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BlackBerry Priv satışa çıktı. İşte fiyatı ve cihaz hakkındaki diğer detaylar:

BlackBerry'nin tarihinde ilk kez farklı bir işletim sistemine yer vereceği yeni akıllı telefonu BlackBerry Priv, ülkemizde satışa çıkıyor. Fiyatlar dudak uçuklatacak cinsten.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,7b
1
69
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry Priv satışa çıktı. İşte fiyatı ve cihaz hakkındaki diğer detaylar:


İngilizce gizlilik anlamına gelen Privacy kelimesinin ilk 4 harfini isim olarak benimseyen BlackBerry Priv, kullanıcı güvenliğini ilk planda tutan bir akıllı telefon. Android işletim sisteminin zaman zaman gündeme gelen açıkları biliniyor ancak BlackBerry, uzman olduğu güvenlik sistemleri konusunda yeni cihazına önemli dokunuşlar yaptı. DTEK güvenlik çözümü ile uygulamaların sisteme olan etkileri ve güvenlik seviyeleri anlık olarak takip edilebiliyor. 

Tasarım anlamında da BlackBerry Priv önemli yenilikler taşıyor. Cihazın iki kenardan kavisli 5.4 inçlik ekranı Galaxy S6 Edge serisinden biraz farklı zira kavis kısmı biraz daha kısa. 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip olan cihazın fiziksel klavyesi ekranın arkasında ve bir kızak marifetiyle açığa çıkıyor. Bu bakımdan cihaz biraz kalın ve 9.4mm seviyesinde. Klavye kapatıldığında tamamen dokunmatik bir ekran sizi bekliyor. Sanal menü tuşları ise ekran üzerine yerleştirilmiş. Yine klavye üzerinde sürükleme yaparak da ekranı kontrol edebiliyorsunuz. 

6 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 808 yonga setinden gücünü alan modelde 3GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasite mevcut. 18MP çözünürlüğündeki arka kamera OIS desteği ve 4K video kaydı imkanı sunuyor. Android 5.1.1 işletim sistemi üzerinde çalışan cihazda 3410mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Modelin fiziksel klavyesi Türkçe destekli değil. Bu bakımdan sanal klavye kullanmak çözüm olabilir veya cihazın kelime tahmin özelliğinden yararlanılabilir. 

BlackBerry Priv firmanın yegane Android telefonu olduğu için güncelleme konusunda avantajlı sayılabilir zira cihaz bu hafta ilk güncellemesini aldı. Güncellemede çeşitli güvenlik yamaları, sistem iyileştirmeleri, kamera hızının artırılması gibi yenilikler bulunuyor. Android 6.0 güncellemesi ise gelecek yıl başlarında cihaza sunulacak.

BlackBerry Priv modeli an itibariyle Hepsiburada üzerinde satışa sunulmuş durumda ve fiyatı 3499TL olarak belirlenmiş. Bu noktada cihaz 64GB kapasiteli iPhone 6S ile rekabet edecek gibi görünüyor ancak 32GB kapasiteli en pahalı akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz. BlackBerry ülkemizde resmi olarak faaliyet göstermediği için garanti ithalatçı firma tarafından sağlanıyor. Cihaz 7 Aralık Pazartesi itibariyle sevkiyata başlayacak. 

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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
"fiyatı 3499TL olarak belirlenmiş."
Uzun lafın kısası, şu anlama geliyor:
-Biz daha önce batıyorduk, yırtmıştık. Şimdi tekrar deniyoruz...
1 Yanıt Yanıtla +11
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selahattın ısık 3 yıl
Benden once biri belirtmediyse..

Y.U.H...
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#Gakko_ 3 yıl
O parayı bana verin, kişisel verilerinizi ben korurum. Kimseyle paylaşmam vallahi! Unutsanız, size bile söylemem! :)
1 Yanıt Yanıtla +7
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Redunay 3 yıl
Haber için teşekkürler Hepsiburada dan 2 adet kaptım hemen biri kendime birinide forumda çekilişle vereceğim beklemede kalın.
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Darkchild 3 yıl Redunay
Forumun hangi kısmında ? :D Şaka heralde dimi yaa ? :)
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gokhanext 3 yıl
Arkadaslar Blackberry bundan sonra kendi işletim sistemli telefonlar uretmeyecekmi.Tamamen androide mi yoneldirler?
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Gencbeyiin 3 yıl
Blackberry Priv'in fiyatı iPhone 6s'i geçti.
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1981se1981 3 yıl
o fiyata tam 4 tane akıllı telefon alırım blecbery kendini ne sanıyor
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smlyklmz 3 yıl
gayet çekici bir telefon
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muratkaya 3 yıl
Bir şirket nasıl batar
Sinemalarda.
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fthkn 3 yıl
BB 10'u sonlandırdığına pişman olacak Blackberry. Bu ne fiyat la böyle? Tamam piyasadaki en kaliteli Android cihaz ama fiyat akıl dışı. Zaten Türkiye'de bir iddiası yok resmi olarak çekildiğini düşünürsek. Olan tüketiciye oluyor. Kimse almaz bu fiyata Türkiye'de. Ama İlk İphone 6s alan abiden bir hamle bekliyorum ben.
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Echo54 3 yıl
Blackberry'lerin fiyatı avrupa ile aynı seviyede oluyor genelde. Avrupada 800 €. Eğer BB resmi olarak türkiyede olsaydı fiyatı 2499 gibi bir bedel olacaktı. Paralel ithalat'tan alacağına o para ile amerikaya gidip alabiliyorsun o telefonu.
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xLmNt13 3 yıl
Htc den de manyak çıktı bb
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Mianfei 3 yıl
Telefonun kullanım videolarına biraz baktım sanal tuşların olduğu yer müthiş yapılmış ekran nerdeyse alttan çerçevesiz. Hakkaten güzel telefon ama çok pahalı allah sahibine bağışlasın.
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Mianfei 3 yıl
teknokaptan
Ben 1 ayda amerikadan temin edebiliyorum cihazlari

100 dolar istediğin para benim için çok geldi. Almak istediğim telefon 170 dolar olunca koyduğun fiyat gümrükten fazla :D
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teknokaptan 3 yıl Mianfei
Kalasso

teknokaptan

Ben 1 ayda amerikadan temin edebiliyorum cihazlari


100 dolar istediğin para benim için çok geldi. Almak istediğim telefon 170 dolar olunca koyduğun fiyat gümrükten fazla :D

Maalesef benimde yapicağim bir şey yok bu cihazi alacak kişi zaten aylarca biriktirip maaşindan alan biri olmaz sanirim zaten bu cihazlarin temin için kafadan 170 dolar masraf cikar fiyatindan hariç onun için 100 dolar senin için büyük ama burdaki için çok az bu yüzden bir iş yapiyorsan para kazanmiyorsan o iş fazla sürmez gerçek haftada buda böyledir.bende isterim ucuza vereyim ama çok müşterim olsun ama olmuyor ben kitalar arasi getirip götürenlere size teslim eden kişiye gibi kişilerede para veriyorum bunlar ticarettir kimse hayrina taşimaz Amerika'da
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