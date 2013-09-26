BlackBerry, mağazalara veda etmeye başlıyor

BB10'a rağmen bireysel tüketicilerden istediği talebi göremeyen BlackBerry'nin bir süre önce tüketici pazarından çıkarak sadece kurumsal sektöre odaklanmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Bu kararın ilk uygulamasını, iletişim sektörünün en önemli isimlerinden olan T-Mobile hayata geçirmeye hazırlanıyor.

T-Mobile'ın Kurum Servislerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı David Carey, Reuters'a yaptığı açıklamada mağazalarından BlackBerry satışını sonlandırarak sadece kurumsal müşterilerine satış yapacaklarını söyledi. BlackBerry'nin çözümlerini mağaza envanterinde tutmanın her geçen gün daha da verimsizleştiğini söyleyen Carey, bu kararı almalarındaki en önemli etkenin bireysel tüketicilerin telefonlara gösterdiklerin düşük talep olduğunu sözlerine ekledi.

Son yıllarda birçok uzmanın, çokca dile getirdiği sadece kurumsal çözümlere odaklanma fikrini 2013 sonu itibariyle yavaş yavaş hayata geçirmeye başlayan BlackBerry, hatırlanacağı gibi Fairfax Holdings tarafından 4,7 milyar dolara satın alınarak özel bir şirket haline gelecek.

http://bgr.com/2013/09/26/blackberry-t-mobile-stores/