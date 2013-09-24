BlackBerry satılıyor: 4,9 milyar dolar ile Fairfax Financial, BB'ye talip

Bir döneme damgasını vuran çözümleriyle akıllı telefon dünyasının vazgeçilmezleri arasına giren BlackBerry'de tarihi günler yaşanmaya başladı.2007 yılında iPhone ile başlayan değişim sonrasında kendisini ekonomik buhran içerisinde bulan firmaya, BlackBerry 10 da başarıyı getiremeyince son çare olarak masaya gelen satış olasılığı Fairfax Financial öncülüğünde hayat bulacak.

Hali hazırda %10 hissedarı olan Fairfax Financial'dan satın alımla ilgili niyet mektubu alan BlackBerry, yönetim kurulunda yapılan görüşmeler sonrasında firmanın niyetini kabul ederek yasal sürecin başlamasının önünü açtı. Eğer bir değişiklik olmaz ise Fairfax Financial, hisse başına 9 dolar ödeyerek toplam 4,7 milyar dolara BlackBerry'nin yeni sahibi olacak.

6 haftalık anlaşmanın tamamlanma sürecinde BlackBerry'nin daha farklı isimlerle görüşmesi ya da teklif alma hakkı bulunuyor. Ancak gelebilecek yüksek bir teklifte de Fairfax Financial, mevcut teklifini yükseltebilecek. Diğer bir deyişle bugünden sonra BlackBerry'nin alım önceliği Fairfax Financial'ın elinde.

İstanbullu elektronik sevdalısı Mike Lazaridis tarafından kurulan BlackBerry'nin yeni sahibi olmaya hazırlanan Fairfax Financial. Kanada'lı dünyaca ünlü Berksire Hathaway gibi bir holding. Firmanın asıl çalışma alanı ise sigorta olsa da holding yapısından dolayı, hissedarı da olduğu BlackBerry'e kurtarma planı sunan Fairfax Financial ile BlackBerry arasında yakın zamana kadar organik bir bağ da bulunmaktaydı.

Geçen aya kadar BlackBerry'nin yönetim kurulu üyeliğini de yapan Fairfax Financial'ın CEO'su Prem Watsa, BlackBerry'nin son dönemde çok ciddi bir düşüş gösterdiğini ancak firmanın eski günlerine dönerek çok daha başarılı olacakları konusunda şüpheleri bulunmadığını söylerken; şirketin, çalışanların ve müşterilerin iyiliği için, statejik bir yatırımcı ile ortaklık yapmak da dahil olmak üzere her türlü ihtimalin masada olduğunu söyledi.