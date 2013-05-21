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BlackBerry Q10 satış fiyatı belli oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,5b
1
49
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry Q10 satış fiyatı belli oldu

BlackBerry'nin yeni işletim sistemi BlackBerry Q10 taşıyan ikinci cihaz olan fiziksel klavyeli Q10 modelinin ülkemizdeki satış fiyatı da belli oldu.

Dokunmatik ekran ve fiziksel QWERTY klavyesi ile profesyonellere ve fiziksel klavyeden hoşlananlara hitap eden Q10 modeli, Turkcell Mağaza'da 1999TL seviyesinden ön siparişe sunuldu. Böylece Q10 da amiral gemi modelleri ile aynı fiyat seviyesinde yerini almış oldu.

Turkcell modelin sevkiyatına 3 Haziran tarihinde başlayacağı notunu düşmüş. Modeli ön sipariş verenlere 1GB internet hediye edilecek. Ayrıca stoklarla sınırlı BlackBerry Araç Şarjı da kutu içeriğine dahil.

BlackBerry Q10 modelinin özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak; 3.1 inçlik 720x720 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran, 1.5 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8960 işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 2100mAh batarya şeklinde sıralanabilir.

http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/BlackBerry-BlackBerry-Q10/1006659/.html Yorum Yaz
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armanatilgan 6 yıl en beğenilen
Oha 2000tl o.O
1 Yanıt Yanıtla +8
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rorschach_ 6 yıl
Ya yokta arkadaş adam gitmiş tuşlu telefona 2gb ram koymuş. Şaşılacak şey. Arkada tango açıkken ekranı ikiye bölüp üstte tarayacıdan oyun oynayıp altta film açıp izleyenler için yapmışlar herhalde.
Ya yokta arkadaş adam gitmiş tuşlu telefona 2gb ram koymuş. Şaşılacak şey. Arkada tango açıkken ekranı ikiye bölüp üstte tarayacıdan oyun oynayıp altta film aç...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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malkooklam 6 yıl
Ben 550 euroya buldum alsam mı. ?
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Zenci Forvet 6 yıl
Fiyat uçmuş.
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Kellerman 6 yıl
Hos cihaza benziyor
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svs 6 yıl
Fiyatını abartmışlar.
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Echo54 6 yıl
Benim de tam anlamıyla idealımdekı telefon ama maximum ederı 1500 lıra. Mecburen ıkıncı ele dusmesını bekleyecegım :))
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NevNiyaz 6 yıl
yabancıların her şeyini daha bize gelmden havada kapıyoruz da bir de "your hard earned money" tabirlerini alabilsek. benim param kıymetli arkadaş seneye eskiyecek bi transistör yığınına yıllarca kullanılacak otura gurubu beyaz eşya parası veremem :) şimdi biri çıkar elmalar armutlar der iyi tamam da hepsi aynı cepten çıkıyor elma da armut da :)
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.Kara. 6 yıl
Tam aradığım telefon Fiyatı 1500 ün aşşa düşmesini bekliyecğim 2000 TL çok fazla bu telefona.
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MagicSnipeR 6 yıl
Bizim ülkemize girerken cihazlara ne oluyor da fiyatları böyle tavan yapıyor aklım almıyor arkadaş ya...
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enzomaresca 6 yıl
z10dan bile pahalı. 3-5 tane satarsa başarı. 1100-1200 olsa anca alınabilir.
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furkant1 6 yıl
Ayıp bu yaptığın Turkcell. Yurt dışında kaçtan duyuruldu sen 2000den veriyorsun. Hadi S4, One neyse de bu yurt dışında ucuz. Çok ayıp.
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__Nikolaus__ 6 yıl furkant1
furkant1

Ayıp bu yaptığın Turkcell. Yurt dışında kaçtan duyuruldu sen 2000den veriyorsun. Hadi S4, One neyse de bu yurt dışında ucuz. Çok ayıp.

Yani hadi bilmiyorsun anlarim da sallama bari. Hem de ne sallama.

