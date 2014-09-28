BlackBerry Passport iki günde 200 bin adet sattı

Haber Editörü
BlackBerry'in akıllı telefon pazarında var olma mücadelesinin en önemli hamlesi olan amiral gemi modeli Passport, henüz haftası dolmadan firmanın yüzünü güldürmeye başladı. Gelen ilk bilgiler oldukça ümit verici.
Daha piyasaya çıkalı iki gün olmasına rağmen BlackBerry Passport modeli 200 bin satış rakamına imza attı. Model Amazon stoklarında 6 saat, BlackBerry mağazası stoklarında 10 saat içerisinde tükenen model firma tarihinde de en hızlı satan model oldu.
4.5 inçlik ekranında 1440x1440 piksel çözünürlük sunan model, Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alıyor ve 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, 3450mAh gücünde batarya şeklinde özellikler barındırıyor.
Fiziksel klavyesine de dokunmatik hassasiyet kazandıran model, üç sıra klavyenin üzerine yazılan yazıya uygun karakterler çıkaran sanal bir dördüncü klavye ile kullanımı da oldukça kolaylaştrıyor. Daha çok iş adamlarına hitap eden BlackBerry Passport hedeflediği ilgiyi yakalamışa benziyor.
Thorsten Heins ile akıllı telefon pazarında ikinci bir şans arayan BlackBerry, işler beklendiği gibi gitmeyince yola John Chen ile devam etme kararı almıştı. Passport aslında Chen'in de ilk büyük başarısı olarak görülüyor.
http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-Passport-is-sold-out-as-200000-units-move_id61119 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
haydaaa ilgimi çekmeye başlayan bir modeldi ama bu ne şimdi kardeşim ya???wup ta bile sorunmu var bunda?en basit app lerde bile sorun yaşıycaksam ne anladım 3 gb ramda sdragon 801 işlemciden 4k ekrandan filan.yinemi hikaye olmuş bb :((((((((bi türlü alamadık gittik şu bb yi o kadar istememe rağmen.biri bizi kurtarsın artık şu android zımbırtısından sıkıldık yahu harbi.ios zaten ketum bi sistem taktire şayan ama ondada hep aynı dizayn artı ios 8 saçmalığı.nerde 6 nerde 8.ios çular bilir benim ne demek istediğimi.bi ümit bb os diyoruz ama oda tırt galba....
BB garantisine gelince; orj. garanti ne işe yarar henüz anlamadım ne yaparsanız yapın "kullanıcı hatası" oluyor ilk başta ondan sonra uğraş dur...İlçedeki cep telefoncusu dahi tamir edebiliyor yedek parçası bulunursa...
2.el piyasası ağır, şu an 2.el almanın tam zamanı yani Z10, Z30 bulunabilir.
Passportun şekli şemali, fiyatı içaçıcı değil kabul ama komple markayı b*klamaya gerenk yok...
Ertesi gün başka bir mağazada cihaza yine gözüm kaydı altında "Android Market Available" yazısını görünce dayanamadım aldım.
Şimdi evde jelatinleri içinde duruyor, açıp kullanayım mı, böylece satayım mı falan ikilemdeyim, akşamları karşılıklı bakışıyoruz kendisiyle.
BB' nin bizim ülke açısından en büyük sıkıntısı da, çok fazla bilen kişi yok. Bilgi sahibi olanlar var tabii ama sayı az tabii. Dolayısıyla bu gün şu forumda bir Android telefonla yada bir iphone ile ilgili bir soru sorsanız veya internette araştırma yapsanız illa bir cevap bulursunuz ama bu telefonla ilgili biraz ayrıntı bir sorunuz olursa cevap bulamamanız büyük bir ihtimal sanki.
Sen öyle yap karışan mı var?
Türkiye'ye gelmez diyorsun ama firmanın birisi izinlerini alıp ithal etmiş. Garantisini de veriyor. İlla KVK'nın getirmesi gerekmiyor. Parasını ödeyen ve izinlerini alan her firma ithal edip satabilir. Blackberry'nin ofisini kapatması ürünlerin Türk pazarında satılmayacağı anlamına gelmiyor. BB'ler Türkiye'de satılmaya başladığında Türkiye ofisi zaten daha açılmamıştı. Şimdi de ofis olmadan satış yapılır, zaten satışı yapanlar distribütörler. Ofisin rolü yok.