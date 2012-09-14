BlackBerry OS için geliştirilen Facebook uygulaması 3.2 sürümüne güncellendi

Facebook'un BlackBerry uygulaması güncellenerek yeni özellikleriyle birlikte BlackBerry kullanıcılarının beğenisine sunuldu.





3.2 numaralı versiyona güncellenen uygulama ile birlikte kullanıcılar artık Facebook ile daha fazla etkileşim içinde olabilecek. Güncellemeyle birlikte uygulama, arkadaşlarınızın doğum günü gibi özel günlerini cihazınızın takvimi ile senkronize ederek, önemli günlerin daha kolay hatırlanmasını sağlıyor. Ayrıca, etkinlikler konusunda da bazı geliştirmeler içeren güncellemeyle birlikte etkinlikler ile ilgili uyarılar, misafirlerin profillerine erişim ve duvar yazıları alma gibi etkileşimler de sunuluyor.





Facebook'un BlackBerry için güncellenerek yeni özellikler kazanan uygulamasına BlackBerry App World üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.blackberry.com/2012/09/facebook-for-blackberry-upgrade/