Vivo X500e hangi özelliklerle gelecek? İlk ipuçları geldi

Vivo X500e, X500 serisinden farklı bir tasarım anlayışı benimseyebilir
Paylaşılan bilgilere göre Vivo X500e, 6,59 inç büyüklüğünde kompakt bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkabilir. Snapdragon 8 serisi işlemcinin tercih edilmesi de cihazın performans odaklı bir konumlandırmaya sahip olabileceğini gösteriyor. Sızıntıyı paylaşan Digital Chat Station, cihazın tasarımında da önemli bir değişikliğe gidileceğini de öne sürüyor. İddiaya göre Vivo X500e'nin arka yüzeyinde sol üst köşeye yerleştirilen kare biçiminde bir kamera modülü bulunacak. Bu tasarım dili, aynı seride yer alması beklenen diğer Vivo X500 modellerinden ayrılıyor. Çünkü X500, X500 Pro ve X500 Pro Max modellerinin dairesel kamera modülüyle geleceği konuşuluyor.
Kamera tarafında resmi teknik özellikler henüz paylaşılmış değil. Buna rağmen cihazın ZEISS tarafından optimize edilen kamera sistemiyle donatılacağı belirtiliyor. Vivo X500e için dile getirilen bir diğer iddia ise büyük sensör kullanan IMX8 serisi bir periskop telefoto kameraya sahip olacağı yönünde. Ancak sensör modeli, çözünürlük ve optik yakınlaştırma seviyesi gibi ayrıntılar henüz doğrulanmış değil.
Vivo X500 serisinin tanıtım takvimi konusunda da belirsizlik sürüyor. Mevcut iddialara göre Dimensity 9600 serisi işlemcili modellerin eylül ayında duyurulması bekleniyor. Buna karşın Snapdragon 8 serisi platform kullanacağı söylenen Vivo X500e'nin aynı etkinlikte tanıtılıp tanıtılmayacağı henüz netleşmiş değil.
Sektörde konuşulan bir diğer senaryo ise Vivo X500e'nin, Snapdragon 8 Elite Gen 6 platformunu kullanacağı öne sürülen Vivo X500 Ultra ile birlikte tanıtılması. Bu durumda iki modelin 2027 yılının ilk yarısında aynı lansman dönemini paylaşabileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte bu bilgi yalnızca tedarik zinciri ve sektör kaynaklarına dayanan iddialardan oluşuyor. Vivo tarafından resmi bir tanıtım tarihi açıklanmadığı için lansman takvimi konusunda kesin bir sonuca ulaşmak mümkün görünmüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş