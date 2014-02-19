BlackBerry Z3 modeline ait olduğu iddia edilen görseller sızdırıldı

Bir dönemin en popüler akıllı telefon üreticisi olan BlackBerry, zaman içinde rekabete karşı koyamayınca, tüketici pazarından çekilme noktasına gelmişti. Ancak yeni CEO John Chen ile ikinci bir fırsat kullanmak isteyen firma, alt seviye segmente odaklanma yoluna gitmişti.





Bu amaç doğrultusunda Foxconn ile ortaklık kuran firmanın ilk ürünü ise BlackBerry Z3 olacak gibi görünüyor. Kaynaklardan gelen bilgilere göre alt seviyeye tamamen dokunmatik BlackBerry 10 tecrübesi sunacak olan cihaz Lumia 520, Lumia 525 gibi modeller ile rekabet edecek.





BlackBerry Z3 tamamen Foxconn tarafından tasarlanıyor, üretiliyor ve dağıtımı da yine Foxconn tarafından yapılıyor. BlackBerry Z3, firmanın çok az katkı yaptığı ilk model olacak.





BlackBerry Z3 modelinde ne tür bir donanım kullanıldığı konusunda bir bilgi yok. Ancak konsept gereği iddialı olmayan bir donanıma sahip olacağı konuşuluyor.



