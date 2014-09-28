BlackBerry Passport iki günde 200 bin adet sattı





BlackBerry'in akıllı telefon pazarında var olma mücadelesinin en önemli hamlesi olan amiral gemi modeli Passport, henüz haftası dolmadan firmanın yüzünü güldürmeye başladı. Gelen ilk bilgiler oldukça ümit verici.





Daha piyasaya çıkalı iki gün olmasına rağmen BlackBerry Passport modeli 200 bin satış rakamına imza attı. Model Amazon stoklarında 6 saat, BlackBerry mağazası stoklarında 10 saat içerisinde tükenen model firma tarihinde de en hızlı satan model oldu.





4.5 inçlik ekranında 1440x1440 piksel çözünürlük sunan model, Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alıyor ve 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, 3450mAh gücünde batarya şeklinde özellikler barındırıyor.





Fiziksel klavyesine de dokunmatik hassasiyet kazandıran model, üç sıra klavyenin üzerine yazılan yazıya uygun karakterler çıkaran sanal bir dördüncü klavye ile kullanımı da oldukça kolaylaştrıyor. Daha çok iş adamlarına hitap eden BlackBerry Passport hedeflediği ilgiyi yakalamışa benziyor.





Thorsten Heins ile akıllı telefon pazarında ikinci bir şans arayan BlackBerry, işler beklendiği gibi gitmeyince yola John Chen ile devam etme kararı almıştı. Passport aslında Chen'in de ilk büyük başarısı olarak görülüyor.

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-Passport-is-sold-out-as-200000-units-move_id61119