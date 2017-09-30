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BlackBerry gelirlerini arttırmaya başladı

İsim kullanım haklarını iki farklı firmaya lisanslayan BlackBerry yavaş yavaş düze çıkmaya başladı. Firmanın son çeyrek gelirleri beklentilerin de üzerine çıktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Radikal bir karar alarak donanım işinden çıkan ve isim hakkını lisanslayarak yazılım tarafına odaklanan BlackBerry, bunun meyvelerini toplamaya başladı. Firmanın son 3 aylık geliri beklentilerin üzerine çıktı.

Kötü günler geride kalıyor

Haziran-Temmuz-Ağustos dönemini kapsayan ikinci mali çeyrek raporuna göre firmanın lisanslama ve yazılım bölümleri büyük sıçrama yaparak toplamda 196 milyon dolar gelir elde etti. Yıl bazında yüzde 25 artış yaşandı. Analiz uzmanlarının beklentisi 175 milyon dolar civarındaydı.

Hali hazırda BlackBerry ismini Çinli TCL ve Endonezyalı Merah Putih firmalarına lisanslayan firma, lisans gelirlerini 15 milyon dolardan 56 milyon dolara yükseltti. Bu firmalar ayrıca kullandıkları yazılım için de ödeme yapıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung, 4G ve 5G ağları arasındaki geçişi mümkün kılacak"

Diğer taraftan sürücüsüz otomobil yazılımları geliştiren BlackBerry, buradan da iyi bir gelir bekliyor. Sadece eğlence sistemi tedarik ettiğinde araç başına 1.5$-5$ alan firma yeni yazılımı ile araç başına 5$-25$ arasında gelir elde edecek. Ford ile yapılan ortaklık kapsamında yavaş yavaş gelir gelmeye başladı. Bu yılın sonlarında önemli bir otomotiv üreticisi ile de el sıkışılacak.

BlackBerry’nin mali yıl genelinde gelir beklentisi 920- 950 milyon dolara yükseldi. Bunda en büyük katkı yazılım bölümünden gelecek. Firma yüzde 15 civarında bir artış bekliyor. Açıklama sonrasında firmanın hisseleri yüzde 5 oranında değer kazandı. 

 

https://www.phonearena.com/news/BlackBerry-has-outstanding-second-quarter-earnings-report-led-by-licensing-and-software_id98472 Yorum Yaz
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darkaura 2 yıl en beğenilen
dibe vurdugunda zeminden geri sekersin. blackberrynin su anki olayi bu.
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Zendo 2 yıl
Senelerdir BB kullanıyorum , şuanda da, bu haberi duyan BB ciler gülüp geçiyor.
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Erwin-Rommel 2 yıl
Eski efsane günlerine dönmesini isterim.
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darkaura 2 yıl en beğenilen
dibe vurdugunda zeminden geri sekersin. blackberrynin su anki olayi bu.
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kadirirdem 2 yıl darkaura
Güzel özetledin kardeş.
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CiGaHaGi 2 yıl
Bu kadar karizmatik cihaz yapip batmak olmaz, alternatif severler BlackBerry sever
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