BlackBerry, Typo iPhone'un satışına ihtiyati tedbir kararı aldırdı

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Blackberry, iPhone'a fiziksel klavye kazandıran Typo iPhone isimli kılıf + klavye aksesuarına karşı açtığı patent ihlal davasında satış yasağı çıktı.

Blackberry'nin bu yılın başında başlattığı hukuk mücadelesini "büyük ölçüde kazanması" uzun sürmedi. Typo iPhone isimli kılıf + klavye aksesuarının, Blackberry telefonların ikonikleşen klavyesiyle büyük benzerlik taşıdığı ve bu durumun imtiyaz hakkını elinde bulundurduğu patentlerin ihlaline neden olduğu gerekçesiyle açılan davada yargıçlar, yaptıkları incelemeden sonra Blackberry'nin iddiasının geçerli sebeplere dayandığını tespit ederek, Typo iPhone'un satışına ihtiyati tedbir kararı getirdi.

Karar sonrasında Typo tarafından gelen açıklamada firma olarak yenilikçi ürünler geliştirip tüketicilere ulaştırmaya devam edecekleri belirtilirken; BlackBerry basın sözcüsü ise mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararından memnun olduklarını ve bu kararın Typo'nun BlackBerry'nin fikri haklarına verdiği zararın daha ileriye gitmemesi için önemli olduğunu ifade etti.