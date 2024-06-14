Android 15 ne zaman yayınlanacak? İşte zaman çizelgesi

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Tam Boyutta Gör Google, uzun süredir beklenen Android 15 işletim sistemi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bildiğiniz gibi Android 15'in ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınlamakla kalmadı, yakın tarihte 2. Beta aşamasına geçildi ve ayrıntılı bir zaman çizelgesi de yayınlandı. Peki Android 15 ne zaman çıkacak? Gelin göz atalım...

Google, Android işletim sisteminin yeni sürüm sürecinde üç adımlı bir strateji izliyor. Dolayısıyla bu Android 15 için de geçerli olacak. İlk olarak geliştirici önizleme sürümleri, ardından daha geniş kitlelere sunulan beta sürümleri ve son olarak halka açık stabil sürüm geliyor.

Android 15 ne zaman çıkıyor?

Kaçıranlar için Android 15 için geliştirici önizleme sürümü 16 Şubat 2024'te başladı. İki geliştirici sürümünden sonra, Google ilk beta sürümünü Nisan ayında duyurdu ve bu resmi sürümden önce yeni özellikleri ve değişiklikleri denemek isteyen herkesin kullanımına sunuluyor. En sonuncusu Beta 2.2 ise, 3 Haziran'da yayımlandı ve yeniliklerden sizlere bahsetmiştik.

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Tam Boyutta Gör Resmi zaman çizelgesine göre, bu ay Android 15 Beta 3'ü ve Temmuz-Ağustos civarında Beta 4'ü göreceğiz. Bu süreçte birkaç küçük beta sürümü daha olacak. Beta 4 çıktığında ise, yeni işletim sistemi resmi sürüme neredeyse hazır olacak. Dolayısıyla geçen yılki sürüme benzer şekilde Pixel 9 serisi ile birlikte Ekim ayında piyasaya çıkması muhtemel. Ancak, OnePlus, Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo ve Realme gibi akıllı telefon markalarının bunu kendi arayüzlerine uyarlaması biraz daha zaman alabilir.

İşte tarihler:

Android 15 DP1: 16 Şubat 2024

Android 15 DP2: 21 Mart 2024

Android 15 Beta 1: 11 Nisan 2024

Android 15 Beta 1.1: 22 Nisan 2024

Android 15 Beta 1.2: 25 Nisan 2024

Android 15 Beta 2: 15 Mayıs 2024

Android 15 Beta 2.1: 20 Mayıs 2024

Android 15 Beta 2.2: 3 Haziran 2024

Android 15 Özellikleri

Uygulama Arşivleme: Kullanıcı verilerini korurken depolama alanı tasarrufu sağlamak için uygulamaları arşivlemeye olanak tanıyor. Şu ana kadar bu özellik sadece Play Store'dan yüklenen uygulamalar için sınırlıydı, ancak Android 15 bu özelliği işletim sistemi seviyesinde entegre ediyor ve Play Store dışından yüklenen uygulamaların bile arşivlenmesini/geri yüklenmesini sağlıyor. Geliştirilmiş Sağlık Bağlantısı: Yeni işletim sistemi, fitness, beslenme ve daha fazlasını kapsayan yeni veri türlerini içeriyor. Beta 2, cilt sıcaklığı ve eğitim planları gibi ek veri türlerini getiriyor. Özel Alan: Hassas dosya ve uygulamalarınızı ek bir güvenlik katmanı ile koruyor. Bu, Samsung telefonlarındaki Güvenli Klasör'e benzer. Bu yeni özellik, normal alandan gizli ayrı bir alan oluşturuyor. Kısmi Ekran Paylaşımı: Android 15'teki bir diğer kullanışlı özellik, tüm ekran yerine tek bir uygulamayı paylaşmanıza veya kaydetmenize olanak tanıyor. Bildirim Soğutması: Bu yeni özellik, aynı uygulamadan ardı ardına gelen bildirimlerle kullanıcıların bunalmamasını sağlamak için bildirim sesini düşürüyor. Uygulama Çiftleri: Android 15, kullanıcıların en sevdikleri bölünmüş ekran kombinasyonlarını kaydetmelerine olanak tanıyor. Ana ekrana bir kısayol oluşturularak her iki uygulamanın da bölünmüş ekran modunda anında açılması sağlanıyor.

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Android 15 ne zaman çıkacak? İşte zaman çizelgesi