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BlackBerry Passport iki günde 200 bin adet sattı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry Passport iki günde 200 bin adet sattı

BlackBerry'in akıllı telefon pazarında var olma mücadelesinin en önemli hamlesi olan amiral gemi modeli Passport, henüz haftası dolmadan firmanın yüzünü güldürmeye başladı. Gelen ilk bilgiler oldukça ümit verici. 

Daha piyasaya çıkalı iki gün olmasına rağmen BlackBerry Passport modeli 200 bin satış rakamına imza attı. Model Amazon stoklarında 6 saat, BlackBerry mağazası stoklarında 10 saat içerisinde tükenen model firma tarihinde de en hızlı satan model oldu.

4.5 inçlik ekranında 1440x1440 piksel çözünürlük sunan model, Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alıyor ve 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, 3450mAh gücünde batarya şeklinde özellikler barındırıyor.

Fiziksel klavyesine de dokunmatik hassasiyet kazandıran model, üç sıra klavyenin üzerine yazılan yazıya uygun karakterler çıkaran sanal bir dördüncü klavye ile kullanımı da oldukça kolaylaştrıyor. Daha çok iş adamlarına hitap eden BlackBerry Passport hedeflediği ilgiyi yakalamışa benziyor. 

Thorsten Heins ile akıllı telefon pazarında ikinci bir şans arayan BlackBerry, işler beklendiği gibi gitmeyince yola John Chen ile devam etme kararı almıştı. Passport aslında Chen'in de ilk büyük başarısı olarak görülüyor.  

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-Passport-is-sold-out-as-200000-units-move_id61119 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
DH Misafiri
Blackberry passport cıhazından whatsapp uygulamasını kullanırken resım veya dosya gönderemiyorum. Bu konuda yardımcı olurmusunuz

haydaaa ilgimi çekmeye başlayan bir modeldi ama bu ne şimdi kardeşim ya???wup ta bile sorunmu var bunda?en basit app lerde bile sorun yaşıycaksam ne anladım 3 gb ramda sdragon 801 işlemciden 4k ekrandan filan.yinemi hikaye olmuş bb :((((((((bi türlü alamadık gittik şu bb yi o kadar istememe rağmen.biri bizi kurtarsın artık şu android zımbırtısından sıkıldık yahu harbi.ios zaten ketum bi sistem taktire şayan ama ondada hep aynı dizayn artı ios 8 saçmalığı.nerde 6 nerde 8.ios çular bilir benim ne demek istediğimi.bi ümit bb os diyoruz ama oda tırt galba....
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DH Misafiri 4 yıl
Blackberry passport cıhazından whatsapp uygulamasını kullanırken resım veya dosya gönderemiyorum. Bu konuda yardımcı olurmusunuz
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Stumaster 4 yıl
Alanlara hayırlı olsun. Benimde çok merak ettiğim bir telefon. İzlenimlerinizi paylaşırsanız sevinirim. :)
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xmasx 4 yıl
Limited Edition diye kırmızısıda çıkmış 100 dolar fazla (699 dolar usa) ayrıca seneye Passport 2 çıkıyormuş.
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X-Slim 4 yıl xmasx
Cook guzel ama neden 100 dolar fazla
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C E B R A I L 4 yıl
Arkadaşlar alıştıktan sonra BB 10 mükemmel bir işletim sistemi; ekimde update gelmiş (10.3.0.1418) ben de önyargılıydım ama denemeye değer. (buradan bir arkadaş sağolsun)

BB garantisine gelince; orj. garanti ne işe yarar henüz anlamadım ne yaparsanız yapın "kullanıcı hatası" oluyor ilk başta ondan sonra uğraş dur...İlçedeki cep telefoncusu dahi tamir edebiliyor yedek parçası bulunursa...

2.el piyasası ağır, şu an 2.el almanın tam zamanı yani Z10, Z30 bulunabilir.

Passportun şekli şemali, fiyatı içaçıcı değil kabul ama komple markayı b*klamaya gerenk yok...
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Axiaziz 4 yıl
Geçen hafta Dubai tatilinde, eşime iphone 6 alırken gördüm, inceledim, çok çok kaliteli bir izlenimi var, işletim sistemi çok stabil ve çok hızlı çalışıyordu, geçişler vs. çok hoşuma gitti, ekran, klavye aynı şekilde ama bir Android fanı olarak ortamdan uzaklaştım.

Ertesi gün başka bir mağazada cihaza yine gözüm kaydı altında "Android Market Available" yazısını görünce dayanamadım aldım.

Şimdi evde jelatinleri içinde duruyor, açıp kullanayım mı, böylece satayım mı falan ikilemdeyim, akşamları karşılıklı bakışıyoruz kendisiyle.

BB' nin bizim ülke açısından en büyük sıkıntısı da, çok fazla bilen kişi yok. Bilgi sahibi olanlar var tabii ama sayı az tabii. Dolayısıyla bu gün şu forumda bir Android telefonla yada bir iphone ile ilgili bir soru sorsanız veya internette araştırma yapsanız illa bir cevap bulursunuz ama bu telefonla ilgili biraz ayrıntı bir sorunuz olursa cevap bulamamanız büyük bir ihtimal sanki.
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thestell 4 yıl
İş adamı iş adamı diye geberiyorsunuz da mail okumak için o kadar para verip s800lu telefon almaya ne gerek var anlayamadım. Zaten 5" ucuz bi telefon alsam klavye rahat kullanılır, oyun oynamadıkça yeter.
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cleanton 4 yıl thestell
thestell

İş adamı iş adamı diye geberiyorsunuz da mail okumak için o kadar para verip s800lu telefon almaya ne gerek var anlayamadım. Zaten 5" ucuz bi telefon alsam klavye rahat kullanılır, oyun oynamadıkça yeter.

Sen öyle yap karışan mı var?
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XQS 4 yıl
Turkiyeye gelmez artik paralel geliyor bb cekildi Trden oyle biliyorum.Sekil ve saglam telefon
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cleanton 4 yıl XQS
XQS

Turkiyeye gelmez artik paralel geliyor bb cekildi Trden oyle biliyorum.Sekil ve saglam telefon







Türkiye'ye gelmez diyorsun ama firmanın birisi izinlerini alıp ithal etmiş. Garantisini de veriyor. İlla KVK'nın getirmesi gerekmiyor. Parasını ödeyen ve izinlerini alan her firma ithal edip satabilir. Blackberry'nin ofisini kapatması ürünlerin Türk pazarında satılmayacağı anlamına gelmiyor. BB'ler Türkiye'de satılmaya başladığında Türkiye ofisi zaten daha açılmamıştı. Şimdi de ofis olmadan satış yapılır, zaten satışı yapanlar distribütörler. Ofisin rolü yok.
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zx6r 5 yıl
Işıklı kamyon takozu gibi olmuş.
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Deranzo 5 yıl
Bari düz 4000 deseydin hepsiburada!
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NevNiyaz 5 yıl
halbuki amerikada iphonu getir passportunu götür kampanyası + indirim de yapıyor black friday indirimi 250-300$ gibi bi fiyata geliyor.
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