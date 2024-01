Titanyum tasarımlı Samsung Galaxy S24 Ultra tanıtıldı! En iyi Android telefon

Tam Boyutta Gör Samsung, 17 Ocak 2024’te Unpacked etkinliğinde Galaxy S24 serisini tanıttı. Samsung S24, Galaxy AI özellikleriyle gelen ilk akıllı telefon serisi olmasıyla merakla bekleniyordu. Özellikle de 2024’ün en iyi telefonları arasında gösterilecek Samsung Galaxy S24 Ultra modeli.

Samsung S24 tanıtıldı: İşte Galaxy S24 Plus özellikleri ve fiyatı 2 sa. önce eklendi

Samsung Galaxy S24 Ultra özellikleri ile neler sunuyor 📱

Titanyum tasarımıyla çok şık görünen Galaxy S24 Ultra, yapay zeka özellikleriyle de etkileyici bir telefon. Samsung Galaxy S24 Ultra özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla sizlerle.

Titanyum tasarım, şimdiye kadarki en parlak ekranla buluşuyor 🌟

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S24 Ultra, tasarım olarak S23 Ultra’ya çok benziyor. Dikkatlice incelendiğinde çerçevelerin biraz daha ince olduğu görülüyor ve hatta bir akıllı telefonda görülen en dar çerçevelerden biri. Telefon, 8.6mm inceliğinde ve 233 gr ağırlığında. Yani, S23 Ultra’dan biraz daha kısa, daha ince ve daha hafif bir model. Daha da önemlisi serinin tepe modeli artık alüminyum yerine titanyum tasarım kullanıyor.

Galaxy S24 Ultra, titanyum çerçevesiyle öne çıkıyor ve bu çerçeve, önceki S23 Ultra modeline göre %56 daha yüksek sertlik sağlıyor. Bu artış, Galaxy serisinin en sert ve en dayanıklı metal malzemesini temsil ediyor. Titanyumun hafif ve yüksek dayanıklılığı, cihazı hem estetik açıdan çekici hem de darbelere ve düşmelere karşı oldukça dayanıklı hale getiriyor. Ayrıca cihazın ön ekranında, ekstra koruma sağlayan Corning Gorilla Armor cam bulunuyor.

Galaxy S24 Ultra’nın 6.8 inç AMOLED 2x ekranı QHD+ (1440x3120) çözünürlüğe kadar çıkabiliyor ve 2600 nit parlaklık sağlıyor. Ekran, güneş ışığı altında önceki modele kıyasla %48’e kadar daha parlak. Hatırlatma açısından, S23 Ultra’nın ekranı 1750 nit parlaklık sağlıyor. Yeni modelde ekran yenileme hızının da 144Hz’e çıkacağı söylentisi vardı ancak olmadı; 120Hz ile sınırlı.

S Pen desteğiyle donatılan S24 Ultra, not alma, çizim yapma ve doküman düzenleme gibi işlemlerde kullanıcılara yaratıcılıklarını sergileme fırsatı sunuyor. S24 Ultra’nın düz ekran tasarımı S-pen kullanım deneyimini iyileştiriyor.

Yeni dörtlü tele kamera, fotoğraflar için yapay zeka yakınlaştırma 📸

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy 24 Ultra modelinde 10MP 10x periskop telefoto kameradan yüksek çözünürlüklü 50MP 5x periskop kameraya geçti. 200MP ana kamera, ISOCELL HP2SX sensörünü taşıyor. Birincil kamerayı destekleyen 12MP ultra geniş açılı ve 10MP 3x telefoto lens, 0.6x ultra geniş açıdan 10x teleskop aralığa kadar çok çeşitli optik aralığı destekleyen iyileştirmeler aldı. Kamera sistemi, kapsamlı seçeneklerle (0.6x, 1x, 2x, 3x, 5x, 10x) hem otomatik hem de pro kamera modlarında daha hızlı geçiş vadediyor. Samsung, optik telefotoyu 2x, 3x, 5x ve 10x’i kapsayan dörtlü telefoto olarak tanıyor. 2x ve 10x yüksek çözünürlüklü optik kalitede yakınlaştırma sağlarken, 3x ve 5x gerek optik zoom aralığı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 Ultra, Nightography Zoom özelliğini getiriyor. Bu özellik, karanlıkta detayları yakalamak isteyenler için kullanışlı. Zorlu düşük ışık koşullarında bile uzaktan yakınlaştırmayı kolaylaştıracağı söylenen Nightography, akıllı telefon fotoğrafçılığında önemli bir ilerlemeye işaret ediyor. En güçlü Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle desteklenen S24 Ultra kamera sistemi, benzersiz video kayıt özellikleri sunuyor. Samsung, kullanıcının 4K 60fps video kaydederken ön kamera da dahil tüm kamera sensörleri arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilecek. Telefon, hem 1x hem de 5x optik zoom modlarında 50MP yüksek çözünürlüklü 8K video ve fotoğraf çekebiliyor. Samsung, video kaydında devrim niteliğinde APV (Gelişmiş Profesyonel Video) codec bileşeneni tanıttı. Bu codec bileşeni, 10 - 12 bit 4:2:2 ve 4:4:4 alt örneklemeyi destekleyerek iPhone’lardaki ProRES formatına benzer, profesyonel düzeyde bir format sağlıyor.

Samsung, 200MP sensör için özel olarak tasarlanmış iki yenilikçi teknoloji (ISOCELL Zoom Anyplace ve E2E AI Remosaic) sunuyor. Qualcomm AI Engine tarafından desteklenen Zoom Anyplace, 200MP sensör aracılığıyla herhangi bir yönde 4 kata kadar yakınlaştırmanın yanı sıra otomatik nesne takibi ve kırpmaya olanak tanıyan 4K görüntüyü alıyor. Önceki modele kıyasla iki kat daha hızlı olan E2E AI Remosaic teknolojisi, daha iyi görüntü kalitesi sağlıyor.

Galaxy S24 Ultra, yapay zeka destekli gelişmiş bir özellikle geliyor; Tüm yakınlaştırma aralıkları için çoklu kare işleme. 20x yakınlaştırma işaretinin ötesinde otomatik olarak etkinleştirilen bu özellik, tüm odak uzaklıklarında süper çözünürlük sağlamak için derin öğrenmeyi kullanıyor.

Öndeki 12 MP çözünürlüklü, f/2.2 diyafram ve Dual Pixel otomatik odaklama teknolojili kamera, net ve detaylı selfie çekimine imkan veriyor.

Güç ve performans ⚡️

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 Ultra, S23 Ultra gibi 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Pil, 45W hızlı şarj, 15w kablosuz şarjı destekliyor. Ayrıca diğer cihazları kablosuz olarak şarj etmenizi sağlayan kablosuz güç paylaşımı özelliği mevcut. Galaxy S24 Ultra’nın 30 dakikada %65’e kadar şarj olabileceğini tahmin etmek güç değil ancak yine de gerçek şarj testi sonuçlarını görmekte fayda var. Bu arada Samsung, özellikle yüksek grafikli oyunları oynama sırasında görülen ısınma problemini çözmek için S24 Ultra'da önceki modele kıyasla 1.9 kat artırılmış buhar haznesi kullanıyor.

S24 Ultra, seri içinde yalnızca Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemci ile gelen tek model. Samsung, düz ve plusta ülkeye göre Exynos 2400 işlemcili modeli de sunuyor. Hangi işlemci daha güçlü tartışılır ancak lansman öncesinde yapılan Geekbench test sonuçları dışında hız aşırtmalı versiyon sayesinde önceki modele kıyasla önemli bir hız artışı söz konusu olacak. AnTuTu testinde de Snapdragon 8 Gen 3 etkileyici sonuçlar aldı; önceki nesle kıyasla CPU performasında yaklaşık %15, GPU performansında %39 artış sunuyor.

4nm üretim sürecinden geçen bu işlemci, yüksek çözünürlüklü oyunlar, yoğun grafik işlemleri ve daha yüksek NPU kapasitesi ile yapay zeka uygulamaları gibi zorlu görevler için ideal. Yüksek işlem hızı ve etkileyici grafik kapasitesi kullanıcı deneyimini iyileştirirken, düşük enerji tüketimiyle de pil ömrünü uzatıyor. Bu kombinasyon, kullanıcılara hem güçlü hem de uzun süreli bir mobil deneyim sağlıyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra, 12GB RAM ve 256GB, 512GB ve 1TB depolama alanı seçeneğiyle geliyor.

Cihaz içi üretken yapay zeka, Galaxy AI özellikleri 🤖

Tam Boyutta Gör Samsung, lansman öncesinde Galaxy AI’yi duyururken telefonda daha önce hiç görülmemiş bir evrensel zeka olduğunu söylemişti. Samsung Gauss olarak adlandırılan bu sistemin engelsiz iletişim, basitleştirilmiş üretkenlik ve yaratıcılık vaadiyle her yerde olacağını söylüyor. Hem Samsung tarafından geliştirilen cihaz içi yapay zekayla hem de bulut tabanlı yapay zeka işbirlikleriyle yerel olarak çalışacağı da söylendi.

Galaxy S24 Ultra, yapay zeka ile güçlendirilmiş "Circle to Search" özelliğiyle yenilikçi bir arama deneyimi sunuyor. Bu özellik sayesinde, ekran üzerindeki herhangi bir nesneyi veya metni çevreleyerek hızla arama yapabiliyorsunuz. Bu özelliğin nasıl kullanılacağı da açıklandı; Ekranda görmek istediğiniz bir nesneyi veya metni seçiyorsunuz ve halka içine alıyorsunuz. Yapay zeka destekli bulut altyapısı, seçtiğiniz nesne veya metne ilişkin bilgileri hızlıca aratıp size sunuyor.

S24 Ultra'nın "Canlı Çeviri" özelliği, yapay zeka desteğiyle farklı dillerdeki konuşmaları veya metinleri gerçek zamanlı olarak çevirmenizi sağlıyor. Bu özellik, çok dilli ortamlarda iletişimi kolaylaştırarak, dil engellerini aşmada büyük yardımcı olacak ve kullanıcılara farklı kültürlerle anında etkileşimde bulunma fırsatı verecek. Peki, bu özellik nasıl çalışıyor Telefonun mikrofonunu kullanarak konuşulan dilleri algılayabiliyor ve bu konuşmaları eş zamanlı olarak çevirebiliyorsunuz. Aynı şekilde, metin tabanlı içerikler için de bu çeviri özelliğini kullanabiliyorsunuz, böylece yazılı diller arası anında çeviri yapma imkanına sahip oluyorsunuz.

Live Translate özelliği, 14 dilde (İngilizce, Tayca, Vietnamca, Korece, Japonca, Lehçe, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Hintçe, Fransızca, Almanca, Çince, Arapça) destekleniyor. Güncellemeyle Türkçe dahil birçok dilin daha desteklenmesi bekleniyor.

Chat Asistanı, gelen ve gönderilen mesajları anında çevirebilme özelliğine dayanıyor. Bu özellik, gelen ve gönderilen mesajların anlık çevirisi ve sohbetin içeriğine ve tonuna uygun olacak şekilde; farklı stillerde yanıt önerisi sunuyor. Kopyala-yapıştır işlemine gerek kalmadan, doğrudan mesajlaşma uygulamalarında dilediğiniz dilde mesajlaşabiliyorsunuz. Sohbet asistanı özelliği, yalnızca Samsung Mesajlar ile değil, üçüncü parti uygulamalarla da uyumlu. Chat Asistanı şu an için 14 dilde (İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Fransızca, Korece, Almanca, İtalyanca, Çince, Japonca, Arapça, Lehçe, Tayca, Vietnamca) destekleniyor. Türkçe desteğinin 2024 Temmuz ayında gelmesi bekleniyor.

Not Asistanı özelliğiyle yapay zeka, aldığınız notları özetliyor, biçimlendiriyor ve hatta istediğiniz bir dile çeviriyor. Bu özellik, her not için bir özet sunarak, bu özetleri not kapağı olarak gösteriyor. Bu sayede, notlarınızın içeriğini hızlıca gözden geçirebiliyorsunuz. Notları bölümlendirme, başlık ya da paragraf yapısına göre gruplama ve notların içeriği doğrultusunda not kapağı üretme gibi işlerde kullanılabilecek bir özellik. Note Assist özelliği Türkçe dahil birçok dilde kullanıma sunuldu.

Ses Kaydı Asistanı, kaydedilen sesleri ve diyalogları düzenli metinlere dönüştürüyor. Bu özellik, ses kayıtlarını yazılı dökümlere dönüştürüyor ve eğer kayıtta birden fazla kişinin sesi varsa, her bir konuşmacının sesini ayrı ayrı tanımlayarak dökümde net bir şekilde ayırıyor. Ayrıca, oluşturulan yazılı dökümü anında çevirebiliyor ve özetleyebiliyor, böylece kayıtlarınızın içeriğini hızlı ve kolay bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bu özellik, şu anda Türkçe dili desteklemiyor; Temmuz 2024'te güncellemeyle gelmesi bekleniyor.

Web Asistanı, web tarayıcınız üzerinden çevrim içi uzun makalelerin ve web sayfalarının özetini çıkarıyor. Bu özellik, web tarayıcınız aracılığıyla uzun makalelerin ve web sayfalarının özetlerini çıkararak, konu doğrultusunda paragraflara bölmeyi ve online içerikleri daha hızlı ve etkili bir şekilde anlamanızı sağlıyor. Özellik, Türkçe olarak mevcut.

Akıllı Galeri, çekilen fotoğrafları ve videoları otomatik olarak düzenleyerek içeriklerinizi kolayca yönetmenizi sağlıyor. Yapay zeka teknolojisi ile fotograflarınızın arka planını tamamlıyor. Otomatik doldurma ile fotograftaki obje/ kişilerin yerini değiştirebiliyor, büyütüp, küçültebiliyorsunuz. Fotograflarınızdaki yansıma, çözünürlük düşüklüğü, gölge gibi fotografın bütünlüğünü bozan kısımlar otomatik olarak düzeltiliyor. Geliştirilen yapay zeka fotograf teknolojisi sayesinde Samsung S24 Ultra, evcil hayvan hareketlerini algılıyor, yüksek çözünürlüklü fotografar sunuyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra özellikleri 📲

Tam Boyutta Gör

Ekran: 6.8 inç, QHD+, 2600 nit, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x

6.8 inç, QHD+, 2600 nit, 120Hz, Dynamic AMOLED 2x İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bellek: 12GB RAM

12GB RAM Depolama: 256GB, 512GB, 1TB

256GB, 512GB, 1TB Arka kamera: 200MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 50MP + 10MP (telefoto)

200MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 50MP + 10MP (telefoto) Ön kamera: 12MP

12MP Batarya: 5000 mAh (45w kablolu, 15w kablosuz)

5000 mAh (45w kablolu, 15w kablosuz) Yazılım: One UI 6.1, Android 14

One UI 6.1, Android 14 Boyut ve ağırlık: 162.3 x 79 x 8.6mm, 232 g

Samsung S24 tanıtıldı: İşte Galaxy S24 Plus özellikleri ve fiyatı 2 sa. önce eklendi

Samsung Galaxy S24 Ultra fiyatı 💲

Samsung Galaxy S24 Ultra, titanyum siyah, titanyum gri, titanyum mor ve titanyum sarı renkleri ile geliyor. Samsung’un bu modelde öne çıkardığı renk ise; titanyum grisi. Peki, Samsung S24 Ultra fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy S24 Ultra Türkiye fiyatı 69.999 TL'den başlıyor.

Galaxy S24 Ultra 256GB: 69.999 TL

Galaxy S24 Ultra 512GB: 73.999 TL

Galaxy S24 Ultra 1 TB: 80.999 TL

Samsung Galaxy S24 Ultra ne zaman çıkacak 📅

Galaxy S24 Ultra, 17 Ocak’ta diğer modellerle birlikte ön siparişe açıldı. Samsung’un ilk yapay zeka telefonu Galaxy S24 serisi ilginizi çektiyse, bugünden itibaren ön sipariş verebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Samsung Galaxy S24 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı