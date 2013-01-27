BlackBerry Z10 modelinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı





Ay sonunda BlackBerry 10 işletim sistemini resmi olarak duyuracak olan Kanadalı RIM'in piyasaya sunacağı ilk modellerden birisinin tam dokunmatik Z10 olacağı neredeyse kesine yakın bir ihtimal.





Bugüne kadar modelin pek çok görsel ve donanım bilgisi internete sızmıştı. Son olarak ABD'de kontratlı olarak cihazın 149$ fiyat etiketine sahip olacağı iddia edilmişti. Kontratsız fiyatlar tam olarak belli değilken, Avrupa'daki fiyat politikası ile ilgili yeni bir görsel ortaya çıktı.





İngiliz Carphone Warehouse perakendecisinin stok bilgilerinden elde edildiği belirtilen bilgiye göre, Z10 modelinin kontratsız satış fiyatı 480 pound yani yaklaşık 1350TL olarak belirlenmiş. Stok bilgisi ürünün beyaz renk seçeneğine sahip olduğunu da gösteriyor. Bu da ABD fiyatının 480$ civarında olabileceği kanısını uyandırıyor.





Vergiler de düşünüldüğünde cihazın 1500-1600TL civarında seyretmesi muhtemel. Avea'nın Şubat ayında nasıl bir fiyatlandırma yapacağı da netlik kazanmadı.





BlackBerry Z10 modelinde 4.2 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 1.5 GHz hızında çalışan TI OMAP 4470 işlemci, 16 GB dahili hafıza, 1800mAh batarya şeklinde özellikler olacağı ifade ediliyor.

http://www.gsmarena.com/blackberry_z10_price_leaked_will_carry_a_price_tag_of_480-news-5419.php