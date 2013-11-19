BlackBerry Z10 Porsche Design haftaya satışa sunuluyor









Yaklaşık iki yıl önce piyasaya çıkan BlackBerry Porsche Design, firmanın lüks sınıftaki akıllı telefonu konumundaydı ve BlackBerry OS 7 üzerinde çalışıyordu. Serinin ikinci modeli olacak BlackBerry Z10 Porsche Design haftaya piyasaya çıkıyor.





İngiliz Harrouds mağazası tarafından satışa sunulacak olan model temel olarak BlackBerry Z10 modelini esas alıyor. Cihazın özelliklerini 4.2 inçlik 1280x768 piksel çözünürlükte ekran, çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 1800mAh batarya şeklinde saymak mümkün.





Modeli farklı yapan ise dış tasarımı. Gövde paslanmaz çelikten imal edilirken, dalgalı cam malzeme kullanılan arka kapak İtalyan derisi ile kaplanmış. Ayrıca timsah derisinden kaplamaya sahip bir versiyon da olacak. 21 Kasım'da satışa çıkacak olan model 1450 pound fiyat etiketine sahip.





http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-Z10-Porsche-Design-model-priced-at-1450-available-Thursday-at-Harrods_id49497