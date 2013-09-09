BlackBerry Messenger'in Android ve iOS yolculuğu için geri sayım başladı

Eski adıyla Research In Motion, yeni ismiyle BlackBerry’nin tercih sebebi olmasında büyük önem taşıyan BlackBerry Messenger’ın iOS ve Android versiyonları için geri sayıma başlandı.

Uygulamanın geliştirme sürecinde rol oynayan kaynakların ifadelerine göre BlackBerry, BlackBerry Messenger’ın iOS sürümünü App Store’da yayınlanması için Apple’a 2 hafta önce göndermiş. Bu gelişme; eğer bir aksilik olmaz ise, yani Apple tarafından uygulamanın yayınlamasında herhangi bir engel bulunmaz ise, uygulamanı kısa bir süre içerisinde App Store üzerinden yayınlanması anlamına geliyor.

Uygulamanın App Store’daki yerini almasına paralel olarak Android versiyonunun da Google Play’deki yerini alması bekleniyor.

Aylık 60 milyon aktif kullanıcı sayısına sahip olan BlackBerry Messenger, her ne kadar WhatsApp gibi türevleri bulunsa da, özellikle iş dünyasında hala sıkça tercih edilen iletişim programı olarak öne çıkıyor.