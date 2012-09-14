Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry OS için geliştirilen Facebook uygulaması 3.2 sürümüne güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
993
1
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook'un BlackBerry uygulaması güncellenerek yeni özellikleriyle birlikte BlackBerry kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

3.2 numaralı versiyona güncellenen uygulama ile birlikte kullanıcılar artık Facebook ile daha fazla etkileşim içinde olabilecek. Güncellemeyle birlikte uygulama, arkadaşlarınızın doğum günü gibi özel günlerini cihazınızın takvimi ile senkronize ederek, önemli günlerin daha kolay hatırlanmasını sağlıyor. Ayrıca, etkinlikler konusunda da bazı geliştirmeler içeren güncellemeyle birlikte etkinlikler ile ilgili uyarılar, misafirlerin profillerine erişim ve duvar yazıları alma gibi etkileşimler de sunuluyor. 

Facebook'un BlackBerry için güncellenerek yeni özellikler kazanan uygulamasına BlackBerry App World üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.blackberry.com/2012/09/facebook-for-blackberry-upgrade/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lepanto 7 yıl
Böyle haber mi olur ya? Geçenlerde Benim N8 için de Sosyal ağlar programına güncelleme geldi, haritalara da güncelleme geldi; bunları da haber yapacak mısınız?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 2si1:Yeni Haber ve Teknoloji Programı 1. Bölüm! 7 yıl Apple Eylül Etkinliği Tekrar Yayını 7 yıl Apple, iPhone 5'i anlatıyor (Türkçe Altyazılı) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim