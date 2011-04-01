BlackBerry Monaco (Monza) görüntülendi

Kanada merkezli lider telefon üreticilerinden Research In Motion'un BlackerrBerry çatısı altında sunacağı yeni modeli Monaco (ve Monza)* görüntülendi. Pazardaki büyüme rakmalar ve artan rekabet koşulları çerçevesinde yeni model çalışmalarına hız verern firma, üzerinde fiziksel klavye bulunmayan yani sadece dokunmatik ekrana sahip olan Storm 2 modelinin devamı olan Monaco için isimlendirme stratejisinde bir değişikliğe gitmesi ve "Storm" markasını kullanmaması bekleniyor ancak bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmış değil.
BlackBerry OS 6.1 işletim sistemiyle çalışan telefona giriş yapmak için PIN yerine ID numarası gerekecek ve bu sayede birden fazla sayıda kullanıcı diğerinin özel verilerini görmeden telefonu kullanabilecek. 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefona 1.2GHz hızında işlemcinin güç vermesi beklenirken, telefonun üçüncü çeyrekte yani yaz aylarında çıkması ve dokunmatik ekranlı akıllı telefon rekabetinde RIM'in yeni silahı olması beklenirken, öncelikli müşteri kitlesinin BlacBerry'den alıştığımız üzere kurumsal kullanıcılar olması bekleniyor.
* Monaco modeli Verizon için hazırlanıyor yani CDMA destekli olacak Monza modeli ise GSM altyapısını destekleyecek.
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Mesela ben herzaman sinirlari yukarlarda olan pcler kullanmayi sevmisimdir ama telefonda ise asla islemci hiziyla ve ya baska bir spec'i ile ilgilenmemisimdir,sadece iletisimi duzgun saglayabiliyor mu buna bakmisimdir.
Ozetle bb'nin cizgisi her zaman prestiji ve iletisim kolayliklari olacaktir ama soyle bi baktigimda 9800 ile baslayan dokunmatik ekrana gecis sureci bu modelle ilerlemeye devam edicek fakat ben bu modeli tercih etmem 9800 kullanicisi olarak.neden?
Cunku bahsettigim gibi iletisim oncelikli bir telefon bu,tamamen dokunmatik bir klavyeyi tercih etmem.bb ya musteri kitlesinin bir kismindan vazgececek ya da cizgisini degistirecek.tabi bu benim gorusumdur.
eski bir galaxy s kullanıcısı olarak dediklerinize katılıyorum. dokunmatik ekran gerçekten çok yorucu ve zahmetli. harika özellikleri var ama iletişimi kolaylaştırmak için yapılmamışlar..
Belki bold 9000 çok başarısızdır da üst modelleri daha başarılıdır, bilemiyorum. Ama elimdeki telefon yüzünden hayatta blackberry almayacağım.
Android işletim sistemi de ilk başladığında birçok kullanıcı yetersiz olduğundan şikayet ediyordu ve sistemin hatalarından yakınıyordu. Blackberry bold 900 modelide piyasaya çıktığında mevcut yazılımın eksik yonleri vardı ve güncellemeler ile sürekli geliştirildi. Yazılım geliştirme konusunda aen fazla güncelleme yapan firma Blackberry 'dir. Ortalama her ay bir model için mutlaka bir güncelleme yayınlanır. Kullanıcı olarak bu yazılımları takip eder ve yüklerseniz cihazınız o kadar düzgün çalışır. dediğim gibi 9000 modelinin ilk yazılımı şimdiye göre zayıf bir yazılımdı ki Android 2.2 karşılaştırılmaz bile.
Siz os6 'yı bir deneyin yada os6.1'i bekleyin onu inceleyin.