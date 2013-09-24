Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry satılıyor: 4,9 milyar dolar ile Fairfax Financial, BB'ye talip

5 yıl
1,1b
1
55
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
BlackBerry satılıyor: 4,9 milyar dolar ile Fairfax Financial, BB'ye talip
Tam Boyutta Gör

Bir döneme damgasını vuran çözümleriyle akıllı telefon dünyasının vazgeçilmezleri arasına giren BlackBerry'de tarihi günler yaşanmaya başladı.2007 yılında iPhone ile başlayan değişim sonrasında kendisini ekonomik buhran içerisinde bulan firmaya, BlackBerry 10 da başarıyı getiremeyince son çare olarak masaya gelen satış olasılığı Fairfax Financial öncülüğünde hayat bulacak.

Hali hazırda %10 hissedarı olan Fairfax Financial'dan satın alımla ilgili niyet mektubu alan BlackBerry, yönetim kurulunda yapılan görüşmeler sonrasında firmanın niyetini kabul ederek yasal sürecin başlamasının önünü açtı. Eğer bir değişiklik olmaz ise Fairfax Financial, hisse başına 9 dolar ödeyerek toplam 4,7 milyar dolara BlackBerry'nin yeni sahibi olacak.

6 haftalık anlaşmanın tamamlanma sürecinde BlackBerry'nin daha farklı isimlerle görüşmesi ya da teklif alma hakkı bulunuyor. Ancak gelebilecek yüksek bir teklifte de Fairfax Financial, mevcut teklifini yükseltebilecek. Diğer bir deyişle bugünden sonra BlackBerry'nin alım önceliği Fairfax Financial'ın elinde.

İstanbullu elektronik sevdalısı Mike Lazaridis tarafından kurulan BlackBerry'nin yeni sahibi olmaya hazırlanan Fairfax Financial. Kanada'lı dünyaca ünlü Berksire Hathaway gibi bir holding. Firmanın asıl çalışma alanı ise sigorta olsa da holding yapısından dolayı, hissedarı da olduğu BlackBerry'e kurtarma planı sunan Fairfax Financial ile BlackBerry arasında yakın zamana kadar organik bir bağ da bulunmaktaydı.

Geçen aya kadar BlackBerry'nin yönetim kurulu üyeliğini de yapan Fairfax Financial'ın CEO'su Prem Watsa, BlackBerry'nin son dönemde çok ciddi bir düşüş gösterdiğini ancak firmanın eski günlerine dönerek çok daha başarılı olacakları konusunda şüpheleri bulunmadığını söylerken; şirketin, çalışanların ve müşterilerin iyiliği için, statejik bir yatırımcı ile ortaklık yapmak da dahil olmak üzere her türlü ihtimalin masada olduğunu söyledi.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hollowman_ 5 yıl en beğenilen
WB
Apple iki buyuk markayi bitirdi, bakalim yeni sahipleri neler yapabilecekler..

Ne apple ı? androidin piyasaya kattığı rekabet sayesinde bu firmaların sonu geldi. Bu firmaların tamamı ilk iphone çıktığında hala iş yapar haldeydi, ne zaman android piyasaya egemen oldu artık değişim yapmamakta inat eden firmaların sonu geldi. apple bile ios 7 ile miui rom görüntülü anroid çakması bir sistem yaparak değişimde inat etmediğini gösterdi.
WBApple iki buyuk markayi bitirdi, bakalim yeni sahipleri neler yapabilecekler..Ne apple ı? androidin piyasaya kattığı rekabet sayesi...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qmerzM 5 yıl
Koskoca Nokia'nın değeri 7.2 ise blackberyy bile iyi fiyata gidiyor.
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
antonidas 5 yıl
android diyenler yahu bir durum.
Blackberry telefonları 3. şahıslar tarafından yapılan testlerle %100 güvenlik garantisi veriyor.
Apple bile bu garantiyi veremiyor.
Büyük firmaların black berry kullanmasının sebebi budur.
Herhangi bir firma apple'a gitse bana çok yüksek güvenliği olan bir telefon yap dese,apple yapmaz. Ancak black berry yapıyordu.
Piyasadaki virüslerin çok büyük bir çoğunluğu android için yazılmış. Android'in güvenliği berbat.
bb os 10 iyi bir işletim sistemidir. Android'den aşağı kalır bir yanı yoktur.
Peki bb neden bu hale geldi.
Mesela z10 tamamen plastik bir telefondur.İşlemcisi ve grafik işlemcisi s3 kadar bile yoktur. Ancak fiyatı iphone kadardı.
Tamam stabil işletim sistemi sayesinde çok yüksek donanıma ihtiyaç duymuyordu ama özelliklerine göre telefon aşırı pahalıydı.
Telefon çok satmıyordu. Çok satmayınca da app store'una geliştiricileri çekemiyordur. Geliştirici gelmeyince de mağazada yeteri kadar uygulama olmuyordu.
Bb kendine has çok fazla uygulama geliştiremedi. bbm iyi ancak whats up da aynı işi yapıyor. bb hub iyi ama notification center da aynı işi yapıyor. Time shift olmazsa olmaz bir özellik değil.
Bb ile nokia aynı değil. Nokia android telefon çıkarmalıydı ama bb android telefon çıkartamazdı. O zaman bb olmazdı.
android diyenler yahu bir durum.Blackberry telefonları 3. şahıslar tarafından yapılan testlerle %100 güvenlik garantisi veriyor.Apple bile bu gara...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Genç Düşünür 5 yıl
Toparlarsa iyi olur tabii.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 5 yıl
Blackberry iOS, Android, ve WP8 dunyada yokken vardı. Oyun performansıyla kıyaslayanlar olmus.. Ben sımdıye kadar elınde blackberry olupta angry birds oynayan bırını gormedım.. :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kungfukid 5 yıl
İyi bilirdik kendilerini
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizyz 5 yıl
Sevgili kardeşler
Burada çok daha farklı bir iş dönüyor. blackberry topu atmış durumda. değeri 4.7 milyardan çok daha düşük. fakat ortağı olan fairfax şirket hisse değerini yüksek tutabilmek için müşteriymiş gibi talepte bulunup numara çekiyor. Olası müşterilere daha iyi bir fiyattan şirketi kakalayabilme umudu olur mu? diye bakıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkan0075 5 yıl
virtue28
Bu satış işlemleri nasil oluyor anlamış değilim. Satarken şart lari vs mi oluyor
Başka parasi olan alamazmi bunlari. 4.9M $ cok para değil bence. Tr den sirketler bile alabilirmis, şöyle bi sirketi alamadik araba ve telefon sektöründe

