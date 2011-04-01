Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry Monaco (Monza) görüntülendi

8 yıl
23,4b
1
12
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kanada merkezli lider telefon üreticilerinden Research In Motion'un BlackerrBerry çatısı altında sunacağı yeni modeli Monaco (ve Monza)* görüntülendi. Pazardaki büyüme rakmalar ve artan rekabet koşulları çerçevesinde yeni model çalışmalarına hız verern firma, üzerinde fiziksel klavye bulunmayan yani sadece dokunmatik ekrana sahip olan Storm 2 modelinin devamı olan Monaco için isimlendirme stratejisinde bir değişikliğe gitmesi ve "Storm" markasını kullanmaması bekleniyor ancak bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmış değil.

BlackBerry OS 6.1 işletim sistemiyle çalışan telefona giriş yapmak için PIN yerine ID numarası gerekecek ve bu sayede birden fazla sayıda kullanıcı diğerinin özel verilerini görmeden telefonu kullanabilecek. 800 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefona 1.2GHz hızında işlemcinin güç vermesi beklenirken, telefonun üçüncü çeyrekte yani yaz aylarında çıkması ve dokunmatik ekranlı akıllı telefon rekabetinde RIM'in yeni silahı olması beklenirken, öncelikli müşteri kitlesinin BlacBerry'den alıştığımız üzere kurumsal kullanıcılar olması bekleniyor.

* Monaco modeli Verizon için hazırlanıyor yani CDMA destekli olacak Monza modeli ise GSM altyapısını destekleyecek.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kRmpst 8 yıl
Prestiji seven insanin tercih ettigi bi telefon oncelikle bb,telefonundan beklentilerinde oyun oynamak olmayan,kullanim amaci tamamen iletisime donuk olarak kisilerin kullanmayi tercih ettigi bir cihaz.

Mesela ben herzaman sinirlari yukarlarda olan pcler kullanmayi sevmisimdir ama telefonda ise asla islemci hiziyla ve ya baska bir spec'i ile ilgilenmemisimdir,sadece iletisimi duzgun saglayabiliyor mu buna bakmisimdir.

Ozetle bb'nin cizgisi her zaman prestiji ve iletisim kolayliklari olacaktir ama soyle bi baktigimda 9800 ile baslayan dokunmatik ekrana gecis sureci bu modelle ilerlemeye devam edicek fakat ben bu modeli tercih etmem 9800 kullanicisi olarak.neden?

Cunku bahsettigim gibi iletisim oncelikli bir telefon bu,tamamen dokunmatik bir klavyeyi tercih etmem.bb ya musteri kitlesinin bir kismindan vazgececek ya da cizgisini degistirecek.tabi bu benim gorusumdur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lalelu 8 yıl

kRmpst

Prestiji seven insanin tercih ettigi bi telefon oncelikle bb,telefonundan beklentilerinde oyun oynamak olmayan,kullanim amaci tamamen iletisime donuk olarak kisilerin kullanmayi tercih ettigi bir cihaz.

Mesela ben herzaman sinirlari yukarlarda olan pcler kullanmayi sevmisimdir ama telefonda ise asla islemci hiziyla ve ya baska bir spec'i ile ilgilenmemisimdir,sadece iletisimi duzgun saglayabiliyor mu buna bakmisimdir.

Ozetle bb'nin cizgisi her zaman prestiji ve iletisim kolayliklari olacaktir ama soyle bi baktigimda 9800 ile baslayan dokunmatik ekrana gecis sureci bu modelle ilerlemeye devam edicek fakat ben bu modeli tercih etmem 9800 kullanicisi olarak.neden?

Cunku bahsettigim gibi iletisim oncelikli bir telefon bu,tamamen dokunmatik bir klavyeyi tercih etmem.bb ya musteri kitlesinin bir kismindan vazgececek ya da cizgisini degistirecek.tabi bu benim gorusumdur.

eski bir galaxy s kullanıcısı olarak dediklerinize katılıyorum. dokunmatik ekran gerçekten çok yorucu ve zahmetli. harika özellikleri var ama iletişimi kolaylaştırmak için yapılmamışlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sombre06 8 yıl
Yine bb yine cok sexi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BarGoS 8 yıl
sen blackberry alma arkadaşım :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 8 yıl
Blackberry kullanan arkadaşlar, bu markayı neden tercih ettiğini anlatabilir mi? Bende de bir tane bold 9000 var, hayatımda gördüğüm en rezil telefon. İşletim sistemi, kullanıcı arabirimi, programlar, kullanım kolaylığı(?), hepsi birbirinden rezil. Mail konusunda başarılı diyorlar, maillerimin Kanada'da bir server'a gönüllü(!) olarak gönderilmesi olayını gözardı etsem bile, android@HTC telefonum bu konuda çok daha başarılı. Diğer iş uygulamalarında zaten android (ve hatta iOS) çok daha başarılı. Multimedya deseniz, zaten bu telefonun amacı multimedya değil.
Belki bold 9000 çok başarısızdır da üst modelleri daha başarılıdır, bilemiyorum. Ama elimdeki telefon yüzünden hayatta blackberry almayacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9700 8 yıl

sertacarslan

Blackberry kullanan arkadaşlar, bu markayı neden tercih ettiğini anlatabilir mi? Bende de bir tane bold 9000 var, hayatımda gördüğüm en rezil telefon. İşletim sistemi, kullanıcı arabirimi, programlar, kullanım kolaylığı(?), hepsi birbirinden rezil. Mail konusunda başarılı diyorlar, maillerimin Kanada'da bir server'a gönüllü(!) olarak gönderilmesi olayını gözardı etsem bile, android@HTC telefonum bu konuda çok daha başarılı. Diğer iş uygulamalarında zaten android (ve hatta iOS) çok daha başarılı. Multimedya deseniz, zaten bu telefonun amacı multimedya değil.
Belki bold 9000 çok başarısızdır da üst modelleri daha başarılıdır, bilemiyorum. Ama elimdeki telefon yüzünden hayatta blackberry almayacağım.



Android işletim sistemi de ilk başladığında birçok kullanıcı yetersiz olduğundan şikayet ediyordu ve sistemin hatalarından yakınıyordu. Blackberry bold 900 modelide piyasaya çıktığında mevcut yazılımın eksik yonleri vardı ve güncellemeler ile sürekli geliştirildi. Yazılım geliştirme konusunda aen fazla güncelleme yapan firma Blackberry 'dir. Ortalama her ay bir model için mutlaka bir güncelleme yayınlanır. Kullanıcı olarak bu yazılımları takip eder ve yüklerseniz cihazınız o kadar düzgün çalışır. dediğim gibi 9000 modelinin ilk yazılımı şimdiye göre zayıf bir yazılımdı ki Android 2.2 karşılaştırılmaz bile.

Siz os6 'yı bir deneyin yada os6.1'i bekleyin onu inceleyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BarGoS 8 yıl
bunu bekliyorum os 6.1 ile hotspot olayıda geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
23382 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, cpu ve blackberry
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -12- 8 yıl İş Bankası dünyada ilk defa akıllı televizyonlara özel bankacılık uygulaması geliştirdi 8 yıl Samsung'un Galaxy serisi süper telefonları ve yeni nesil tabletleri hakkında her şey [özel röportaj] 8 yıl Samsung Galaxy Tab 8.9 ve Galaxy Tab 10.1 ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim