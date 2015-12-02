BlackBerry Priv satışa çıktı. İşte fiyatı ve cihaz hakkındaki diğer detaylar:





İngilizce gizlilik anlamına gelen Privacy kelimesinin ilk 4 harfini isim olarak benimseyen BlackBerry Priv, kullanıcı güvenliğini ilk planda tutan bir akıllı telefon. Android işletim sisteminin zaman zaman gündeme gelen açıkları biliniyor ancak BlackBerry, uzman olduğu güvenlik sistemleri konusunda yeni cihazına önemli dokunuşlar yaptı. DTEK güvenlik çözümü ile uygulamaların sisteme olan etkileri ve güvenlik seviyeleri anlık olarak takip edilebiliyor.





Tasarım anlamında da BlackBerry Priv önemli yenilikler taşıyor. Cihazın iki kenardan kavisli 5.4 inçlik ekranı Galaxy S6 Edge serisinden biraz farklı zira kavis kısmı biraz daha kısa. 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip olan cihazın fiziksel klavyesi ekranın arkasında ve bir kızak marifetiyle açığa çıkıyor. Bu bakımdan cihaz biraz kalın ve 9.4mm seviyesinde. Klavye kapatıldığında tamamen dokunmatik bir ekran sizi bekliyor. Sanal menü tuşları ise ekran üzerine yerleştirilmiş. Yine klavye üzerinde sürükleme yaparak da ekranı kontrol edebiliyorsunuz.





6 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 808 yonga setinden gücünü alan modelde 3GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasite mevcut. 18MP çözünürlüğündeki arka kamera OIS desteği ve 4K video kaydı imkanı sunuyor. Android 5.1.1 işletim sistemi üzerinde çalışan cihazda 3410mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Modelin fiziksel klavyesi Türkçe destekli değil. Bu bakımdan sanal klavye kullanmak çözüm olabilir veya cihazın kelime tahmin özelliğinden yararlanılabilir.





BlackBerry Priv firmanın yegane Android telefonu olduğu için güncelleme konusunda avantajlı sayılabilir zira cihaz bu hafta ilk güncellemesini aldı. Güncellemede çeşitli güvenlik yamaları, sistem iyileştirmeleri, kamera hızının artırılması gibi yenilikler bulunuyor. Android 6.0 güncellemesi ise gelecek yıl başlarında cihaza sunulacak.





BlackBerry Priv modeli an itibariyle Hepsiburada üzerinde satışa sunulmuş durumda ve fiyatı 3499TL olarak belirlenmiş. Bu noktada cihaz 64GB kapasiteli iPhone 6S ile rekabet edecek gibi görünüyor ancak 32GB kapasiteli en pahalı akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz. BlackBerry ülkemizde resmi olarak faaliyet göstermediği için garanti ithalatçı firma tarafından sağlanıyor. Cihaz 7 Aralık Pazartesi itibariyle sevkiyata başlayacak.