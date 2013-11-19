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BlackBerry Z10 Porsche Design haftaya satışa sunuluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry Z10 Porsche Design haftaya satışa sunuluyor


Yaklaşık iki yıl önce piyasaya çıkan BlackBerry Porsche Design, firmanın lüks sınıftaki akıllı telefonu konumundaydı ve BlackBerry OS 7 üzerinde çalışıyordu. Serinin ikinci modeli olacak BlackBerry Z10 Porsche Design haftaya piyasaya çıkıyor.

İngiliz Harrouds mağazası tarafından satışa sunulacak olan model temel olarak BlackBerry Z10 modelini esas alıyor. Cihazın özelliklerini 4.2 inçlik 1280x768 piksel çözünürlükte ekran, çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 1800mAh batarya şeklinde saymak mümkün.

Modeli farklı yapan ise dış tasarımı. Gövde paslanmaz çelikten imal edilirken, dalgalı cam malzeme kullanılan arka kapak İtalyan derisi ile kaplanmış. Ayrıca timsah derisinden kaplamaya sahip bir versiyon da olacak. 21 Kasım'da satışa çıkacak olan model 1450 pound fiyat etiketine sahip. 


http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-Z10-Porsche-Design-model-priced-at-1450-available-Thursday-at-Harrods_id49497 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 6 yıl en beğenilen
bu ferrari porsche dizayn aksesuar olaylari bana oldum olasi itici gelmistir. porsche sa arabada porsche, ismini telefonuna hayvan gibi yazdirmak ne fark yaratacak. porscheun yoksa cok cocukca duruyor, porscheun varsa daha kotu gormemisin arabasi olmus misali.
bu ferrari porsche dizayn aksesuar olaylari bana oldum olasi itici gelmistir. porsche sa arabada porsche, ismini telefonuna hayvan gibi yazdirmak ne fark yarata...
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seven44 6 yıl
doğan slx daha iyi
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zingfth 5 yıl
o paraya bırazdaha koy porsche al
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Porsche yazıyor diye uc katı para vermek
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okan_cehapelioglu 6 yıl
ilk porshe design çok başarılıydı
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WB 6 yıl
Altin semerli bi atasozu vardi onu hatirlatti bana..
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aspirin_00 6 yıl
black bery sanki 1997 yılında ilk çıkan akıllı telefonu andırıyor simgeleri bile itici
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onizuka_sensei 6 yıl
İşte ihtiyacımız olan telefon. Blackbery yi bütün zararından kurtaracak telefon. Çıksın gidip 3 5 tane almak lazım
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seven44 6 yıl
doğan slx daha iyi
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maholine 6 yıl
Porsche alana bedavaya verirler artık promosyon niyetine
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DaRKFoRCeS 6 yıl
bu saatten sonra formula 1 dizayn bile kurtaramaz bu firmayı.
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agestis 6 yıl
Bu biraz gösteriş işine ve barzoluğa kaçıyor. Telefonumfa arana şirketin ismi yazsa ne yazmasa ne...
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DUBLO 6 yıl
telefon porsche die lansa ediyolar. tofaş motoru gibi s4 işlemci koyuyolar.
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Umutcan 6 yıl
Yazı çok apaçi işi duruyor, şahinin ön camının üstüne koca puntolarla yazı yazmak gibi birşey.
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Nokia Specialist 5 yıl DUBLO
DUBLO
telefon porsche die lansa ediyolar. tofaş motoru gibi s4 işlemci koyuyolar.

Yalnız içindeki işlemci hiçte yabana atılacak bir SOC değil. MsM8960T kullanıyor
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