum Yaz
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Kefelon 9 ay en beğenilen
Netflix dizileri ve filmleri tek kalıptan çıkmış bir hale bürünmeye başladı. Sanki bir formül bulup sadece bazı değerleri değiştire değiştire yeni dizi yapmaya çalışıyorlar. Haliyle sıkıcı oluyor artık.
Ek olarak güncel dizi/filmlerden ziyade arşiv niteliği olarak kullanan da var Netflix'i (mesela ben). Yani girince bir Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter vs. gibi arşivlik filmleri kesinlikle bulabilmeliyim. Yüzüklerin Efendisi geldi mesela ama Harry Potter hala yok. Arşivi her yönüyle büyütmenin başka yollarını bulmalılar.
Netflix dizileri ve filmleri tek kalıptan çıkmış bir hale bürünmeye başladı. Sanki bir formül bulup sadece bazı değerleri değiştire değiştire yeni dizi yapmaya ...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Devian 9 ay
son zamanlarda çıkan birçok netflix film'i bence hollywood sinemasından çıkan büyük bütçeli çoğu filimden güzel. Beasts of No Nation , Cargo , what happened to monday , Ritual , Annihilation , Extinction ,Spectral vs vs birçogu muhteşem.
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Dodge 9 ay
Şuanki filmleri hadi neyse çerezlik niyetine izlenip geçiliyor da bazı dizileri gerçekten çok kötü.Birbirinin kopyası diziler mevcut.Farklı şeyler denemeleri gerek hazır popüler olmuşken bir fırsatı iyi değerlendirip müşterilerini kaçırmamaları gerek.Zamanları azalıyor diye düşünüyorum.
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Mephisto_TR 9 ay
Netflix dizi, film çekmeden önce olan filmleri arşivine eklesin. Arşivin yarısı porno belgeseli. Yeni filmleri geçtim, çoğu klasik film bile yok.
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Redunay 9 ay
Sen büyük bütçeli filmler yapamazsın, o yolda tıkanır, o yokuşu çıkamazsın.
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Oathbreaker. 9 ay
Keşke Yüzüklerin Efendisi iptal olsa. Aklımızda bu kadar güzel yer edinmişken seri gerek kitaplarla gerek filmlerle diziyle bozma riskine girmeseler keşke.
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drjacob 9 ay
direk seri olarak yüzüklerin efendisi tekrar çekseler ne güzel olur
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KaleyDeskop 9 ay
death note 2 geliyor adamlar o kadar tepkiye rağmen 2'nci filmi çekiyor?? tanıtımın iyisi kötüsü olmaz ilkesi doğruymuş..
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GunslingeR085 9 ay
Netflix kendi süperkahraman filmini yapsın, güzel olur.
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Kefelon 9 ay en beğenilen
Netflix dizileri ve filmleri tek kalıptan çıkmış bir hale bürünmeye başladı. Sanki bir formül bulup sadece bazı değerleri değiştire değiştire yeni dizi yapmaya çalışıyorlar. Haliyle sıkıcı oluyor artık.
Ek olarak güncel dizi/filmlerden ziyade arşiv niteliği olarak kullanan da var Netflix'i (mesela ben). Yani girince bir Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter vs. gibi arşivlik filmleri kesinlikle bulabilmeliyim. Yüzüklerin Efendisi geldi mesela ama Harry Potter hala yok. Arşivi her yönüyle büyütmenin başka yollarını bulmalılar.
1 Yanıt Yanıtla +12
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Tommy Shelby 9 ay Kefelon
Yapmak için dizi yapıyorlar. Sayıyı azaltıp daha fazla kaliteli yapım ortaya koymaları lazım.
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