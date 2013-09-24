BlackBerry satılıyor: 4,9 milyar dolar ile Fairfax Financial, BB'ye talip

Bir döneme damgasını vuran çözümleriyle akıllı telefon dünyasının vazgeçilmezleri arasına giren BlackBerry'de tarihi günler yaşanmaya başladı.2007 yılında iPhone ile başlayan değişim sonrasında kendisini ekonomik buhran içerisinde bulan firmaya, BlackBerry 10 da başarıyı getiremeyince son çare olarak masaya gelen satış olasılığı Fairfax Financial öncülüğünde hayat bulacak.
Hali hazırda %10 hissedarı olan Fairfax Financial'dan satın alımla ilgili niyet mektubu alan BlackBerry, yönetim kurulunda yapılan görüşmeler sonrasında firmanın niyetini kabul ederek yasal sürecin başlamasının önünü açtı. Eğer bir değişiklik olmaz ise Fairfax Financial, hisse başına 9 dolar ödeyerek toplam 4,7 milyar dolara BlackBerry'nin yeni sahibi olacak.
6 haftalık anlaşmanın tamamlanma sürecinde BlackBerry'nin daha farklı isimlerle görüşmesi ya da teklif alma hakkı bulunuyor. Ancak gelebilecek yüksek bir teklifte de Fairfax Financial, mevcut teklifini yükseltebilecek. Diğer bir deyişle bugünden sonra BlackBerry'nin alım önceliği Fairfax Financial'ın elinde.
İstanbullu elektronik sevdalısı Mike Lazaridis tarafından kurulan BlackBerry'nin yeni sahibi olmaya hazırlanan Fairfax Financial. Kanada'lı dünyaca ünlü Berksire Hathaway gibi bir holding. Firmanın asıl çalışma alanı ise sigorta olsa da holding yapısından dolayı, hissedarı da olduğu BlackBerry'e kurtarma planı sunan Fairfax Financial ile BlackBerry arasında yakın zamana kadar organik bir bağ da bulunmaktaydı.
Geçen aya kadar BlackBerry'nin yönetim kurulu üyeliğini de yapan Fairfax Financial'ın CEO'su Prem Watsa, BlackBerry'nin son dönemde çok ciddi bir düşüş gösterdiğini ancak firmanın eski günlerine dönerek çok daha başarılı olacakları konusunda şüpheleri bulunmadığını söylerken; şirketin, çalışanların ve müşterilerin iyiliği için, statejik bir yatırımcı ile ortaklık yapmak da dahil olmak üzere her türlü ihtimalin masada olduğunu söyledi.
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Ne apple ı? androidin piyasaya kattığı rekabet sayesinde bu firmaların sonu geldi. Bu firmaların tamamı ilk iphone çıktığında hala iş yapar haldeydi, ne zaman android piyasaya egemen oldu artık değişim yapmamakta inat eden firmaların sonu geldi. apple bile ios 7 ile miui rom görüntülü anroid çakması bir sistem yaparak değişimde inat etmediğini gösterdi.
Blackberry telefonları 3. şahıslar tarafından yapılan testlerle %100 güvenlik garantisi veriyor.
Apple bile bu garantiyi veremiyor.
Büyük firmaların black berry kullanmasının sebebi budur.
Herhangi bir firma apple'a gitse bana çok yüksek güvenliği olan bir telefon yap dese,apple yapmaz. Ancak black berry yapıyordu.
Piyasadaki virüslerin çok büyük bir çoğunluğu android için yazılmış. Android'in güvenliği berbat.
bb os 10 iyi bir işletim sistemidir. Android'den aşağı kalır bir yanı yoktur.
Peki bb neden bu hale geldi.
Mesela z10 tamamen plastik bir telefondur.İşlemcisi ve grafik işlemcisi s3 kadar bile yoktur. Ancak fiyatı iphone kadardı.
Tamam stabil işletim sistemi sayesinde çok yüksek donanıma ihtiyaç duymuyordu ama özelliklerine göre telefon aşırı pahalıydı.
Telefon çok satmıyordu. Çok satmayınca da app store'una geliştiricileri çekemiyordur. Geliştirici gelmeyince de mağazada yeteri kadar uygulama olmuyordu.
Bb kendine has çok fazla uygulama geliştiremedi. bbm iyi ancak whats up da aynı işi yapıyor. bb hub iyi ama notification center da aynı işi yapıyor. Time shift olmazsa olmaz bir özellik değil.
Bb ile nokia aynı değil. Nokia android telefon çıkarmalıydı ama bb android telefon çıkartamazdı. O zaman bb olmazdı.