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    Android 15 ne zaman yayınlanacak? İşte zaman çizelgesi

    Arama devi Google, yaklaşmakta olan Android 15 güncellemesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki yeni sürüm ne zaman çıkacak veya hangi telefonlara geliyor? İşte detaylar...
    Android 15 ne zaman çıkacak? İşte zaman çizelgesi Tam Boyutta Gör
    Google, uzun süredir beklenen Android 15 işletim sistemi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bildiğiniz gibi Android 15'in ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınlamakla kalmadı, yakın tarihte 2. Beta aşamasına geçildi ve ayrıntılı bir zaman çizelgesi de yayınlandı. Peki Android 15 ne zaman çıkacak? Gelin göz atalım...

    Google, Android işletim sisteminin yeni sürüm sürecinde üç adımlı bir strateji izliyor. Dolayısıyla bu Android 15 için de geçerli olacak. İlk olarak geliştirici önizleme sürümleri, ardından daha geniş kitlelere sunulan beta sürümleri ve son olarak halka açık stabil sürüm geliyor. 

    Android 15 ne zaman çıkıyor?

    Kaçıranlar için Android 15 için geliştirici önizleme sürümü 16 Şubat 2024'te başladı. İki geliştirici sürümünden sonra, Google ilk beta sürümünü Nisan ayında duyurdu ve bu resmi sürümden önce yeni özellikleri ve değişiklikleri denemek isteyen herkesin kullanımına sunuluyor. En sonuncusu Beta 2.2 ise, 3 Haziran'da yayımlandı ve yeniliklerden sizlere bahsetmiştik.

    Android 15 ne zaman çıkacak? İşte zaman çizelgesi Tam Boyutta Gör
    Resmi zaman çizelgesine göre, bu ay Android 15 Beta 3'ü ve Temmuz-Ağustos civarında Beta 4'ü göreceğiz. Bu süreçte birkaç küçük beta sürümü daha olacak. Beta 4 çıktığında ise, yeni işletim sistemi resmi sürüme neredeyse hazır olacak. Dolayısıyla geçen yılki sürüme benzer şekilde Pixel 9 serisi ile birlikte Ekim ayında piyasaya çıkması muhtemel. Ancak, OnePlus, Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo ve Realme gibi akıllı telefon markalarının bunu kendi arayüzlerine uyarlaması biraz daha zaman alabilir. 

    İşte tarihler:

    • Android 15 DP1: 16 Şubat 2024
    • Android 15 DP2: 21 Mart 2024
    • Android 15 Beta 1: 11 Nisan 2024
    • Android 15 Beta 1.1: 22 Nisan 2024
    • Android 15 Beta 1.2: 25 Nisan 2024
    • Android 15 Beta 2: 15 Mayıs 2024
    • Android 15 Beta 2.1: 20 Mayıs 2024
    • Android 15 Beta 2.2: 3 Haziran 2024

    Android 15 Özellikleri

    1. Uygulama Arşivleme: Kullanıcı verilerini korurken depolama alanı tasarrufu sağlamak için uygulamaları arşivlemeye olanak tanıyor. Şu ana kadar bu özellik sadece Play Store'dan yüklenen uygulamalar için sınırlıydı, ancak Android 15 bu özelliği işletim sistemi seviyesinde entegre ediyor ve Play Store dışından yüklenen uygulamaların bile arşivlenmesini/geri yüklenmesini sağlıyor.

    2. Geliştirilmiş Sağlık Bağlantısı: Yeni işletim sistemi, fitness, beslenme ve daha fazlasını kapsayan yeni veri türlerini içeriyor. Beta 2, cilt sıcaklığı ve eğitim planları gibi ek veri türlerini getiriyor.

    3. Özel Alan: Hassas dosya ve uygulamalarınızı ek bir güvenlik katmanı ile koruyor. Bu, Samsung telefonlarındaki Güvenli Klasör'e benzer. Bu yeni özellik, normal alandan gizli ayrı bir alan oluşturuyor.

    4. Kısmi Ekran Paylaşımı: Android 15'teki bir diğer kullanışlı özellik, tüm ekran yerine tek bir uygulamayı paylaşmanıza veya kaydetmenize olanak tanıyor.

    5. Bildirim Soğutması: Bu yeni özellik, aynı uygulamadan ardı ardına gelen bildirimlerle kullanıcıların bunalmamasını sağlamak için bildirim sesini düşürüyor.

    6. Uygulama Çiftleri: Android 15, kullanıcıların en sevdikleri bölünmüş ekran kombinasyonlarını kaydetmelerine olanak tanıyor. Ana ekrana bir kısayol oluşturularak her iki uygulamanın da bölünmüş ekran modunda anında açılması sağlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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