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BlackBerry Passport resmiyet kazandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry Passport resmiyet kazandı

Akıllı telefon pazarında payı neredeyse yüzde 1'in altına inen ve bir dönem tüketici pazarından çekilmeyi tartışan BlackBerry, bununla birlikte ses getirecek projelere imza atmaya devam ediyor. Firmanın Passport isimli akıllı telefonu buna son örnek. 

BlackBerry Passport firmanın ilk tanıtımları ile donanımı az çok bilinen bir cihazdı. 2.2GHz saat hızında çalışan ve Snapdragon 800 olduğu sanılan bir yongasetinden gücünü alan model 4.5 inçlik kare ekranında 1440x1440 piksel çözünürlük sunuyor ve piksel yoğunluğunu 453ppi'ye taşıyor. Cihazın fiziksel QWERTY klavyesi de dokunmatik hassasiyetli olduğu için ön paneli tamamen sürükleme yaparak kullanabiliyorsunuz. Bu alana temas ettiğinizde bir kursör de size eşlik edebiliyor. 

32GB artırılabilir depolama kapasitesine sahip olan model 3450 mAh gücünde bir batarya barındırıyor ki bu bu ekran boyutunda yine cihaz bir ilke imza atıyor. Firma yoğun kullanımda cihazın 30 saate kadar sizi yolda bırakmayacağını belirtiyor. 

13MP çözünürlüğündeki OIS destekli arka kamera 4K video çekebiliyor ancak bu özellik daha sonraki bir güncellemede gelecek. BlackBerry 10.3.1 işletim sistemine sahip olan cihaz ayrıca 3GB RAM, 9.3mm kalınlık, 5. nesil WiFi, NF, Bluetooth 4.0 gibi diğer özellikleri mevcut. 

Cihaz ayrıca Amazon Appstore desteği ile de öne çıkıyor. Bu sayede pek çok Android uygulaması cihaza kurulabiliyor. Model 600$ fiyat etiketi ile 30 ülkede satışa sunulacak.  

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-Passport-now-available-unlocked-for-599-has-a-whopping-4GB-RAM_id61011 Yorum Yaz
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Scheisse 5 yıl
bugün inceleme yapayım dedim mediamarkta yoktu yarın satürn e gidicem orası satıyormuş bakalım nasıl
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xmasx 5 yıl Scheisse
Luftfahrttechnik
bugün inceleme yapayım dedim mediamarkta yoktu yarın satürn e gidicem orası satıyormuş bakalım nasıl

Turkiye de satisi var mi hocam bu telefonun ? Eger olurda gideceginiz yerde bulunca fiyat ve telefon konusunda goruslerinizi beni alıntılayarak cevaplarsanız sevinirim.
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Muqarnas 5 yıl
Turkıyede satısa sunulucak mı bu telefon ? Ve ne zaman satısa cıkıcak ?
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system_25 5 yıl
Edit: yanlış konuya yazdım
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zingfth 5 yıl
bu telefonu bilmem ama blackberry z30 dan nefret attim. Aldığıma bin pişmanımm
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Scheisse 5 yıl zingfth
zingfth
bu telefonu bilmem ama blackberry z30 dan nefret attim. Aldığıma bin pişmanımm

hayırdır hocam ne gibi sorunları var
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antonidas 5 yıl
Farklı tasarım isteyenler buraya buyursun.
Batarya konusunda mükemmel bir cihaz yapmışlar.
Bb cihazları çok güvenlidir. Her türlü maddi işinizi hiç çekinmeden yapabilirsiniz.
Tamamen iş dünyasına hitap eden bir telefon.
Bazı özellikleri gerçekten güzel. Klavye üzerine çok çalışmışlar.
Bana hitap eden bir telefon değil ancak piyasada fark yaratabilir.
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Akasha_Ether 5 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


en az bu kadar kullanışsız bir telefon
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mr.babacan 5 yıl
Gerçekten çok iyi.Blackberry nin efsanenin geri dönüşünü heyecanla bekliyorum. Umarım fiyatlarını artık ülkemizde uygun tutarlar. Androidin hantallığı, iosun kısıtlamaları, windowsun kutularından sonra başka birşeyler lazım artık bu piyasaya.
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AppleFans 5 yıl
Güzel telefon da işletim sistemi biraz korkutuyor. Acaba son android uygulamaları ve oyunlarını görebilecek miyiz?
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Lightr 5 yıl
Geç bunları blackberry
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