Şu anda BBRY ve Fairfax arasındaki antlaşma, BBRY'nin alternatif alıcılarla görüşmesine izin veriyor. Ama Fairfax, daha yüksek gelecek teklifleri aşma hakkına sahip. Yani derseniz ki ben 5 Milyar Dolar veriyorum, Fairfax 5 milyara alma hakkına sahip. Ama 40 Milyar Dolar veriyorum derseniz muhtemelen kenara çekilir, alana hayırlı olsun der.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EstrEmO 5 yıl
Blackberry kadar sorun çıkaran bir telefon ailesi yok. Servislerdeki adamlar blackberry i duyunca kaçarlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
parberk9999 5 yıl
Nokia'dan daha ucuz haa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 5 yıl
Ericsson, Motorola, Nokia en sonda Blackberry. 50 yaşına gelince(kısmetse) çocukluk çağımdaki cep telefonu firmalarından geriye pek bir şey kalmayacağa benziyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
virtue28 5 yıl
Bu satış işlemleri nasil oluyor anlamış değilim. Satarken şart lari vs mi oluyor


Başka parasi olan alamazmi bunlari. 4.9M $ cok para değil bence. Tr den sirketler bile alabilirmis, şöyle bi sirketi alamadik araba ve telefon sektöründe
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hdtv 5 yıl
Koc sabanci boyle seylere girmez arkadaslar, bi haber misiniz dunyadan. Enerji, agir sanayi tr de az ve en cok ihtiyac duyulan ve kesin getirisi olan isler. Orn. Koc Tuprasi shell ile birlikte aldi 3 kusur milyar dolara o kadar nakit cikrtamadi. Yillik cirosu 50 milyar tl dir. Boyle garanti ve herkesin mecburen talep edecegi isler varken tepetaklak giden bir telefon markasinin pesinden kim kosar sacmalamayin lutfen
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
önce nokia şimdide blackberry samsung ve apple'dan şaşmıyacaksın diyen atgözlüklüler olduğu sürece böyle satılan firmalar görmeye devam etcez
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
coolsten 5 yıl
Adamlar utanmasa iphone için bile androide geçsin diyecek. Bu kadar mı muhteşem bir işletim sistemi bu android? Ben nedense bir esprisini göremedim. Blackberry bile androide geçsin diyorlar te allahım os10, androidten kat be kat daha iyiyken. Gerçi iphone alınca dünyanın en karizmatik olduğunu düşünen bir toplumdan da tam olarak böyle bir yorum beklenirdi.

Konuya gelince umarım hayırlısı olur, blakcberry os10 sistemli cihazları çok pahalıya sattığı için kaybetti, z10 şu an 900 tl bandına inse ilk alacaklardan biri benim. Q10 hala 1999 tl, o parayı haketmiyor, çünkü kimse yeni bir sistemi denemek için o kadar pahalıya telefon almıyor. Blackberry önceki işletim sistemleriyle ben dahil pek çok kişide önyargı oluşturdu ve bu önyargıyı bu kadar pahalı telefonlarla kırması imkansızdı. Nokia bu konuda akıllı davranıp 500-600 tl bandında lumia 520'yi çıkarttı, bu sayede wp8 yaygınlaşmaya başladı (satılan wp8 cihazlarının büyük çoğunluğunu bu model oluşturuyor). Umarım blackberry2ni yeni sahibi de bu yoldan gider de rekabet artar.


Ya da rekabete ne gerek var geç androide kurtul değilmi, sen de geç herkes androide geçsin kasıla kasıla kullanırız sorun değil
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxelll 5 yıl
blackberry de kaybettik.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1142 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, google ve
6 etiket daha ios android Apple iPhone blackberry 10 blackberry
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Monster'ın Oyun Canavarları Testte 17" Ekran GeForce GTX 780M Ekran Kartı 5 yıl Donanım Haber, Hawaii'de: AMD'den yeni nesil ekran kartları geliyor 5 yıl ASUS PL-X52P HomePlug AV video inceleme 5 yıl EMC ile yeni nesil bulut bilişim ve veri depolamayı konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim