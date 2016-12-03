Google Pixel’in kamerasında önemli bir sorun ortaya çıktı

Geride bıraktığımız 4 Ekim tarihinde görücüye çıkan ve Nexus projesinin devamı niteliğindeki Google Pixel akıllı telefonlar kısa sürede büyük beğeni topladı. Özellikle iPhone 7'nin 86 puan aldığı DxoMark kamera performans testlerinde 89 puanla zirveye yerleşen Google Pixel dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Google forumlarında kullanıcılar tarafından paylaşılan mesajlara bakılırsa şirketin övünç kaynağı haline gelen Pixel cihazların kameralarında ilginç bir sorun baş gösterdi. Buna göre kamera ile fotoğraf çekileceği anda ekranda sarı ve mor renklerden oluşan çizgiler beliriyor ve görüntüde kaymalar yaşanıyor.

Donanım kaynaklı bir sorun cihazın toplatılmasına neden olabilir

Kısa süre içerisinde cihazı tamamen kilitleyen problem için telefonu ses ve güç tuş kombinasyonuyla sıfırlamak gerekiyor fakat kimi üyelerin aktardıklarına göre bazı telefonlarda bu yöntem dahi bir işe yaramıyor. Diğer taraftan Google Pixel’in güneş ışığına aşırı duyarlı olduğu ve çekilen fotoğraflarda sık sık istenmeyen parlamaların yaşandığı ifade ediliyor.

Sorunun yazılım mı yoksa donanım kaynaklı mı olduğu henüz netlik kazanmış değil ancak eğer donanım tabanlı bir sıkıntı varsa işin cihazları geri çağırmaya kadar gidebileceğinden bahsediliyor. Konuyu araştırdığını dile getiren Google yetkilileri, ilgili kamera problemine çok az sayıdaki cihazda karşılaşıldığının altını çiziyorlar.

https://productforums.google.com/forum/?utm_medium=email&utm_source=footer#!msg/phone-by-google/9W8AiqBIg3c/BBY0hBDwCQAJ