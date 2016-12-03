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Google Pixel’in kamerasında önemli bir sorun ortaya çıktı

Google’ın kendi ismiyle piyasaya sürüdüğü ilk akıllı telefon ünvanına sahip Pixel cihazların kamerasında, telefonun tamamen kilitlenmesine sebep olan önemli bir problem tespit edildi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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13
Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız 4 Ekim tarihinde görücüye çıkan ve Nexus projesinin devamı niteliğindeki Google Pixel akıllı telefonlar kısa sürede büyük beğeni topladı. Özellikle iPhone 7'nin 86 puan aldığı DxoMark kamera performans testlerinde 89 puanla zirveye yerleşen Google Pixel dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Google forumlarında kullanıcılar tarafından paylaşılan mesajlara bakılırsa şirketin övünç kaynağı haline gelen Pixel cihazların kameralarında ilginç bir sorun baş gösterdi. Buna göre kamera ile fotoğraf çekileceği anda ekranda sarı ve mor renklerden oluşan çizgiler beliriyor ve görüntüde kaymalar yaşanıyor.

Donanım kaynaklı bir sorun cihazın toplatılmasına neden olabilir

Kısa süre içerisinde cihazı tamamen kilitleyen problem için telefonu ses ve güç tuş kombinasyonuyla sıfırlamak gerekiyor fakat kimi üyelerin aktardıklarına göre bazı telefonlarda bu yöntem dahi bir işe yaramıyor. Diğer taraftan Google Pixel’in güneş ışığına aşırı duyarlı olduğu ve çekilen fotoğraflarda sık sık istenmeyen parlamaların yaşandığı ifade ediliyor.
Sorunun yazılım mı yoksa donanım kaynaklı mı olduğu henüz netlik kazanmış değil ancak eğer donanım tabanlı bir sıkıntı varsa işin cihazları geri çağırmaya kadar gidebileceğinden bahsediliyor. Konuyu araştırdığını dile getiren Google yetkilileri, ilgili kamera problemine çok az sayıdaki cihazda karşılaşıldığının altını çiziyorlar.

https://productforums.google.com/forum/?utm_medium=email&utm_source=footer#!msg/phone-by-google/9W8AiqBIg3c/BBY0hBDwCQAJ Yorum Yaz
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eulogy 2 yıl en beğenilen e-Militarist
e-Militarist

Önce Note 7 sonra Sony Xperia Xa ultra şimdi de bu zımbırtı. Android sistemi iyice yormaya başladı donanımları. Buraya kadarmış.

Ben haberde problemin kaynağını göremedim. Siz nasıl android olduğunu anladınız ?
e-MilitaristÖnce Note 7 sonra Sony Xperia Xa ultra şimdi de bu zımbırtı. Android sistemi iyice yormaya başladı donanımları. Buraya kadar...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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aycibin 2 yıl
yazlımsaldır.bir patch atar düzeltirler.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
napalım şimdi ağlayalım mı !?
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tutankenshta 2 yıl
ortada sorun morun yok... rakiplerin uydurması...
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Elektronik işi şanstır diyecem ama.

Her telefonu Aceleye getirip satarlarsa olacağı buydu.
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Kerim5100 2 yıl
Bahtsız bedevi...
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smart1978 2 yıl
Bendeki Pixel XL saglam.
Bu tur sorunlar her markada her urunde cikabilir.
Onemli olan kamerasi tum uretilenlerde ayni sorun var mi ?
Kamerasi arizali olan servise yollar ...
Kullanici cihazi servise de yollamamis . Kamerasi bu halde olmasi acaba dusurdu bu tur kullanici hatasi mi bilinmiyor .
Kaynak adrese baktigimda bahsedilen sorun Ingiltere ve Almanya kullanicilarindan geliyor.
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kadirirdem 2 yıl
bu sene telefonların kaderi hep sorunlu...
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cherkesomer 2 yıl
geri toplama modası çıktı şimdi başımıza
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e-Militarist 2 yıl
Önce Note 7 sonra Sony Xperia Xa ultra şimdi de bu zımbırtı. Android sistemi iyice yormaya başladı donanımları. Buraya kadarmış.
productforums.google.com/...
4 Yanıt Yanıtla +3
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eulogy 2 yıl e-Militarist
e-Militarist

Önce Note 7 sonra Sony Xperia Xa ultra şimdi de bu zımbırtı. Android sistemi iyice yormaya başladı donanımları. Buraya kadarmış.

Ben haberde problemin kaynağını göremedim. Siz nasıl android olduğunu anladınız ?
1 Yanıt Yanıtla +34
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Neyinkafasi 2 yıl e-Militarist
e-Militarist
Önce Note 7 sonra Sony Xperia Xa ultra şimdi de bu zımbırtı. Android sistemi iyice yormaya başladı donanımları. Buraya kadarmış.

Alakası yok, tamamen üreticilerin üretimi ve kalite kontrolü sallamaya başlamasından kaynaklı bir durum.
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