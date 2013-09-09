BlackBerry Messenger'in Android ve iOS yolculuğu için geri sayım başladı

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Eski adıyla Research In Motion, yeni ismiyle BlackBerry’nin tercih sebebi olmasında büyük önem taşıyan BlackBerry Messenger’ın iOS ve Android versiyonları için geri sayıma başlandı.
Uygulamanın geliştirme sürecinde rol oynayan kaynakların ifadelerine göre BlackBerry, BlackBerry Messenger’ın iOS sürümünü App Store’da yayınlanması için Apple’a 2 hafta önce göndermiş. Bu gelişme; eğer bir aksilik olmaz ise, yani Apple tarafından uygulamanın yayınlamasında herhangi bir engel bulunmaz ise, uygulamanı kısa bir süre içerisinde App Store üzerinden yayınlanması anlamına geliyor.
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Uygulamanın App Store’daki yerini almasına paralel olarak Android versiyonunun da Google Play’deki yerini alması bekleniyor.
Aylık 60 milyon aktif kullanıcı sayısına sahip olan BlackBerry Messenger, her ne kadar WhatsApp gibi türevleri bulunsa da, özellikle iş dünyasında hala sıkça tercih edilen iletişim programı olarak öne çıkıyor.
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tamamen ücretiz.
5$ diyen neyin kafasını yaşıyor
Bana ''O telefonda oyun oynamaktan başka bir şey yapılmaz bak bu BBM biraz büyüyün.'' diyen tekno cahil arkadaşlarıma al ulan bunda da BBM var demenin zevki Paha biçilemez
Alsın alsın belki birşeyler geliştirirler :)
Hiçbir mesajlaşma programını kullanmıyorum
Birincisi, Whatsapp'ın çıkış döneminin tam olarak akıllı telefon pazarının patlama yaptığı 2009 dönemine denk gelmesi.
İkincisi, Whatsapp'ın sadece ios ve Android ile sınırlı kalmayıp, neredeyse her platforma yazılmış olması.
Şahsen birine telefon numaramı vermektense, pin vermeyi tercih ederim. Ayrıca başkası telefon numaramı girerek benden izinsiz profil fotoğrafımı ve en son kaçta bu programa girdiğim bilgisini görsün istemem.
BBM, Bis mantığıyla harikulade stabil çalışan bir mesajlaşma programıydı. Fakat yukardaki arkadaşın da söylediği gibi kriptosuz, BİS olmadan o kadar stabil çalışması pek mümkün gibi durmuyor.
Blackberry Messenger'ın, Whatsapp'ın yanında heba olan diğer bütün muadili programlara göre (WeChat, Line, Kik vs.) tek avatajı bir büyük bir isminin olması. Bakalım tutacak mı :)
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