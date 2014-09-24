BlackBerry Passport resmiyet kazandı





Akıllı telefon pazarında payı neredeyse yüzde 1'in altına inen ve bir dönem tüketici pazarından çekilmeyi tartışan BlackBerry, bununla birlikte ses getirecek projelere imza atmaya devam ediyor. Firmanın Passport isimli akıllı telefonu buna son örnek.





BlackBerry Passport firmanın ilk tanıtımları ile donanımı az çok bilinen bir cihazdı. 2.2GHz saat hızında çalışan ve Snapdragon 800 olduğu sanılan bir yongasetinden gücünü alan model 4.5 inçlik kare ekranında 1440x1440 piksel çözünürlük sunuyor ve piksel yoğunluğunu 453ppi'ye taşıyor. Cihazın fiziksel QWERTY klavyesi de dokunmatik hassasiyetli olduğu için ön paneli tamamen sürükleme yaparak kullanabiliyorsunuz. Bu alana temas ettiğinizde bir kursör de size eşlik edebiliyor.





32GB artırılabilir depolama kapasitesine sahip olan model 3450 mAh gücünde bir batarya barındırıyor ki bu bu ekran boyutunda yine cihaz bir ilke imza atıyor. Firma yoğun kullanımda cihazın 30 saate kadar sizi yolda bırakmayacağını belirtiyor.





13MP çözünürlüğündeki OIS destekli arka kamera 4K video çekebiliyor ancak bu özellik daha sonraki bir güncellemede gelecek. BlackBerry 10.3.1 işletim sistemine sahip olan cihaz ayrıca 3GB RAM, 9.3mm kalınlık, 5. nesil WiFi, NF, Bluetooth 4.0 gibi diğer özellikleri mevcut.





Cihaz ayrıca Amazon Appstore desteği ile de öne çıkıyor. Bu sayede pek çok Android uygulaması cihaza kurulabiliyor. Model 600$ fiyat etiketi ile 30 ülkede satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-Passport-now-available-unlocked-for-599-has-a-whopping-4GB-RAM_id61011