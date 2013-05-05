BlackBerry R10 bu kez siyah olarak görüntülendi





BlackBerry 10 işletim sistemi yüklü tamamen dokunmatik Z10 ve fiziksel klavyeli Q10 ile akıllı telefon pazarına iyi bir giriş yapan BlackBerry, bu olumlu havayı arkasına alarak farklı segmentler için hazırlık yapmaya başladı.





Firma bir süre alt seviye akıllı telefon segmentine girmeyeceğini açıklamıştı. Ancak ortaya çıkan görseller özellikle gençlere yönelik orta seviye modellerin yolda olduğunu gösteriyor.





BlackBerry'nin R10 adında fiziksel klavyeli bir orta seviye BB10 cihazı üzerinde çalıştığı bir süre önce internete sızmıştı. Kırmızı renkli bu cihazın şimdi siyah renkli versiyonu da internete sızdı.





Modelin sızan bilgileri ise 3.1 inçlik 720x720 piksel çözünürlükte ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, 2GB RAM, 1800mAh çıkarılamayan batarya, 8GB depolama kapasitesi ve BB10.1 sürümü şeklinde sıralanıyor. BB10.1 sürümü fiziksel klavyeli modeller için optimize edilmiş yenilikler sunuyor.





Firmanın cihazı yaz döneminde piyasaya süreceğini tahmin ediliyor. Fiyat aralığı ise 300$-330$ bandında. Firmanın alt seviye modellerle satışlarını artırması bekleniyor.

http://t.crackberry.com/blackberry-r10-spotted-black-coupled-some-rumored-specs