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BlackBerry ikinci çeyrekte 6.8 milyon cihaz satışı yaptı, gelirlerde kayıp var

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry ikinci çeyrekte 6.8 milyon cihaz satışı yaptı, gelirlerde kayıp var

BlackBerry 10 işletim sistemini Ocak ayı sonunda duyuran ve Z10, Q10 gibi cihazlarla pazarda çıkış arayan BlackBerry, yılın ikinci çeyreğine denk gelen 2014 mali yılı ilk çeyrek tablolarını açıkladı.

Firma son çeyrekte 6.8 milyon BlackBerry cihazı satışı yaparken, bunun yüzde 40'ı yani 2.7 milyonu BlackBerry 10 ailesine ait. Firmanın önceki yıllarda 15 milyon civarında cihaz satışı yaptığı düşünüldüğünde rakamlar hayal kırıklığı olarak görülüyor. BlackBerry 10 cihazlarının da beklenen satış rakamlarına ulaşamadığı belirtiliyor.

Firmanın elde ettiği gelir 3.1 milyar dolar iken, önceki çeyreğe göre artış var. Ancak maliyetler de arttığı için 84 milyon dolar zarar ortaya çıktı. Önceki çeyrekte 94 milyon dolarlık kar elde edilmişti. 

BlackBerry şimdilik BB10 cihazlarının üretiminde herhangi bir kesinti düşünmüyor. Gelecek için umutlarını sürdürüyor ve halen BB10 sürecinin ilk dönemlerinde olduğunu dile getiriyor.


http://crackberry.com/press-release-blackberry-reports-q1-2014-earnings Yorum Yaz
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Echo54 5 yıl
Yani bundan daha komik bir haber görmedim. Q1 deki satışlar daha geçen hafta açıklandı. Q2 daha bitmedi bile :))
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Peregrino 5 yıl
Şu forum Fanboylardan ne zaman kurtulacak merak ediyorum.
Ek olarak Blackberry nin satış fiyatları çok yüksek. Yeni çıkan klavyeli cihazı çok hoş ama 2000tl lik fiyatı sadece zengin zümreye hitap ediyor.
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neo01470 5 yıl Peregrino
konsolalmayacalisanadam
Şu forum Fanboylardan ne zaman kurtulacak merak ediyorum.
Ek olarak Blackberry nin satış fiyatları çok yüksek. Yeni çıkan klavyeli cihazı çok hoş ama 2000tl lik fiyatı sadece zengin zümreye hitap ediyor.

Şuna hem enayi hemde zengin desene

Gerçi onu taksitle alıp kendini zengin sananlarda çıkar
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Batuist 5 yıl
o kadar satış yapmışlarsa ne mutlu onlara...
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Salona 5 yıl
....BlackBerry şimdilik BB10 cihazlarının üretiminde herhangi bir kesinti düşünmüyor. Gelecek için umutlarını sürdürüyor....
Biz de çok ümitliyiz patron :D
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darkaura 5 yıl
akilli telefon piyasasi cok farkli bir noktaya geldi. artik sadece iyi telefon yapmak basari icin yeterli degil. arkasinda buyuk bir gelistirici destegi ile yazilim marketi olmasi gerekiyor ki bunu elde etmek sektorun devi en buyuk firmalar icin bile yillar alan bir surec. bb agzi ile kus tutsa bile kazanamiyacagi bir oyunda. bu sebebden simdiye kadar gosterdikleri direnci kayiplarina ragmen taktir ediyorum. bu kadar ayakda kalabilmeleri bile birseydir.
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carter 5 yıl
Ne bekliyordunuz ki? Fiziksel tuşlara basmak için millet can atıyordu zaten.
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dere.beyi 5 yıl
çok bile bence bunun keyfini sürsünler bukadar enayiye o dandik telefonu kitleyemezler bidaha :)
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HumbiGumbi 5 yıl
PlayMakers
Orijinalden alıntı: wasiligorbacovo fiyata beklenen satış rakamları ne acaba
Kesinlikle salak bir firma. Yeniden piyasaya tutunmak için o kadar yatırım yapıyorsun sonra gidip cihazını iPhone 5 ile s4 , htc one ile aynı fiyatta piyasaya sürüyorsun. Gercekten yakın bir zaman içinde ya daha da kuculcekler ya da bir alımla başla sırketin bünyesinde olacaklar.

Adamlar hala elit olma peşinde olduğu için ürünlerini çok yüksek fiyattan satıyorlar ama hali hazırdaki piyasa bunu kabullenecek cinsten değil...
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Kaplan261 5 yıl
son çırpınışları bunlar...
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neo01470 5 yıl
fazla bile satmışlar
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GuiTaRisT111 5 yıl
Beter olsunlar
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