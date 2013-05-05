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BlackBerry R10 bu kez siyah olarak görüntülendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry R10 bu kez siyah olarak görüntülendi

BlackBerry 10 işletim sistemi yüklü tamamen dokunmatik Z10 ve fiziksel klavyeli Q10 ile akıllı telefon pazarına iyi bir giriş yapan BlackBerry, bu olumlu havayı arkasına alarak farklı segmentler için hazırlık yapmaya başladı.

Firma bir süre alt seviye akıllı telefon segmentine girmeyeceğini açıklamıştı. Ancak ortaya çıkan görseller özellikle gençlere yönelik orta seviye modellerin yolda olduğunu gösteriyor.

BlackBerry'nin R10 adında fiziksel klavyeli bir orta seviye BB10 cihazı üzerinde çalıştığı bir süre önce internete sızmıştı. Kırmızı renkli bu cihazın şimdi siyah renkli versiyonu da internete sızdı.

Modelin sızan bilgileri ise 3.1 inçlik 720x720 piksel çözünürlükte ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, 2GB RAM, 1800mAh çıkarılamayan batarya, 8GB depolama kapasitesi ve BB10.1 sürümü şeklinde sıralanıyor. BB10.1 sürümü fiziksel klavyeli modeller için optimize edilmiş yenilikler sunuyor.

Firmanın cihazı yaz döneminde piyasaya süreceğini tahmin ediliyor. Fiyat aralığı ise 300$-330$ bandında. Firmanın alt seviye modellerle satışlarını artırması bekleniyor. 

http://t.crackberry.com/blackberry-r10-spotted-black-coupled-some-rumored-specs Yorum Yaz
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sinyorahıskalı 6 yıl en beğenilen
Blackberry'nin orta seviye bir telefona bile 2 GB Ram ve küçük ekrana rağmen 1800 mah pil koyması takdire şayan.
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Guest-BA761BEEF 6 yıl
Pil 2180 mAh. Yanlışlık olmasın.
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General. 6 yıl
2GB ram çok değilmi ben kıllanmaya başladım Blackberry 10 dan Sistemmi çok yiyor Android gibi yoksa Blackberry mi cömert anlamadım
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eP_362 6 yıl
Evet sistem bunu gerektiriyor.
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Kadir Kaan 6 yıl
fetih51
Blackberrynin orta seviye bir telefona bile 2 GB Ram ve küçük ekrana rağmen 1800 mah pil koyması takdire şayan.

İşletim Sistemi bunu gerektiriyor da ondan. Yoksa onlar da pek hevesli değiller yani..
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Guest-BA761BEEF 6 yıl
Gelsin alacağım ulan!
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alibakirhan 6 yıl
alt seviye 2gb 720p türkiyeye gel alacam lan seni
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sinyorahıskalı 6 yıl en beğenilen
Blackberry'nin orta seviye bir telefona bile 2 GB Ram ve küçük ekrana rağmen 1800 mah pil koyması takdire şayan.
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WmGMD 6 yıl
Şimdi bu ekran 720p mi oluyor ?
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oricalcus 6 yıl WmGMD
babacaka1234512

Şimdi bu ekran 720p mi oluyor ?


Hayır, 720p olabilmesi için ekran çözünürlüğünün 1280 x 720 olması gerekiyor.R10'nun çözünürlüğü ise 720 x 720.
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The-Engineer 6 yıl WmGMD
babacaka1234512
Şimdi bu ekran 720p mi oluyor ?

Ben olur diye biliyorum ekran oranından dolayı 720-720 olmuş
normalde kısa tarafın 720 piksel olması yeterli bunda her iki tarafta eşit olacağından olması lazım
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