BlackBerry Q10 satış fiyatı belli oldu

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BlackBerry'nin yeni işletim sistemi BlackBerry Q10 taşıyan ikinci cihaz olan fiziksel klavyeli Q10 modelinin ülkemizdeki satış fiyatı da belli oldu.
Dokunmatik ekran ve fiziksel QWERTY klavyesi ile profesyonellere ve fiziksel klavyeden hoşlananlara hitap eden Q10 modeli, Turkcell Mağaza'da 1999TL seviyesinden ön siparişe sunuldu. Böylece Q10 da amiral gemi modelleri ile aynı fiyat seviyesinde yerini almış oldu.
Turkcell modelin sevkiyatına 3 Haziran tarihinde başlayacağı notunu düşmüş. Modeli ön sipariş verenlere 1GB internet hediye edilecek. Ayrıca stoklarla sınırlı BlackBerry Araç Şarjı da kutu içeriğine dahil.
BlackBerry Q10 modelinin özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak; 3.1 inçlik 720x720 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran, 1.5 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8960 işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 2100mAh batarya şeklinde sıralanabilir.
http://magaza.turkcell.com.tr/akilli-telefon/BlackBerry-BlackBerry-Q10/1006659/.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yani hadi bilmiyorsun anlarim da sallama bari. Hem de ne sallama.
Bu cihazin yurtdisi fiyati htc one dan da s4 den de pahali.
q10 ingiltere kontratsiz fiyati 580 pound. Amerika fiyati 880 dolar.
Apple Store'u bende dört gözle bekliyorum. İnşallah fiyatlar biraz olsun adam gibi olur. Ancak bu firmalar danışıklı dövüş yaptıkça, tüketicinin elinden çok birşey gelemiyor.
İletişim ülkemiz için çok masraflı bir hal aldı. Cihazların üzerindeki ötv kalkmalı artık. Ayrıca iletişim üzerindeki ötv de kalkmalı. 4 kişilik bir ailede hepimiz ayda 30 TL. yüklüyoruz. İnternet içinde 65 TL. veriyorum. Bir yılda toplam 2220 TL.
Aynen hocam apple store bir an once acilsada kurtulsak en azindan apple urunleri icin , iphone larda bir nebze fiyatlar uygun olacak ama dunyada baska bir yerde ornegi olmayan OTV yuzunden bakalim ne olacak ama diger urunlerde cok umitliyim .. Telefon oyle bir luks hale gelmiski vergisini bile cikarmislar.. Ciddi olarak bu gereksiz vergiyi kaldirmalari gerekiyor. .Avrupa ulkelerinden bile fiyatlar fazla ve onlarin en kotusu bile bizden 5 kat alim gucune sahip.. Sonra turkcell Turkiyenin en zengini seciliyor..
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