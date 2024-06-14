Android 15 ne zaman yayınlanacak? İşte zaman çizelgesi

Google, Android işletim sisteminin yeni sürüm sürecinde üç adımlı bir strateji izliyor. Dolayısıyla bu Android 15 için de geçerli olacak. İlk olarak geliştirici önizleme sürümleri, ardından daha geniş kitlelere sunulan beta sürümleri ve son olarak halka açık stabil sürüm geliyor.
Android 15 ne zaman çıkıyor?
Kaçıranlar için Android 15 için geliştirici önizleme sürümü 16 Şubat 2024'te başladı. İki geliştirici sürümünden sonra, Google ilk beta sürümünü Nisan ayında duyurdu ve bu resmi sürümden önce yeni özellikleri ve değişiklikleri denemek isteyen herkesin kullanımına sunuluyor. En sonuncusu Beta 2.2 ise, 3 Haziran'da yayımlandı ve yeniliklerden sizlere bahsetmiştik.
İşte tarihler:
- Android 15 DP1: 16 Şubat 2024
- Android 15 DP2: 21 Mart 2024
- Android 15 Beta 1: 11 Nisan 2024
- Android 15 Beta 1.1: 22 Nisan 2024
- Android 15 Beta 1.2: 25 Nisan 2024
- Android 15 Beta 2: 15 Mayıs 2024
- Android 15 Beta 2.1: 20 Mayıs 2024
- Android 15 Beta 2.2: 3 Haziran 2024
Android 15 Özellikleri
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Uygulama Arşivleme: Kullanıcı verilerini korurken depolama alanı tasarrufu sağlamak için uygulamaları arşivlemeye olanak tanıyor. Şu ana kadar bu özellik sadece Play Store'dan yüklenen uygulamalar için sınırlıydı, ancak Android 15 bu özelliği işletim sistemi seviyesinde entegre ediyor ve Play Store dışından yüklenen uygulamaların bile arşivlenmesini/geri yüklenmesini sağlıyor.
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Geliştirilmiş Sağlık Bağlantısı: Yeni işletim sistemi, fitness, beslenme ve daha fazlasını kapsayan yeni veri türlerini içeriyor. Beta 2, cilt sıcaklığı ve eğitim planları gibi ek veri türlerini getiriyor.
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Özel Alan: Hassas dosya ve uygulamalarınızı ek bir güvenlik katmanı ile koruyor. Bu, Samsung telefonlarındaki Güvenli Klasör'e benzer. Bu yeni özellik, normal alandan gizli ayrı bir alan oluşturuyor.
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Kısmi Ekran Paylaşımı: Android 15'teki bir diğer kullanışlı özellik, tüm ekran yerine tek bir uygulamayı paylaşmanıza veya kaydetmenize olanak tanıyor.
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Bildirim Soğutması: Bu yeni özellik, aynı uygulamadan ardı ardına gelen bildirimlerle kullanıcıların bunalmamasını sağlamak için bildirim sesini düşürüyor.
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Uygulama Çiftleri: Android 15, kullanıcıların en sevdikleri bölünmüş ekran kombinasyonlarını kaydetmelerine olanak tanıyor. Ana ekrana bir kısayol oluşturularak her iki uygulamanın da bölünmüş ekran modunda anında açılması sağlanıyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.