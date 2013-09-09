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BlackBerry Messenger'in Android ve iOS yolculuğu için geri sayım başladı

5 yıl
1,1b
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34
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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BlackBerry Messenger'in Android ve iOS yolculuğu için geri sayım başladı

Eski adıyla Research In Motion, yeni ismiyle BlackBerry’nin tercih sebebi olmasında büyük önem taşıyan BlackBerry Messenger’ın iOS ve Android versiyonları için geri sayıma başlandı.

Uygulamanın geliştirme sürecinde rol oynayan kaynakların ifadelerine göre BlackBerry, BlackBerry Messenger’ın iOS sürümünü App Store’da yayınlanması için Apple’a 2 hafta önce göndermiş. Bu gelişme; eğer bir aksilik olmaz ise, yani Apple tarafından uygulamanın yayınlamasında herhangi bir engel bulunmaz ise, uygulamanı kısa bir süre içerisinde App Store üzerinden yayınlanması anlamına geliyor.

Uygulamanın App Store’daki yerini almasına paralel olarak Android versiyonunun da Google Play’deki yerini alması bekleniyor.

Aylık 60 milyon aktif kullanıcı sayısına sahip olan BlackBerry Messenger, her ne kadar WhatsApp gibi türevleri bulunsa da, özellikle iş dünyasında hala sıkça tercih edilen iletişim programı olarak öne çıkıyor.


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novacaine 5 yıl en beğenilen
Yakında Microsoft BlackBerry'ide 7.2 milyar dolara alırsa şaşırmam.
3 Yanıt Yanıtla +22
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ahmckr 5 yıl
Eski blackberry kullanicisin. Bbm kesinlikle guzel, ancak blackberry suan satilik durumda ama alacak yok. İleride kimin alip isletim sistemini nasil yapacaklari belli degil. Belkide bu yuzden bbm ios ve androide geliyor. İleride android kullanan bir marka satin alip blackberry cihazlardada android kullanirsa bbm ucup kaybolmasin diye. Ama ben bbm'in kisa zaman icerisinde bu populerligini kaybedecegini dusunuyorum, sirketin ne olacagi belli degil. Bbm her cihaza bence yakismayacak.
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GokhanMaths 5 yıl
brk-bjk

BBM Messenger PlayStore da 5$

Bana o telefonda oyun oynamaktan başka bir şey yapılmaz bak bu BBM biraz büyüyün diyen tekno cahil arkadaşlarıma al ulan bunda da BBM var demenin zevki Paha biçilemez




+111
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MyWorldLife 5 yıl
Android e çıktı.

tamamen ücretiz.

5$ diyen neyin kafasını yaşıyor
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brk-bjk 5 yıl
BBM Messenger PlayStore da 5$

Bana ''O telefonda oyun oynamaktan başka bir şey yapılmaz bak bu BBM biraz büyüyün.'' diyen tekno cahil arkadaşlarıma al ulan bunda da BBM var demenin zevki Paha biçilemez


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!!-Origin-!! 5 yıl
novacaine
Yakında Microsoft BlackBerryide 7.2 milyar dolara alırsa şaşırmam.

Alsın alsın belki birşeyler geliştirirler :)
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speedman 5 yıl
Valla çevremde akıllı telefon kullanan arkadaş yok
Hiçbir mesajlaşma programını kullanmıyorum
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siraog 5 yıl
Bbmi su an gayet guzel sekilde kullaniyorum ama bbm sadece bbler arasi oldugu icinbu kadar populer oldu. Hem kriptolu hemde akici bir mesajlasma sagliyordu. Kisacasi stabildi ama bu ikimisletim sistemine gelenler kullanim acisindan daha iyi olsada o bb deki havasini yakalayamayacak.
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Noir Désir 5 yıl
Whatsapp esasen oldukça uyduruk program ve oldukça büyük güvenlik zaafiyetleri var. Piyasada Whatsapp'tan çok daha kaliteli mesajlaşma programları varken, Whatsapp'ın tutulmasının bana göre 2 temel sebebi var.

Birincisi, Whatsapp'ın çıkış döneminin tam olarak akıllı telefon pazarının patlama yaptığı 2009 dönemine denk gelmesi.
İkincisi, Whatsapp'ın sadece ios ve Android ile sınırlı kalmayıp, neredeyse her platforma yazılmış olması.

Şahsen birine telefon numaramı vermektense, pin vermeyi tercih ederim. Ayrıca başkası telefon numaramı girerek benden izinsiz profil fotoğrafımı ve en son kaçta bu programa girdiğim bilgisini görsün istemem.

BBM, Bis mantığıyla harikulade stabil çalışan bir mesajlaşma programıydı. Fakat yukardaki arkadaşın da söylediği gibi kriptosuz, BİS olmadan o kadar stabil çalışması pek mümkün gibi durmuyor.

Blackberry Messenger'ın, Whatsapp'ın yanında heba olan diğer bütün muadili programlara göre (WeChat, Line, Kik vs.) tek avatajı bir büyük bir isminin olması. Bakalım tutacak mı :)
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Vialpando 5 yıl
RIM (BB) serilerinden bir çok cihaz ve yazılımlarını kullandım bbmde tren günlerini özledim
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Iron Fist 5 yıl
BB'den nedense nefret ediyorum
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bbm'in kalitesi tartışılmaz inşallah voice özelliğiyle beraber gelir
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Z.İbrahimovic10 5 yıl
Çok da önemli değil
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furkann20 5 yıl
Whatsapp varken hiç şansın yok canım.
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ketrp 5 yıl
Arkadaşlar whatsapp ı neden bu kadar gözünüzde büyütüyorsunuz? MSN messenger da bir ara efsaneydi ve şu an skype la birleştirdiler kullanan yoktu. Ben de aktif olarak whatsapp kullanıyorum ve bbm i aktif olarak kullanır mıyım bilmiyorum ama getireceği yenilikler whatsappda olmayan yenilikler görüntülü görüşme , sesli görüşme , dosya gönderiminde 6 mbya kadar izin vs. Rekabetin olması bizim için iyi olacaktır.
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matmuhendisi 5 yıl
çok geç kalındı ama sonunda geliyo...
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Guest-1A72C1774 5 yıl
yahu sanki bir şey olacakmış gibi haber yapmazmısınız
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PVH 5 yıl
bbm günlerini özlemedim desem yalan
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