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BlackBerry, Typo iPhone'un satışına ihtiyati tedbir kararı aldırdı

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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BlackBerry, Typo iPhone'un satışına ihtiyati tedbir kararı aldırdı

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Blackberry, iPhone'a fiziksel klavye kazandıran Typo iPhone isimli kılıf + klavye aksesuarına karşı açtığı patent ihlal davasında satış yasağı çıktı.

Blackberry'nin bu yılın başında başlattığı hukuk mücadelesini "büyük ölçüde kazanması" uzun sürmedi. Typo iPhone isimli kılıf + klavye aksesuarının, Blackberry telefonların ikonikleşen klavyesiyle büyük benzerlik taşıdığı ve bu durumun imtiyaz hakkını elinde bulundurduğu patentlerin ihlaline neden olduğu gerekçesiyle açılan davada yargıçlar, yaptıkları incelemeden sonra Blackberry'nin iddiasının geçerli sebeplere dayandığını tespit ederek, Typo iPhone'un satışına ihtiyati tedbir kararı getirdi.

Karar sonrasında Typo tarafından gelen açıklamada firma olarak yenilikçi ürünler geliştirip tüketicilere ulaştırmaya devam edecekleri belirtilirken; BlackBerry basın sözcüsü ise mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararından memnun olduklarını ve bu kararın Typo'nun BlackBerry'nin fikri haklarına verdiği zararın daha ileriye gitmemesi için önemli olduğunu ifade etti.


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BaranGunduz 5 yıl en beğenilen
adamlar aynen kopyalamıştı zaten
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kamilsaritas58 3 yıl
İPhone'a yeni Görünüm
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okan_cehapelioglu 5 yıl
haklı bire bir benziyor
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mementopolis 5 yıl
tasarim degilde ilk defa iyi bir fikrin ortaya cikdigini görüyorum bunun kizakli versiyonu cikarsa 10 numara olur benim icin özelikle yatay versiyonu.
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android137 5 yıl
Bence cok dogru bir karar olmus adamlar klavyenin arasindaki metal gorunumlu seridin seklini bile ayni yapmislardi kendilerine ozgun bir tasarim yapip sunabilirlerdi.
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GetSomeRest 5 yıl
çok mu zor özgün bir tasarım yapmak.
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Stand Alone 5 yıl
Dokunmatik telefonlarla mesaj yazmak cidden zor ama Blackberry haklı.
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thestell 5 yıl Stand Alone
The Power of Faith

Dokunmatik telefonlarla mesaj yazmak cidden zor ama Blackberry haklı.

Swype kullandın mı hiç? Swiftkeydeki adını bilmiyorum da parmak kaldırmadan yazmak.
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HeavyClocker 5 yıl
Yerinde bir karar olmuş
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BaranGunduz 5 yıl en beğenilen
adamlar aynen kopyalamıştı zaten
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ukyo29 5 yıl
Blackberry'de kendini nimetten sayıyor
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