Bu cihazin yurtdisi fiyati htc one dan da s4 den de pahali.

q10 ingiltere kontratsiz fiyati 580 pound. Amerika fiyati 880 dolar.
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junkiekral 6 yıl
Bunlar fiyat koyarken piyasaya hiç bakmıyorlar heralde.2000 verilir mi o tele dandik işletim sistemli bide.Geri tuşu olmayan tel mi olur lan.S4 miniyi bekleyin dostlar...
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Dexstz 6 yıl
Fiyata gel.
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cngiz 6 yıl
ozzy_carpe
Nefret ediyorum operatorlerin telefon satmalarindan , yaninda 1 gb internet bilmem ne hediye, turkcell telefonu yapan firmadan daha fazla kar sagliyor, tel 1500-1700 arasi.. Gelgeleliim %25 OTV ve bir okadarda turkcell kazigi .. Al sana 2000 TL.. Gorurum turkcelli apple store actiktan sonra bakalim ne yapacak... Q10 simdiden 1600 civari.. Bir kac ay sonra 1200-1300 TL ye cok rahat alinabilir .. www.sahibinden.com/ilan/alisveris-cep-telefonu-modeller-blackberry-q10-magazadan-sim-free-1625-tl-125452958/detay

Apple Store'u bende dört gözle bekliyorum. İnşallah fiyatlar biraz olsun adam gibi olur. Ancak bu firmalar danışıklı dövüş yaptıkça, tüketicinin elinden çok birşey gelemiyor.
İletişim ülkemiz için çok masraflı bir hal aldı. Cihazların üzerindeki ötv kalkmalı artık. Ayrıca iletişim üzerindeki ötv de kalkmalı. 4 kişilik bir ailede hepimiz ayda 30 TL. yüklüyoruz. İnternet içinde 65 TL. veriyorum. Bir yılda toplam 2220 TL.
1 Yanıt Yanıtla +1
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xmasx 6 yıl cngiz
cngiz
ozzy_carpe
Nefret ediyorum operatorlerin telefon satmalarindan , yaninda 1 gb internet bilmem ne hediye, turkcell telefonu yapan firmadan daha fazla kar sagliyor, tel 1500-1700 arasi.. Gelgeleliim %25 OTV ve bir okadarda turkcell kazigi .. Al sana 2000 TL.. Gorurum turkcelli apple store actiktan sonra bakalim ne yapacak... Q10 simdiden 1600 civari.. Bir kac ay sonra 1200-1300 TL ye cok rahat alinabilir .. www.sahibinden.com/ilan/alisveris-cep-telefonu-modeller-blackberry-q10-magazadan-sim-free-1625-tl-125452958/detay

Apple Store'u bende dört gözle bekliyorum. İnşallah fiyatlar biraz olsun adam gibi olur. Ancak bu firmalar danışıklı dövüş yaptıkça, tüketicinin elinden çok birşey gelemiyor.
İletişim ülkemiz için çok masraflı bir hal aldı. Cihazların üzerindeki ötv kalkmalı artık. Ayrıca iletişim üzerindeki ötv de kalkmalı. 4 kişilik bir ailede hepimiz ayda 30 TL. yüklüyoruz. İnternet içinde 65 TL. veriyorum. Bir yılda toplam 2220 TL.

Aynen hocam apple store bir an once acilsada kurtulsak en azindan apple urunleri icin , iphone larda bir nebze fiyatlar uygun olacak ama dunyada baska bir yerde ornegi olmayan OTV yuzunden bakalim ne olacak ama diger urunlerde cok umitliyim .. Telefon oyle bir luks hale gelmiski vergisini bile cikarmislar.. Ciddi olarak bu gereksiz vergiyi kaldirmalari gerekiyor. .Avrupa ulkelerinden bile fiyatlar fazla ve onlarin en kotusu bile bizden 5 kat alim gucune sahip.. Sonra turkcell Turkiyenin en zengini seciliyor..
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General. 6 yıl
Çok pahalı ne yaptın BB uçtun
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