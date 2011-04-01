BlackBerry Monaco (Monza) görüntülendi

Kanada merkezli lider telefon üreticilerinden Research In Motion'un BlackerrBerry çatısı altında sunacağı yeni modeli Monaco (ve Monza)* görüntülendi. Pazardaki büyüme rakmalar ve artan rekabet koşulları çerçevesinde yeni model çalışmalarına hız verern firma, üzerinde fiziksel klavye bulunmayan yani sadece dokunmatik ekrana sahip olan Storm 2 modelinin devamı olan Monaco için isimlendirme stratejisinde bir değişikliğe gitmesi ve "Storm" markasını kullanmaması bekleniyor ancak bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmış değil.

BlackBerry OS 6.1 işletim sistemiyle çalışan telefona giriş yapmak için PIN yerine ID numarası gerekecek ve bu sayede birden fazla sayıda kullanıcı diğerinin özel verilerini görmeden telefonu kullanabilecek. 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefona 1.2GHz hızında işlemcinin güç vermesi beklenirken, telefonun üçüncü çeyrekte yani yaz aylarında çıkması ve dokunmatik ekranlı akıllı telefon rekabetinde RIM'in yeni silahı olması beklenirken, öncelikli müşteri kitlesinin BlacBerry'den alıştığımız üzere kurumsal kullanıcılar olması bekleniyor.

* Monaco modeli Verizon için hazırlanıyor yani CDMA destekli olacak Monza modeli ise GSM altyapısını destekleyecek.