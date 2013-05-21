BlackBerry Q10 satış fiyatı belli oldu





BlackBerry'nin yeni işletim sistemi BlackBerry Q10 taşıyan ikinci cihaz olan fiziksel klavyeli Q10 modelinin ülkemizdeki satış fiyatı da belli oldu.





Dokunmatik ekran ve fiziksel QWERTY klavyesi ile profesyonellere ve fiziksel klavyeden hoşlananlara hitap eden Q10 modeli, Turkcell Mağaza'da 1999TL seviyesinden ön siparişe sunuldu. Böylece Q10 da amiral gemi modelleri ile aynı fiyat seviyesinde yerini almış oldu.





Turkcell modelin sevkiyatına 3 Haziran tarihinde başlayacağı notunu düşmüş. Modeli ön sipariş verenlere 1GB internet hediye edilecek. Ayrıca stoklarla sınırlı BlackBerry Araç Şarjı da kutu içeriğine dahil.





BlackBerry Q10 modelinin özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak; 3.1 inçlik 720x720 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran, 1.5 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8960 işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 2100mAh batarya şeklinde sıralanabilir.

http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/BlackBerry-BlackBerry-Q10/1006659/.html