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BlackBerry Z10 modelinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry Z10 modelinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Ay sonunda BlackBerry 10 işletim sistemini resmi olarak duyuracak olan Kanadalı RIM'in piyasaya sunacağı ilk modellerden birisinin tam dokunmatik Z10 olacağı neredeyse kesine yakın bir ihtimal.

Bugüne kadar modelin pek çok görsel ve donanım bilgisi internete sızmıştı. Son olarak ABD'de kontratlı olarak cihazın 149$ fiyat etiketine sahip olacağı iddia edilmişti. Kontratsız fiyatlar tam olarak belli değilken, Avrupa'daki fiyat politikası ile ilgili yeni bir görsel ortaya çıktı.

İngiliz Carphone Warehouse perakendecisinin stok bilgilerinden elde edildiği belirtilen bilgiye göre, Z10 modelinin kontratsız satış fiyatı 480 pound yani yaklaşık 1350TL olarak belirlenmiş. Stok bilgisi ürünün beyaz renk seçeneğine sahip olduğunu da gösteriyor. Bu da ABD fiyatının 480$ civarında olabileceği kanısını uyandırıyor.

Vergiler de düşünüldüğünde cihazın 1500-1600TL civarında seyretmesi muhtemel. Avea'nın Şubat ayında nasıl bir fiyatlandırma yapacağı da netlik kazanmadı.

BlackBerry Z10 modelinde 4.2 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 1.5 GHz hızında çalışan TI OMAP 4470 işlemci, 16 GB dahili hafıza, 1800mAh batarya şeklinde özellikler olacağı ifade ediliyor. 

http://www.gsmarena.com/blackberry_z10_price_leaked_will_carry_a_price_tag_of_480-news-5419.php Yorum Yaz
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S A M C R O 6 yıl en beğenilen
Piyasada yer edinmeye çalışan bir işletim sistemi için biraz fazla gibi daha rekabetçi bir fiyat koymalıydı
1 Yanıt Yanıtla +9
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darkaura 6 yıl
Jesse James
Android fanları alsın işte Flash desteği var. Android in yeni sürümünde de olmayacak ya şu çok övünülen Flash.

androidi hic anlamamissiniz. google flasha destegi kesebilir, isletim sistemi desteklemez hatta adobe'un kendi bile destegi kesebilir ama kullanicilar flash istiyorsa android acik ve ozgur sistemdir, o istek yerini bir sekilde bulur. keza android son surumleri resmi olarak desteklemesede flash son derece verimli kullanilabiliyor. androidi sevme nedenimde bu. ureticinin kullanim vizyonuyla yada tekelci amaclariyla sinirli degilim.
Jesse JamesAndroid fanları alsın işte Flash desteği var. Android in yeni sürümünde de olmayacak ya şu çok övünülen Flash.androidi hic...
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DH Misafiri 6 yıl
Özellikler bakımından hala çift çekirdek işlemci kullanıyorlar bu telefona verilecek parayla (daha fiyati açıklanmadi) üzerine biraz daha köy Xperia z al
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enzomaresca 6 yıl
Düzgün işletim sistemi yapıp uygulama desteği sunsunlar yeter. Kullanıcı için ne kadar çok seçenek olması o kadar iyidir. Fiyat ise Türkiye'de yaşadığınız sürece hep yüksek olacaktır maalesef
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inexo 6 yıl
iş dünyasına hitap eden fiyat
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sonalp 6 yıl
dünya lasnmanını canlı izlemek için tremolo.edgesuite.net/...
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giant eagle 6 yıl
amerikada 480 dolar unlocked olarak bulabilirsem(pek sanmiyorum cunku data planli satiyorlar genelde) aninda alirim. hem ozellikleri hem tasarimi cok hosuma gecti. zaten htc dhd hayattan soguttu. ne bir destek ne bir guncelleme. lumina 920 dusunuyordum ancak cok agir bir cihaz. 480 dolar olmasini umuyorum
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lvnt38 6 yıl
Uygun fiyatla alınacak bir cihaz öyle 4.7 inch sevmeyenlere gayet güzel umarım fiyat 1400 civarı olur.
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hayvanat9999 6 yıl
Şîmdıden söylüyorum telefonun fiyatı 2.500 milyar
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BarGoS 6 yıl
yenerbalcı
BarGoS bence yeni çıkacak olan ve hiç görmediğiniz bişey hakkında b.k atmadan önce bi düşünün.Buyrun size mesut çevikin konu hakkında twitter mesajı . twitter.com/...
Mesut Çevik Forex UTV380 çok iyi diyordu 1 kere aklına uydum ... (tv kartlarından soğudum o zamandan itibaren tv kartı kullanmadım) fx57 iyi diyorsa alın (fx57 fiyat/performans diyorsa yine almayın zorunlu olarak diyordur) ipod.tr.stream.donanimhaber.com/...

mesut çevik i tanımakta zorlandım :D
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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BarGoS 6 yıl
bir playbook tablet kullanıp tekrar yazmanızı öneririm o halde. benzer donanım ve aynı os kullanıyor.ne beklemesi simgesi nede başka bir kasma göremezsiniz. ;)
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Recharged 6 yıl
Bu fiyatlara çok daha iyi alternatif cihazlar varken fazla kişinin tercih edeceğini düşünmüyorum.
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BERK BEY 6 yıl
bu fiyata alınmaz
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Holy Templar 6 yıl Recharged
Eagle Claw

Bu fiyatlara çok daha iyi alternatif cihazlar varken fazla kişinin tercih edeceğini düşünmüyorum.

aynen
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Jesse James 6 yıl
darkaura

Jesse JamesAndroid fanları alsın işte Flash desteği var. Android in yeni sürümünde de olmayacak ya şu çok övünülen Flash.
androidi hic anlamamissiniz. google flasha destegi kesebilir, isletim sistemi desteklemez hatta adobeun kendi bile destegi kesebilir ama kullanicilar flash istiyorsa android acik ve ozgur sistemdir, o istek yerini bir sekilde bulur. keza android son surumleri resmi olarak desteklemesede flash son derece verimli kullanilabiliyor. androidi sevme nedenimde bu. ureticinin kullanim vizyonuyla yada tekelci amaclariyla sinirli degilim.


Sizler gibi düşünemeyen düşünce zenginleri için; burdan.
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Jesse James 6 yıl
FERFEROS
Jesse JamesAndroid fanları alsın işte Flash desteği var. Android in yeni sürümünde de olmayacak ya şu çok övünülen Flash.
Markette olmaması desteğin olmadığı anlamına gelmiyor. Adobe resmi sitesinden indirebiliyoruz. 3 - 4 aydır ayda en az bir kere güncellendi. Tabi sizin gibi cihazı aldığı gibi kullanmaya çalışanlara karışık geliyor herhalde bu basit işlem.

Evet işletim sistemleri, yazılım mimariler bunlar bana çok uzak size çok yakın. Android işletim sistemi için yapmış olduğunuz teknik incelemeden bir kuple bahsederseniz bu cahil kulunuz kırk yıl köleniz olur. Bildiğiniz yanıldığınıza yetmediği gibi bunun farkında bile değilsiniz.
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