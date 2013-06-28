BlackBerry ikinci çeyrekte 6.8 milyon cihaz satışı yaptı, gelirlerde kayıp var





BlackBerry 10 işletim sistemini Ocak ayı sonunda duyuran ve Z10, Q10 gibi cihazlarla pazarda çıkış arayan BlackBerry, yılın ikinci çeyreğine denk gelen 2014 mali yılı ilk çeyrek tablolarını açıkladı.





Firma son çeyrekte 6.8 milyon BlackBerry cihazı satışı yaparken, bunun yüzde 40'ı yani 2.7 milyonu BlackBerry 10 ailesine ait. Firmanın önceki yıllarda 15 milyon civarında cihaz satışı yaptığı düşünüldüğünde rakamlar hayal kırıklığı olarak görülüyor. BlackBerry 10 cihazlarının da beklenen satış rakamlarına ulaşamadığı belirtiliyor.





Firmanın elde ettiği gelir 3.1 milyar dolar iken, önceki çeyreğe göre artış var. Ancak maliyetler de arttığı için 84 milyon dolar zarar ortaya çıktı. Önceki çeyrekte 94 milyon dolarlık kar elde edilmişti.





BlackBerry şimdilik BB10 cihazlarının üretiminde herhangi bir kesinti düşünmüyor. Gelecek için umutlarını sürdürüyor ve halen BB10 sürecinin ilk dönemlerinde olduğunu dile getiriyor.





http://crackberry.com/press-release-blackberry-reports-q1-2014-earnings