Netflix, Yüzüklerin Efendisi gibi büyük bütçeli filmler çekmeyi planlıyor

Orijinal içerik alanına yönelmesinin ardından hızla yükselen Netflix, artık televizyon kanallarıyla rekabetini geride bırakıp Hollywood'un dev stüdyolarına kafa tutmaya başlamış durumda. Geçtiğimiz aylarda Time Warner ve Disney gibi medya devlerini geride bırakarak dünyanın en değerli medya şirketi haline gelen Netflix, bu konumunu korumak için sinema dünyasındaki varlığını güçlendirmek istiyor.

Orijinal filmleri ile Hollywood'un dev stüdyolarına rakip olmayı amaçlayan Netflix, bu amaç doğrultusunda büyük bütçeli filmlere yöneliyor. Şirket önümüzdeki dönemde Yüzüklerin Efendisi ve Marvel filmleri kadar büyük olacak dev yapımlara imza atmayı planlıyor.

House of Cards, Stranger Things, Mindhunters ve Narcos gibi sevilen yapımları ile orijinal dizi alanında büyük başarı yakalayan Netflix, orijinal filmlerinde ise aynı kaliteyi yakalayamadı. Beasts of No Nation ve Mudbound gibi birkaç Netflix filmi övgü toplamış olsa da, şirketin bugüne kadarki filmleri genel olarak pek beğenilmedi.

Netflix'in film departmanının başındaki isim olan Scott Stuber, Yüzüklerin Efendisi ve Marvel filmleri gibi dev yapımlara imza atarak Netflix filmleri ile ilgiyi algıyı değiştirmek istiyor. Şirket bunun yanı sıra The Irishman (Martin Scorsese) ve Roma (Alfonso Cuaron) gibi usta yönetmenlerden gelen ve ödül potansiyeli olan prestij sağlayacak filmlere de yatırım yapmaya devam edecek.

Öte yandan son dönemde yayımladığı Set It Up, The Kissing Booth veTo All the Boys I've Loved Before gibi romantik-komedilerinden gördüğü ilgiden oldukça memnun olan Netflix, önümüzdeki dönemde romantik-komedi filmlerinin de sayısını arttırmayı planlıyor.

