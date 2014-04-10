BlackBerry : Kan kaybı sürerse akıllı telefon bölümünü satabiliriz





Girdiği ekonomik darboğazdan bir türlü kurtulamayan ve bir dönem telefon bölümünü satacağı iddiaları gündeme gelen BlackBerry, bu yıl alt seviye modellerle pazarda şansını tekrar denemek istiyor. Ancak firmanın kaderini ekonomik gidişat belirleyecek.





Dün basına bir demeç veren firmanın patronu John Chen, bu yıl en az 10 milyon akıllı telefon satışı ile kara geçmek zorunda olduklarını belirtti. Firma 2011 yılında 52.1 milyon akıllı telefon satarken, yılın ilk üç ayında ise 3.4 milyon adet sattı ve bunun 1.1 milyonu BlackBerry 10 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.





Ancak işler yolunda gitmezse ve şirket kan kaybetmeye devam ederse, Chen akıllı telefon bölümünü elden çıkarabileceklerinin altını çizdi. Hali hazırda Lenovo'nun firma ile ilgilendiği sık sık dile getiriliyordu. Ancak Chen şimdilik bunu çok düşük bir ihtimal olarak görüyor.





Chen darboğazdan kurtulmak amacıyla finans, kanuni hizmetler ve sağlık sektöründe BlackBerry kullanımı için yatırımlar yapmayı planlıyor. Bu sektörler gizli ve güvenli iletişime ihtiyaç duyuyor ve BlackBerry de bunu sağlamak niyetinde.





BlackBerry ayrıca güvenlik konusunda yeni bir mühendislik ekibi inşa etmeye başladı ve bu doğrultuda bir güvenlik firmasının satın alınması da muhtemel görünüyor.





John Chen'e göre BlackBerry, Şubat 2015 tarihinde sona eren mali yılda uzun bir aradan sonra kara geçmeyi planlıyor. Şubat 2016 sonunda ise firma uçurumun kenarından dönmüş olacak.

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-CEO-Chen-says-he-would-sell-the-handset-business-if-it-continues-bleeding-red-ink_id54976