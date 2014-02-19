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BlackBerry Z3 modeline ait olduğu iddia edilen görseller sızdırıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry Z3 modeline ait olduğu iddia edilen görseller sızdırıldı
Bir dönemin en popüler akıllı telefon üreticisi olan BlackBerry, zaman içinde rekabete karşı koyamayınca, tüketici pazarından çekilme noktasına gelmişti. Ancak yeni CEO John Chen ile ikinci bir fırsat kullanmak isteyen firma, alt seviye segmente odaklanma yoluna gitmişti. 

Bu amaç doğrultusunda Foxconn ile ortaklık kuran firmanın ilk ürünü ise BlackBerry Z3 olacak gibi görünüyor. Kaynaklardan gelen bilgilere göre alt seviyeye tamamen dokunmatik BlackBerry 10 tecrübesi sunacak olan cihaz Lumia 520, Lumia 525 gibi modeller ile rekabet edecek.

BlackBerry Z3 tamamen Foxconn tarafından tasarlanıyor, üretiliyor ve dağıtımı da yine Foxconn tarafından yapılıyor. BlackBerry Z3, firmanın çok az katkı yaptığı ilk model olacak.

BlackBerry Z3 modelinde ne tür bir donanım kullanıldığı konusunda bir bilgi yok. Ancak konsept gereği iddialı olmayan bir donanıma sahip olacağı konuşuluyor.


http://www.phonearena.com/news/All-angles-of-the-BlackBerry-Jakarta-leak-out_id52712 Yorum Yaz
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blackbird1996 5 yıl en beğenilen
Tutmaz.çöp...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
saçma işi foxcona verirse elindeki tek artı olan blackberry kalitesinide kaybetmiş olursun
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azteca 5 yıl
cihazın özellikleri fena değil pili de yeterli olacaktır. 200 dolar seviyesinde olacağı söyleniyor ki bence gayet uygun. Eğer sırf adı Blackberry diye ülkemizde saçma sapan bir fiyata çıkmazsa bence iyi bir şatış yakalayabilir.

NOT: En iyimser tahminimle 599 TL' ye cıkarsa Türkiye'de pek çok kullanıcı bu cihazı tercih edecektir.
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ukg 5 yıl
Fiyatı uygun olursa 1.5 ram ile blackberry 10 alınabilir
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Schnitter 5 yıl
Neden BlackBerry alayım ki ?
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cherkesomer 5 yıl
xiaomi mi3 gördüm sanki..
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DH Misafiri 5 yıl
mağara.avi
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DH Misafiri 5 yıl
Ürünün teknik ayrıntılarıyla ilgili söylentiler şu şekilde:
5 inç'lik (540 x 960 piksel çözünürlük) ekran, (24 bit LCD)
1.2 GHz'lik çift çekirdekli işlemci,
8 GB dahili depolama birimi,
1.5 GB RAM,
Adreno 305 grafik işlem birimi,
5 MP'lik arka kamera, (5X dijital yakınlaşma destekli)
1.1 MP'lik ön kamera, (3X dijital yakınlaştırma destekli)
Fiyat 150$
500? olur büyük ihtimal
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BekirTemel 5 yıl
Tasarim xperia ya benzettik ismi es geçmek olmaz demişler resmen.
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kpln04 5 yıl
bbyi ancak android kurtarır
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DaRKFoRCeS 5 yıl
kendi ekosistemini dokunmatik telefonlarda kullanmazsa belki bir ümit tutabilir birde fiyat konusundada tutarlı değiller.
Lg ye baksınlar biraz belki ilham alırlar.
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mkyb 5 yıl
Bu telefon mu alt seviye olacak ?
BlackBerry kendini adamdan sayıp 2.000 liraya telefon satmayı bıraksın önce.
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saakirt 5 yıl
Farkli isletim sistemleri her zaman rekabeti arttirir blackberry yazilim anlaminda kendini biraz daha gelistirse android market uygulamalarina olanak saglansa ama onlari blackberrye stabil etseler belki firma degeri ilk asamada duser ama uzun periyotta satis rakamlariyla beraber eski gunlerine geri doner tabi benim dedigim olayda ilerki zamanlar icin suan firmanin yazilim ekibi kurabilecek oldugunu dusunmuyorum
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