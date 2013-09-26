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BlackBerry, mağazalara veda etmeye başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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BlackBerry, mağazalara veda etmeye başlıyor

BB10'a rağmen bireysel tüketicilerden istediği talebi göremeyen BlackBerry'nin bir süre önce tüketici pazarından çıkarak sadece kurumsal sektöre odaklanmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Bu kararın ilk uygulamasını, iletişim sektörünün en önemli isimlerinden olan T-Mobile hayata geçirmeye hazırlanıyor.

T-Mobile'ın Kurum Servislerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı David Carey, Reuters'a yaptığı açıklamada mağazalarından BlackBerry satışını sonlandırarak sadece kurumsal müşterilerine satış yapacaklarını söyledi. BlackBerry'nin çözümlerini mağaza envanterinde tutmanın her geçen gün daha da verimsizleştiğini söyleyen Carey, bu kararı almalarındaki en önemli etkenin bireysel tüketicilerin telefonlara gösterdiklerin düşük talep olduğunu sözlerine ekledi.

Son yıllarda birçok uzmanın, çokca dile getirdiği sadece kurumsal çözümlere odaklanma fikrini 2013 sonu itibariyle yavaş yavaş hayata geçirmeye başlayan BlackBerry, hatırlanacağı gibi Fairfax Holdings tarafından 4,7 milyar dolara satın alınarak özel bir şirket haline gelecek.


http://bgr.com/2013/09/26/blackberry-t-mobile-stores/ Yorum Yaz
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neo01470 6 yıl en beğenilen
Blackberry nin sonu pek hayır değil ama kendi sonunu kendi hazırladı, 500 tl lik telefona 2000 tl istemiyeceksin!
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General. 6 yıl
Zamanında tutulmuştu şımardılar Yüksek fiyattan satmaya kalktılar hele birde Bıs diye bir saçmalık dayattılar tüketiciye hak etti bunu beter olsun
1 Yanıt Yanıtla +17
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1 Avatar
Cengiz Elektronik 6 yıl
Kullanında Aklından Şüphe Ederim Zaten.
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canerfbfb1907 6 yıl
Hele iphone a bbm geldi ya ,Blackberry yakında batar.
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gfbekir 6 yıl
İlk çıktığında güzel bir sükse yapmıştı, ama sapıtınca durum ortada.
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sweatcan 6 yıl
Z10 alanlarin elinde patladı. Çok yazık madem beceremiyosun bari wp yada android cihaz çıkar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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olağan_şüpheli 6 yıl sweatcan
sweatcan

Z10 alanlarin elinde patladı. Çok yazık madem beceremiyosun bari wp yada android cihaz çıkar.

yazılımdan cok fiyat ve donanımdan kaybetti bence.hala 1600 tl fiyatı var.
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Gordon Freedos 6 yıl
Gecenlerde de 45oo kusur calisanini isten cikarmisti. Bu gelismelerle birlikte nokia nin yolunda oldugu kesin.
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Nuvo' 6 yıl
bari şu komik rakamlara satılan z10 u tüketmek için kampanya yapsalar tasarımı çok güzel : ) zamanında amerikada piyasadan toplatılan nexusları 200 dolara satmışlardı insanlar üçer beşer tane alıyordu ..
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aspirin_00 6 yıl
çinin en dandik firması dokunmatiğe geçtiğinde blackberry tuşlu telefon üretmeye inat edince pazarı da yükselişide kaybetti. bir kere ayağı kaydı toparlaması imkansız gibi
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LilTunechi 6 yıl
İyi olmuş
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#1 6 yıl

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dbmaster 6 yıl
hayatımda kullanmadım ve ısınmadım bu telefonlara iyi olmuş yok olması sektorden sevındım...
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jix16 6 yıl
Bu çağda kendini yenilemeyen şirketin sonu böyle olur tabi. Sen bir push mail bul bbm bul senelerce ekmeğini ye. Hiç bir adım atma. Blackberry'nin ilk telefonu ile son BB 7,0 telefonları arasında ne fark var ya. Mantık aynı. Kamerayı yükselt işlemciyi yükselt kakala millete.
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RioDeJaneiro 6 yıl
Ya Z10 alcaktim kararsızım idim, simdi kesin aliyorum Z10 , Çünkü o bir Legend olacak
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